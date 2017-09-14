|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 08 лют, 2026 23:32
ЛАД написав: Shaman написав:
.........
й ЛАД, якщо не побачив - що там щодо вірмен?..
Вы не побачили, я вчера вечером написал вам куда пойти?
Сегодня пост удалён, надеюсь, по вашей жалобе, вы успели прочитать и повторять не надо.
Заниматься вашим просвещением мне надоело. Тем более, что это явно бесполезно. Вы не обучаемы.
P.s. Оказывается, что "німці" просто "погано відносилися" к евреям.
Ну-ну. "Тупой и ещё тупее".
ще раз уважно прочитай, ЩО саме я написав - й питання, хто тупіший відпаде саме собою
так завжди, ви багато варнякаєте, але обгрунтувати свої пасквілі не можете - бо це або перекручування, або брехня, або відверта маячня.
не зважаючи на вік, це я міг би вас чомусь навчити -але ознака якої людина впертість й не бажання вчити нове? отож. вам зручніше жити в світі радянських міфів -та живіть. але завжди пам'ятайте - зараз вбивають українців й через ці міфи теж...upd
й ось пряма ознака, а хто ж стукачок? хто тут у нас постійно тицяє скарга? я дуже рідко цим користуюсь, й то, коли мова йде не про мене. а так я прихільник ще одного руського вислову "дабы дурь каждого всем видна была" - тому навіщо стирати?
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 08 лют, 2026 23:42, всього редагувалось 2 разів.
-
Додано: Нед 08 лют, 2026 23:36
ЛАД написав:budivelnik
"Гроші розуму не додають".
Даже разбогатевший прапорщик остаётся прапорщиком.
То же самое и о лавочниках.
а фізик, такий якісний, що його як непотріб викинули з заводу відразу в 1991 році - це тоді хто? й який так й не знайшов себе за 30 років, де вже більше залежало від людини...
як був совком, так й залишився - чому така прям класова ненависть до тих, хто зміг...
Додано: Пон 09 лют, 2026 00:37
Лучше быть физиком, чем пропагондоном
По крайней мере сможешь выучить устройство ядрёной бимбы и ФАУ-1/2/3 и как их повторить.
Додано: Пон 09 лют, 2026 00:44
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав: Господар Вельзевула написав:
Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.
с пристрастием ударили в проём двери авто........при проверке документов
Брат в интервью говорит-" беспредел, убивают бывшего сотрудника правоохранительных органов, нельзя с собакой выйти погулять"..
Не человека.
Сотрудника правоохранительных органов.
Просто дно.
Лицо этого жителя пятой победы знакомое.
Возможно он был или "гестаповец", или омоновец, и я с ним на "Динамо" в начале нулевых рукопашкой занимался.
Додано: Пон 09 лют, 2026 04:22
Господар Вельзевула написав:
Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.
а так это всё меняет. Предоставить к гос.награде!
