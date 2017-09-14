RSS
  #<1 ... 16707167081670916710
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 23:32

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
й ЛАД, якщо не побачив - що там щодо вірмен?..

Вы не побачили, я вчера вечером написал вам куда пойти?
Сегодня пост удалён, надеюсь, по вашей жалобе, вы успели прочитать и повторять не надо.
Заниматься вашим просвещением мне надоело. Тем более, что это явно бесполезно. Вы не обучаемы.

P.s. Оказывается, что "німці" просто "погано відносилися" к евреям.
Ну-ну. "Тупой и ещё тупее".

ще раз уважно прочитай, ЩО саме я написав - й питання, хто тупіший відпаде саме собою :D

так завжди, ви багато варнякаєте, але обгрунтувати свої пасквілі не можете - бо це або перекручування, або брехня, або відверта маячня.

не зважаючи на вік, це я міг би вас чомусь навчити -але ознака якої людина впертість й не бажання вчити нове? отож. вам зручніше жити в світі радянських міфів -та живіть. але завжди пам'ятайте - зараз вбивають українців й через ці міфи теж...

upd й ось пряма ознака, а хто ж стукачок? хто тут у нас постійно тицяє скарга? я дуже рідко цим користуюсь, й то, коли мова йде не про мене. а так я прихільник ще одного руського вислову "дабы дурь каждого всем видна была" - тому навіщо стирати? ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 08 лют, 2026 23:42, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11609
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 23:36

  ЛАД написав:budivelnik
"Гроші розуму не додають".
Даже разбогатевший прапорщик остаётся прапорщиком.
То же самое и о лавочниках.

а фізик, такий якісний, що його як непотріб викинули з заводу відразу в 1991 році - це тоді хто? й який так й не знайшов себе за 30 років, де вже більше залежало від людини...

як був совком, так й залишився - чому така прям класова ненависть до тих, хто зміг...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11609
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 00:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лучше быть физиком, чем пропагондоном
По крайней мере сможешь выучить устройство ядрёной бимбы и ФАУ-1/2/3 и как их повторить.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5655
З нами з: 16.06.15
Подякував: 297 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 00:44

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:
  Господар Вельзевула написав:Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.

с пристрастием ударили в проём двери авто........при проверке документов


Брат в интервью говорит-" беспредел, убивают бывшего сотрудника правоохранительных органов, нельзя с собакой выйти погулять"..
Не человека.
Сотрудника правоохранительных органов.
Просто дно.

Лицо этого жителя пятой победы знакомое.
Возможно он был или "гестаповец", или омоновец, и я с ним на "Динамо" в начале нулевых рукопашкой занимался.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5655
З нами з: 16.06.15
Подякував: 297 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 04:22

  Господар Вельзевула написав:Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.

а так это всё меняет. Предоставить к гос.награде!
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31511
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2537 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
