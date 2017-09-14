Господар Вельзевула написав:Отбой. Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах. Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно. Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.
Vadim_ написав:"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, то мають право це зробити",
Тобто мільйони рабів - не раби; вони просто не тієї статі і не того віку і не можуть розпоряджатися своїм життям. Людина, яка узурпувала владу, повноваження якої закінчилися 2 роки тому, яку ніхто не обирав на новий строк, просто розповідає про те, що в Україні рабства немає, хоча він рабство створив.
Брешешь. Миндич легко уехал. Хотаб ездит туда-сюда без проблем. Проблема на твоей стороне. Ты можешь ездить по стране свободно, а Бандерлог - не может. Кто чей раб?
Президент США Дональд Трамп визначив початок літа 2026 року як цільовий термін для завершення війни в Україні. Попри проведення перших тристоронніх переговорів минулого місяця, аналітики скептично оцінюють можливість розв'язання територіальних суперечок у такі стислі часові рамки. https://www.nbcnews.com/world/ukraine/u ... rcna258002
с пристрастием ударили в проём двери авто........при проверке документов
Брат в интервью говорит-" беспредел, убивают бывшего сотрудника правоохранительных органов, нельзя с собакой выйти погулять".. Не человека. Сотрудника правоохранительных органов. Просто дно.
Крепостных и опричников - издревле отдельно считали...
Но это же просто отлично? - как раз танки к Красной Площади успеют подъехать? 🤔
Брешешь. Миндич легко уехал. Хотаб ездит туда-сюда без проблем. Проблема на твоей стороне. Ты можешь ездить по стране свободно, а Бандерлог - не может. Кто чей раб?
Понятное дело, что дело _не только_ в поле/рассе/возрасте. Но говорить "Миндич легко уехал" - значит все в порядке - это примерно как "Тургенев свободно ездил в Париж - значит все в стране было просто отлично"...
вже можна казати про спеціальну теорію відносності Трампа - он в нього як 24 години розтягнулися - бо в нього думки так швидко рухаються