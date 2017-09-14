RSS
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:26

  pesikot написав:
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі
дружище іди ти сюди і хай потреби підрозділу стануть твоїми потребами з якого ти рішив що вони наші? Це раз а по друге з якого ти рішив що ти більше донатиш на підрозділ за того хто там воює?
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:27

  fler написав:
  sashaqbl написав:Недавно я показував будівельнику розмір своїх донатів до мобілізації. Зможете показати шось подібне?

Навіщо?

Злив зараховано.
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ось тут ти дав в штангу ... не володієш питанням
Зарплатня та грошове забезпечення - з бюджету
Техніка - партнери
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі

Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.
Ти навіть не уявляєш наскільки великі потреби. І наскільки мала частка волонтерки.
До тебе те ж питання, що і до флер, шамана та інших незламників: можеш показати хоча б той рівень донатів, що був у мене до мобілізації?
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:41

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Мені плювати що ви там куди генеруєте пані проффесоркиня. Не путайте державну кишеню з моєю.

А ти в свою кишеню зараз звідки отримуєш ? З державної кишені ? )

І ? По перше якщо будуть платити стільки скільки мені буде достатньо щоб я був добровільно то поговорим. А поки я нормально і без державних грошей можу прожити.

Щось ти зовсім забрехався ))

То звідки тобі платят в ЗСУ ? З державної кишені ?

Чи ти щось продаєш наліво, перебуваючи в ЗСУ ?
Оце "явка с повінной"

При таких розкладах, ти з ЗСУ не підеш
Якби ти не казав, що ось-ось піду )

  Banderlog написав:По друге хто тобі сказав, що виплати мені залежать від того скільки ти з професоркинею платиш? ) нема привязки виплати військовослужбовцям віл наповненості бюджету.)

Да прям ... )

Відкрию тобі страшну військову таємницю ... )
Якщо в бюджеті не буде грошей, то тобі теж не буде виплат
Тому прив"язка є і вона пряма
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:43

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Ось тут ти дав в штангу ... не володієш питанням
Зарплатня та грошове забезпечення - з бюджету
Техніка - партнери
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі

Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.
Ти навіть не уявляєш наскільки великі потреби. І наскільки мала частка волонтерки.
До тебе те ж питання, що і до флер, шамана та інших незламників: можеш показати хоча б той рівень донатів, що був у мене до мобілізації?


Чекаю від тебе відповіді стосовно ВПК Росії, щось ти проігнорував це
Дивно ... чому ...

PS. А ще прокоментуй, оце, що я виділив
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:51

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Ось тут ти дав в штангу ... не володієш питанням
Зарплатня та грошове забезпечення - з бюджету
Техніка - партнери
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі

Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.

Одразу видно людину, яка до фінансів немає жодного відношення ...

Хоча, пані stm теж намагалась, але марно
