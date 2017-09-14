RSS
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:32

stm
Виключно щоб глянути на попу :oops:
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:39

  fler написав:
  барабашов написав:Скан с резерва ваших потужных М25-60 когда будет, тов.докторкыня всех наук?

З якого переляку?

Так надо
Для сохранения державности неньки
Кто ж Покровск с Бахмутом то отобьёт у лаптеногих как не М25-60 с семей начальства "Слуг того народу"??
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:52


Скільки ще фламіндічів потрібно викрити, щоб Ze-плем'я зрозомуло, до якої "перемоги" заведе країну Потужний?
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Розумієте що я хотів донести?


Та все зрозуміло і все правильно і до Вас у мене взагалі нічого немає.

А загалом то в нас тотальна нехватка людей. В цьому випадку, навіть якщо ніким замінити тобто немає зама/замзама/васі-який-потягне (того топ менеджера бо тут є такі 'специ') і тд, у Вас дружина/дочка/бабуся/правнук не справиться то магазин закривається, нажаль.
Таксі - в нас знову таки, якось розсосуться ці клієнти, поїдуть автобусом або в іншому таксі дорожче. нам не потрібен зараз комфорт потрібні люди. А додану вартість, я просто не фінансист, і не дуже розумію - ну експорт це ок, немає питань, а купив/продав/кафе/бюджетників просто куча так собі, не буде вистачати, партнери дають - ми друкуєм.

Повторю що до Вас перетензій немає. Є притензії до любителів воювати чужими руками. До цього вже писав що всі мої родичі чоловічого полу до троюродних(яких я і не знаю) в армії, крім мене, я ухилянт, і буду ухиляться до останнього і про победні победи не пишу, знаю як там не солодко, поки топ менеджери рахують як відправити якийсь ширпотрьоб в європу, типу його там немає)

  budivelnik написав:якщо вже й мобілізовувати то тих хто в економічному ланцюжку стоїть на останніх щабелях, а не забивати цвяхи мікроскопами.

Також з усім згоден не має чого дописати. окрім знову таки
в нас нехватка людей, і ніхто не говорить щоб мобілізовувати тільки мікроскопів, а якщо один мікроскоп пішов, то без нього обійдуться, тим паче якщо він з столу добре воював)
Не вистачає нижчих щаблів...

треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів.

як завжди топ. Всіх але не мене і ялту забираємо)

  Дюрі-бачі написав:Теоретично можна. Але для цього потрібно суттєво збільшувати фінансування.

а ставки ж тоді перерозподілиться, чи я не так розумію? Або це всеодно буде недооцінено відносто більшого навантаження?

  stm написав:аж щось взагалі продуктів стали їсти менше

і що від голода вже помирають? :lol:
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:15

  Hotab написав:stm
Виключно щоб глянути на попу :oops:

єто для аффицера главное
Vadim_
