Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 07:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Такий самий "факт", як і те, що лише справжні "патріоти" - найпотрібніші в тилу, а інші нічого не роблять, податків не платять і не донатять? Ну, тоді, як кажуть: "факти в студію" - коли, куди і з якою корупційною складовою я виїжджав.
І знову ані слова про власне ухилянство і небажання воювати. Головне - щось там про когось іншого сказати, що він якось незаконно ухиляється, а ухилятися по закону - самий найпатріотичніший вид ухилянства.

Shaman, а зйобок то правий.
  Shaman написав:уникати можна лише нелегальними, а якщо є легальні підстави - це не уникнення. ви хочете сказати, що у вас є підстави не служити

Були підстави для бронювання. Компанія, в якій я працював на той час була єдиним в Україні виробником політних контролерів. Я був одним з ключових інженерів при копіюванні і подальшому вдосконаленні політника.
Були можливості для відстрочки: я ктн, і пропрацював політехніці 8 років після аспірантри. Мене з радістю готові були забрати на кафедру в будь який момент на півтора ставки, не те що на 0.75.
Були(та і є) можливості відстрочки з сімейних обставин. Але тебе то вже не стосується, тобі достатньо того, що я написав.
Тому так, ти такий самий ухилянт як і зйобок вище, тільки ще й лицемір при цьому.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 07:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тобто ти не виїзжав ? Ти в Україні ?

Ти ж писав інше, що ти не в Україні.

То як ти виїхав ?
Розкажи, а вже потім вставай в третью позицію )

Стать змінив, враховуючи його риторику.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 07:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Бо війна з Росією не виправдовує війну всередині України проти українців.
І тут виникає жахлива логіка:
Людина з бронню може спокійно жити.
Людина без броні — стає об’єктом полювання.
А якщо вона чинить спротив — її можуть бити з насолодою.
Це вже не захист держави.
Це деформація держави.

Цікаво, всі качки такі ссикуни?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 08:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тому я для шамана і написав тут щоб не умнічав.
Ухилянт це мужик призивного віку крапка. Все додатків тут немає, хоть є в нього бронь, хоть є в нього діабет, щоб він не вигадував, любителі аспірантур, 200кг наїв і тд.


  stm написав:на росіі вже і інтернету немає

Та ну дайте людим оговтатись, вчора тільки їжа закінчилась, ну що ж Ви за нелюд такий. Ось подобаються мені Ваші пости)
BeneFuckTor
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 08:25

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Бо війна з Росією не виправдовує війну всередині України проти українців.
І тут виникає жахлива логіка:
Людина з бронню може спокійно жити.
Людина без броні — стає об’єктом полювання.
А якщо вона чинить спротив — її можуть бити з насолодою.
Це вже не захист держави.
Це деформація держави.

Цікаво, всі качки такі ссикуни?

Ти хочеш самоствердження за мій рахунок, бо тільки з екрану за сотні кілометрів ти такий герой.
Це тобі не допоможе
Але не бійся, я слабких не б'ю
Бетон
Аватар користувача
 
