Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 лют, 2026 07:24
Shaman
АндрейМ написав:
Такий самий "факт", як і те, що лише справжні "патріоти" - найпотрібніші в тилу, а інші нічого не роблять, податків не платять і не донатять? Ну, тоді, як кажуть: "факти в студію" - коли, куди і з якою корупційною складовою я виїжджав.
І знову ані слова про власне ухилянство і небажання воювати. Головне - щось там про когось іншого сказати, що він якось незаконно ухиляється, а ухилятися по закону - самий найпатріотичніший вид ухилянства.
, а зйобок то правий.
Shaman написав:
уникати можна лише нелегальними, а якщо є легальні підстави - це не уникнення. ви хочете сказати, що у вас є підстави не служити
Були підстави для бронювання. Компанія, в якій я працював на той час була єдиним в Україні виробником політних контролерів. Я був одним з ключових інженерів при копіюванні і подальшому вдосконаленні політника.
Були можливості для відстрочки: я ктн, і пропрацював політехніці 8 років після аспірантри. Мене з радістю готові були забрати на кафедру в будь який момент на півтора ставки, не те що на 0.75.
Були(та і є) можливості відстрочки з сімейних обставин. Але тебе то вже не стосується, тобі достатньо того, що я написав.
Тому так, ти такий самий ухилянт як і зйобок вище, тільки ще й лицемір при цьому.
Додано: Чет 12 лют, 2026 07:25
pesikot написав:
Тобто ти не виїзжав ? Ти в Україні ?
Ти ж писав інше, що ти не в Україні.
То як ти виїхав ?
Розкажи, а вже потім вставай в третью позицію )
Стать змінив, враховуючи його риторику.
Додано: Чет 12 лют, 2026 07:35
Бетон написав:
Бо війна з Росією не виправдовує війну всередині України проти українців.
І тут виникає жахлива логіка:
Людина з бронню може спокійно жити.
Людина без броні — стає об’єктом полювання.
А якщо вона чинить спротив — її можуть бити з насолодою.
Це вже не захист держави.
Це деформація держави.
Цікаво, всі качки такі ссикуни?
Додано: Чет 12 лют, 2026 08:22
Тому я для шамана і написав тут щоб не умнічав.
Ухилянт це мужик призивного віку крапка. Все додатків тут немає, хоть є в нього бронь, хоть є в нього діабет, щоб він не вигадував, любителі аспірантур, 200кг наїв і тд.
stm написав:
на росіі вже і інтернету немає
Та ну дайте людим оговтатись, вчора тільки їжа закінчилась, ну що ж Ви за нелюд такий. Ось подобаються мені Ваші пости)
Додано: Чет 12 лют, 2026 08:25
sashaqbl написав: Бетон написав:
Бо війна з Росією не виправдовує війну всередині України проти українців.
І тут виникає жахлива логіка:
Людина з бронню може спокійно жити.
Людина без броні — стає об’єктом полювання.
А якщо вона чинить спротив — її можуть бити з насолодою.
Це вже не захист держави.
Це деформація держави.
Цікаво, всі качки такі ссикуни?
Ти хочеш самоствердження за мій рахунок, бо тільки з екрану за сотні кілометрів ти такий герой.
Це тобі не допоможе
Але не бійся, я слабких не б'ю
4
3
2
Додано: Чет 12 лют, 2026 09:08
Подполковник Лесин 70г.р. 6.02.26 реально был героем и попёр тогда вечером на пятой победе на гопоту пиксельную , годящуюся ему в дети, как экскаватор на пласт угля в Экибастузе. И это при том, что реально немолодым бывшим сотрудникам повестки не присылают и их "резерв" красным не светится.
Результат в морге известен.
Правда не факт что та гопота в форме рыбаков без знаков различия проверяла бы его бронь по "оберигу"
Но факт дыры в голове есть и умер Лесин не от старрсти или инсульта.
Как есть факт дыры у того одессита, что Бетон выкладывал ранее(тоже погулял вечером с болонкой)
Тоже про бронь не спрашивали наверно перед этим.
Востаннє редагувалось барабашов
в Чет 12 лют, 2026 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 09:10
Бетон написав: sashaqbl написав: Бетон написав:
Бо війна з Росією не виправдовує війну всередині України проти українців.
І тут виникає жахлива логіка:
Людина з бронню може спокійно жити.
Людина без броні — стає об’єктом полювання.
А якщо вона чинить спротив — її можуть бити з насолодою.
Це вже не захист держави.
Це деформація держави.
Цікаво, всі качки такі ссикуни?
Ти хочеш самоствердження за мій рахунок, бо тільки з екрану за сотні кілометрів ти такий герой.
Це тобі не допоможе
Але не бійся, я слабких не б'ю
Людина вам ввічливо відповіла ХТО ВИ Є , а ви про образи….
5
22
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 10:57
холява
Скажите тов.семинарист, когда вы понюхаете Ермака и Миндича???
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:00
BeneFuckTor написав: stm написав:
на росіі вже і інтернету немає
Та ну дайте людим оговтатись, вчора тільки їжа закінчилась, ну що ж Ви за нелюд такий. Ось подобаються мені Ваші пости)
Я теж люблю вас читати. Завжди цікаві речі які чомусь не спрацювали у пітері. Поясніть мені що могло піти не так, було 100 ресторанів, стало 70 ресторанів і мало б взагалі проблем не виникнути. Але, нові Будівельники не з'явилися, і, можна б було сказати що всі пішли як і раніше, але загальний продаж їжі скоротився?
Про РЖД і інтернет теж немає помилки. Загальна недостача РЖД 4 трл., не млрд як мені пише кришталево_правдивий. Його інтернет, а він погуглив, не показав цифр радіо свободи. Так буває ) і наказ про мобілізацію на росії після якого були ті незрозумілі мої речення про масовий від'їзд орків він теж не знайшов. Правда на росіі має цікаві особливості. Наказ той діє і до нині )
То давайте з вами, як спеціалістом 100 було і 70 стало - нічого не змінилося по ресторанах, розбиратися, чому практика все ок не спрацювала у пітері?
Востаннє редагувалось stm
в Чет 12 лют, 2026 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:04
stm
Когда в снигерии на фоне неконтролируемого печатания готивки появится первый маркер их звездеца - курс хотя бы 200 в обменках?
Про 500, 1000, гипер, я уже и не мечтаю
