Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:06
Після
барабашов написав:stm
Когда в снигерии на фоне неконтролируемого печатания готивки появится первый маркер их звездеца - курс хотя бы 200 в обменках?
Про 500, 1000, гипер, я уже и не мечтаю
розвалу, і далі цікава думка молодого ЛАДу працівника РЖД, працівника Самолета, працівника ракетних комплексів Циркон, яких всі боятися, за 35 років )До
розвалу у січні планова діра бюджету у 1,7трн. Будівельник Самолету молодий ЛАД, працівник РЖД молодий ЛАД не вміють читати звітність компаній, і не повинні. Вони слухають те що доступно масі - соловйов/скабєєву. Але чи через 35 років, коли інтернет більш прозоро розкриє тайну фін.грамотності? )
stm
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:22
stm написав:
о давайте з вами, як спеціалістом 100 було і 70 стало
Та мені з Вами не по масті сперечатись. Як дитина з мамою, все вірно пишите.
Але мені як дитині всеодно не зрозуміло. Ну менше вони похавають в кафе, ну менше ВВП на людину і що з цього? Будуть гірше жити люди, і як це впливає на фронт, шахедів виробляють достатньо, завод розширюється не вспівають з космосу фоткать, людей на піхоту хватає. Ну винна та ржд в бюджет і фіг на нього. Америка он скільки винна, а ми, і нормально.
Доречі вчорашня новина. Що рф збільшила бюджет пропаганди своїх книжок в країни єврови з 50 до 75млн длр)
BeneFuckTor
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:36
BeneFuckTor написав: stm написав:
о давайте з вами, як спеціалістом 100 було і 70 стало
Та мені з Вами не по масті сперечатись. Як дитина з мамою, все вірно пишите.
Але мені як дитині всеодно не зрозуміло. Ну менше вони похавають в кафе, ну менше ВВП на людину і що з цього? Будуть гірше жити люди, і як це впливає на фронт, шахедів виробляють достатньо, завод розширюється не вспівають з космосу фоткать, людей на піхоту хватає. Ну винна та ржд в бюджет і фіг на нього. Америка он скільки винна, а ми, і нормально.
Доречі вчорашня новина. Що рф збільшила бюджет пропаганди своїх книжок в країни єврови з 50 до 75млн длр)
А це вже питання до спеціаліста Андрій777, чи можливо легко друкувати гроші у будь-якій кількості. З вами ми беремо за правило що менще Будівельників, то краще. Ітого: будівельників менше, іжу чомусь беруть менше, але друкувати літератури збільшено, це до РЖД з 4трл. боргів, Самолету з 700 млрд. боргів. Про борги військових заводів відкриють таємницю після
розвалу. Там цифра взагалі більша за 4 трл. РЖД.
Чому після
розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до
все було гаразд багато років...? Незрозуміло...
stm
