RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16738167391674016741>
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:14

  Banderlog написав:
  stm написав:

Чому після розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до все було гаразд багато років...? Незрозуміло...

Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.

Ті гроші не були нічим забезпечені, економіка йшла по органу

Я на першому курсі в 1994 році був ситий лише завдяки Барабашову.
Правда не тому що він платив податки (це не про Барабашова) , а тому що зʼїдав він тоді ще втричі менше ніж зараз і мені щось залишалось.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 лют, 2026 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17801
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:15

  Banderlog написав:
  stm написав:Чому після розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до все було гаразд багато років...? Незрозуміло...

Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.

як все просто в твоєму світі. так в 80ті роки економічна ситуація в срср була погано й погіршувалася. нічим іншим завершитися це не могло.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11628
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:18

  Banderlog написав:
  stm написав:

Чому після розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до все було гаразд багато років...? Незрозуміло...

Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.

Так, я вважаю що фраза "банківська криза" що нині верує на росіі, це аналог розпаду сбербанку союзу. До розпаду привели борги багатьох великих компаній. Розпад - то неминуче, що лякає захід. Але реальність - Версальського договору (що контролювало відсутність 2 світової) більше не існує, кожен сам за себе. Орки які захопили донбас без бою в Україні=німці що захопили маленьку збройну потугу у Чехії. Думаю вже тоді пакт молотова-рібентропа був на столі сталіна, але не підписан, а говорили що і де і кому. Далі було з Польщею, вона або Фіни наступні і нині. Трамп не боїться файлів Епштейна, він цим пишається, Трамп хоче бути другом Володимиром, тому вже 9 цивільних жертв у декількох штатах - це система яку він створив. Люди у балакала вже призвели, що ринок латиноамеринськіх товарів пустий, єдині покупці - мої друзі з громадянством США, а їх мексиканська подруга каже моїй подрузі що ви хоча б білі, я ні. Вона більший час громадянка США. Жоден з них не є наркоторговцем. Ці торгують тихо, тихіше ніж до.
Це податки, це робочі місця, це оберти грошей.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6194
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:28

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:Чому після розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до все було гаразд багато років...? Незрозуміло...

Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.

як все просто в твоєму світі. так в 80ті роки економічна ситуація в срср була погано й погіршувалася. нічим іншим завершитися це не могло.

Ще раз. Питання для особливо обдарованих. Економічна ситуація в той момент була найгірша? Чи союз за своє існування пережив і гірші моменти?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4658
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:34

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:

Чому після розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до все було гаразд багато років...? Незрозуміло...

Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.

Вы про талоны слышали или может держали в руках?, это примерно , уже не помню, 1987+

Слишав я. А ви про 3 голодомори чули? Чому в часи голодоморів союз не розпався? В громадянську не розпався, в другу світову не розпався хоч були талони німці під москвою а союз чомусь не розпався.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4658
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:41

Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.

Вы про талоны слышали или может держали в руках?, это примерно , уже не помню, 1987+

Слишав я. А ви про 3 голодомори чули? Чому в часи голодоморів союз не розпався? В громадянську не розпався, в другу світову не розпався хоч були талони німці під москвою а союз чомусь не розпався.
В громадянську союзу ще не було, як би він розпався
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37333
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8295 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:42

"Three strikes and you're out".

Востаннє редагувалось Schmit в Чет 12 лют, 2026 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

При Никите хлеба не было(х****** урожайность и провалы на целине, типа посеяли тонну - собрали 9 центнеров, да и те пыльные бури по всей сибири раскидали), кукурузный чтоб купить мама в 6 утра перед школой очередь занимала - а макаку Гагарина на луну запустили.
Вместе с первыми подводными ядрёными лодками и ледоколами
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5663
З нами з: 16.06.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:44

Faceless
21й-22й годы
Военный коммунизм
Разруха
Гипер как и в побеждённой Германии
Деньги номиналом в миллиарды
И никакой практически промышленности
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5663
З нами з: 16.06.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:47

  Faceless написав:
  Banderlog написав:Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період В громадянську союзу ще не було, як би він розпався

Та яка різниця як воно називалось? Але воно не розпадалось а пухло і розросталось. В китаї в 80ті люди працювали за миску рису і нічого не розпадалось.
Золото не завжди перемагає залізо.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4658
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16738167391674016741>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 210253
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 413280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1128497
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.