Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:14
Banderlog написав: stm написав:
Чому після
розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до
все було гаразд багато років...? Незрозуміло...
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
Ті гроші не були нічим забезпечені, економіка йшла по органу
Я на першому курсі в 1994 році був ситий лише завдяки Барабашову.
Правда не тому що він платив податки (це не про Барабашова) , а тому що зʼїдав він тоді ще втричі менше ніж зараз і мені щось залишалось.
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:15
Banderlog написав: stm написав:
Чому після
розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до
все було гаразд багато років...? Незрозуміло...
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
як все просто в твоєму світі. так в 80ті роки економічна ситуація в срср була погано й погіршувалася. нічим іншим завершитися це не могло.
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:18
Banderlog написав: stm написав:
Чому після
розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до
все було гаразд багато років...? Незрозуміло...
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
Так, я вважаю що фраза "банківська криза" що нині верує на росіі, це аналог розпаду сбербанку союзу. До розпаду привели борги багатьох великих компаній. Розпад - то неминуче, що лякає захід. Але реальність - Версальського договору (що контролювало відсутність 2 світової) більше не існує, кожен сам за себе. Орки які захопили донбас без бою в Україні=німці що захопили маленьку збройну потугу у Чехії. Думаю вже тоді пакт молотова-рібентропа був на столі сталіна, але не підписан, а говорили що і де і кому. Далі було з Польщею, вона або Фіни наступні і нині. Трамп не боїться файлів Епштейна, він цим пишається, Трамп хоче бути другом Володимиром, тому вже 9 цивільних жертв у декількох штатах - це система яку він створив. Люди у балакала вже призвели, що ринок латиноамеринськіх товарів пустий, єдині покупці - мої друзі з громадянством США, а їх мексиканська подруга каже моїй подрузі що ви хоча б білі, я ні. Вона більший час громадянка США. Жоден з них не є наркоторговцем. Ці торгують тихо, тихіше ніж до.
Це податки, це робочі місця, це оберти грошей.
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:28
Shaman написав: Banderlog написав: stm написав:
Чому після
розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до
все було гаразд багато років...? Незрозуміло...
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
як все просто в твоєму світі. так в 80ті роки економічна ситуація в срср була погано й погіршувалася. нічим іншим завершитися це не могло.
Ще раз. Питання для особливо обдарованих. Економічна ситуація в той момент була найгірша? Чи союз за своє існування пережив і гірші моменти?
Vadim_ написав: Banderlog написав: stm написав:
Чому після
розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до
все було гаразд багато років...? Незрозуміло...
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
Вы про талоны слышали или может держали в руках?, это примерно , уже не помню, 1987+
Слишав я. А ви про 3 голодомори чули? Чому в часи голодоморів союз не розпався? В громадянську не розпався, в другу світову не розпався хоч були талони німці під москвою а союз чомусь не розпався.
Banderlog написав: Vadim_ написав: Banderlog написав:
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
Вы про талоны слышали или может держали в руках?, это примерно , уже не помню, 1987+
Слишав я. А ви про 3 голодомори чули? Чому в часи голодоморів союз не розпався? В громадянську не розпався, в другу світову не розпався хоч були талони німці під москвою а союз чомусь не розпався.
В громадянську союзу ще не було, як би він розпався
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:42
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:42
При Никите хлеба не было(х****** урожайность и провалы на целине, типа посеяли тонну - собрали 9 центнеров, да и те пыльные бури по всей сибири раскидали), кукурузный чтоб купить мама в 6 утра перед школой очередь занимала - а макаку Гагарина на луну запустили.
Вместе с первыми подводными ядрёными лодками и ледоколами
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:44
Faceless
21й-22й годы
Военный коммунизм
Разруха
Гипер как и в побеждённой Германии
Деньги номиналом в миллиарды
И никакой практически промышленности
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:47
Faceless написав: Banderlog написав:
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період В громадянську союзу ще не було, як би він розпався
Та яка різниця як воно називалось? Але воно не розпадалось а пухло і розросталось. В китаї в 80ті люди працювали за миску рису і нічого не розпадалось.
Золото не завжди перемагає залізо.
