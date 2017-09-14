|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:22
stm написав: Banderlog написав:
То коли нас замінять?
Коли буде можливість замінити. Наразі, може змінять систему скільки тих хто не пішли у СЗЧ і діловоди, можуть міняти тих хто втомився.
Т.е. опять только те, кто не уклонился и пошёл в армию?
"Первый и второй ряд, поменяться местами!"
А остальные?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38638
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:31
stm написав: sashaqbl написав: stm написав:
Коли буде можливість замінити. Наразі, може змінять систему скільки тих хто не пішли у СЗЧ і діловоди, можуть міняти тих хто втомився.
Сирський вже міняв.
Допереводили тиловиків у окопи.
А потім плачуться, чому б*** рекрутинг не працює.
Так, рекрутинг чим далі, тим менше людей. Ви, б***, цю війну бачите набагато ближче. Яка жива істота хоче, чим далі воювати коли це найкривавіша війна століття? Який нах рекрутинг? Система. Чим більше ідіотська система, тим більше жертв. На моє щастя, наразі у 3,14*** система ще гірша.
Так, рекрутинг не працює.
Яку систему ви називаєте ідіотською?
Давайте тепер у цифри. Вони приблизні. Є якійсь американській центр досліджень війни, він не наш генштабу. Вони якимось чином (впевнена що за допомогою неофіційних зливів 2х сторін) озвучили цифри. Україна 100-140тис загиблими. Орки 350-375тис загиблими. Загалом Україна біля 500тис з пораненими (це велика прям доля людей) і орки 1,2млн. Це з початку війни. Це коли ми не чекали, це коли у нас був хаос. З 2025 лютого мені ці цифри не дають. Але з ваших слів 5:1, ви думаю не ведете статистику з 2022. Це моя надія. Ті цифри американців загалом 2,5:1 мене не влаштовують )
Погибших и раненых у РФ должно
быть больше - почти всё время они наступают (или хотя бы пытаются), а мы в обороне. Во время нашего контрнаступу 2023 соотношение наверняка было противоположным. Но он был относительно недолгим.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38638
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:32
BeneFuckTor написав:
Тому я для шамана і написав тут щоб не умнічав.
Ухилянт це мужик призивного віку крапка. Все додатків тут немає, хоть є в нього бронь, хоть є в нього діабет, щоб він не вигадував, любителі аспірантур, 200кг наїв і тд.
а що ще реальний ухилянт може сказати? всі ухилянти. як брехун каже - всі брешуть
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11638
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:37
andrijk777 написав:Shaman
Ти коли щось пишеш, то пиши що у тебе означають базові речі.
Наприклад "економіка впаде" - це що?
Може впасти стакан, може впасти стіна, це усі розуміють.
А економіка може "впасти" тільки у таких дилетантів як ти.
ми коли обговорювали конкретні цифри - ти вже тоді злився, мов ти й не "аналітег". пишу спрощено саме для таких як ти. я багато що в дописі перерахував з параметрів - ти нічого не побачив? вибач.
щось змістовне можеш написати? а я кажу - ситуація з фінансами й економікою в Раші кепська. й це очевидне для не дилетантів. далі буде лише гірше
коли це спричинить важкі наслідки - питання. може в цьому році, може в наступному. заявляти, що 2-3 роки гарантовано протримаються - ну це лише свідки церкви Вялікої Раші
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11638
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:40
Banderlog написав: alex_dvornichenko написав: Бетон написав:
В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище
Це ви називаєте сміливістю??
Протсто насилие и насилие в процессе принуждения к мобилизации как бы не одно и тоже.
Откройте архивы видео с митингов в РФ, там бусифицируют аж бегом, правда не с целью мобилизации, зато у нас с мтингов не бусифицируют в отличии от рф. У каждого своя специфика, но то что нет насилия в РФ это мем.
в нас бувають не проплачені заходом і не ініційовані владою мітинги?
що було гарантовано проплачено - це Антимайдан. звідки напевне в тебе інфо. а коли виходить півмільйона людей, це не про проплачено, це про дістало...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11638
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:40
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
а щодо претензій
- а юю Или вы тоже будете рассказывать, что ваш призыв приведёт к страшным экономическим последствиям?
И, кстати, не замечаю в Харькове нехватку магазинов, аптек и такси. А вот о некомплекте в армии пишут регулярно. Причём не только государственные мужи, но и простые солдаты.
тут з вами не погоджусь на рахунок простих солдатів, пише тут дрібна буржуазія.
Якщо б писали різноробочі та мотоблочники розмова була б цікавіша
. Хоч там претензії шамана на унікальність мали б під собою певну логіку, но боюсь штурмовики й окопники мають іще більше ненависті до пасівного патріотизму.
І шо б ви там собі не думали, штабних щурів і командування вони теж не особо полюбляють.
Такшо шановне паньство/ пасівні патріоти котики вас троха ненавидять
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4664
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:41
ЛАД написав: stm написав: Banderlog написав:
То коли нас замінять?
Коли буде можливість замінити. Наразі, може змінять систему скільки тих хто не пішли у СЗЧ і діловоди, можуть міняти тих хто втомився.
Т.е. опять только те, кто не уклонился и пошёл в армию?
"Первый и второй ряд, поменяться местами!"
А остальные?
Так і пенсії лише з податків тих хто не ховається у тіні.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6198
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:46
Banderlog написав: ЛАД написав: Shaman написав:
...........
а щодо претензій
- а юю Или вы тоже будете рассказывать, что ваш призыв приведёт к страшным экономическим последствиям?
И, кстати, не замечаю в Харькове нехватку магазинов, аптек и такси. А вот о некомплекте в армии пишут регулярно. Причём не только государственные мужи, но и простые солдаты.
тут з вами не погоджусь на рахунок простих солдатів, пише тут дрібна буржуазія.
Якщо б писали різноробочі та мотоблочники розмова була б цікавіша
. Хоч там претензії шамана на унікальність
мали б під собою певну логіку, но боюсь штурмовики й окопники мають іще більше ненависті до пасівного патріотизму.
І шо б ви там собі не думали, штабних щурів і командування вони теж не особо полюбляють.
Такшо шановне паньство/ пасівні патріоти котики вас троха ненавидять
відповідати за свої слова - це ж не для такого бравого вояка як ти? де мої "претензії на унікальність" - знову щось додумав? те, що я краще за тебе намагаюсь розібратися в ситуації - вибач, хто на що вчився. в контрабасі та як бодяжити вино навіть не буду з тобою змагатися
про штабних щурів ти написав, не я
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11638
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:49
ЛАД написав:
...
К сожалению, этим требованиям не отвечает ни наша госпропаганда, ни форумная.
не знаю, як державна, не дивлюся, а форумна пропаганда "домовлятися за будь-яку ціну" - вона дійсно тупенька. але масована й настирна...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11638
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:53
ЛАД написав: Shaman написав:
...... ТИ точно не створиш. в ЛАДа теж не вийшло створити...
Вот просто интересно, откуда вы знаете, что у меня вышло, а что нет?
Балабол и "наполнитель бюджета".
є магазин? бо якби був, то оцю маячню про Будівельника не писали б...
й головне, бажаючі відправити Будівельника на війну (хоча вже по віку не проходить) - для держави набагато ефективніше - Будівельник в тилу, а andrijk777 - пише свої простині десь зі Сходу
Тоже интересно.
Не буду говорить о Союзе, где Будівельників просто не было, Но в США, Великобритании и пр. капстранах во время 2МВ призывали только "трактористов"? К владельцев магазинов была бронь?
Иканамист.
я що писав, кого призивати, кого ні? я лише написав про ефективність. Будівельник
був би ефективний й в тилу, й в ЗСУ - а andrijk777
- ні там, ні там...
читайте уважніше... може окуляри поновити?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11638
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|210530
|
|
|1493
|413570
|
|
|6076
|1128988
|
|