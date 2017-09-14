Додано: Чет 12 лют, 2026 17:06

ЛАД написав: Shaman написав: ...........

а щодо претензій - а назвіть, кого ви називаєте любителями воювати чужими руками, й головне чому? бо накинути це легко - повідомлення все стерпить, але ці накиди зазвичай вигадки.



а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія... ...........а щодо- а назвіть, кого ви називаєте любителями воювати чужими руками, й головне чому? бо накинути це легко - повідомлення все стерпить, але ці накиди зазвичай вигадки.а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія...

Накидати почали на вас не ухилянти, а самые что ни на есть воины.

Уже объяснял - с уъилянтами всё понятно, они честно признают это, говорят, что всеми силами от армии будут отлынивать и выступают за окончание войны.

А другие (в т.ч. и вы) требуют продолжать войну, но сами в армию не идут и прикрываются бронёй или своей "экономической важностью и незаменимостью". Накидати почали на вас не ухилянти, а самые что ни на есть воины.Уже объяснял - с уъилянтами всё понятно, они честно признают это, говорят, что всеми силами от армии будут отлынивать и выступают за окончание войны.А другие (в т.ч. и вы), но сами в армию не идут и прикрываются бронёй или своей "экономической важностью и незаменимостью".

sashaqbl правильно написал: Чим ти краще летусрока чи бетона? Тим що виписуєш більш патріотичні гасла? Летусрока и бетон жействительно не посылают никого на фрогт.

А вы посылаете других, когда ратуете за продолжение войны, но сами прикрываетесь бронёй (?). Или вы тоже будете рассказывать, что ваш призыв приведёт к страшным экономическим последствиям?

И, кстати, не замечаю в Харькове нехватку магазинов, аптек и такси. А вот о некомплекте в армии пишут регулярно. Причём не только государственные мужи, но и простые солдаты. правильно написал:Летусрока и бетон жействительно не посылают никого на фрогт.А вы посылаете других, когда ратуете за продолжение войны, но сами прикрываетесь бронёй (?). Или вы тоже будете рассказывать, что ваш призыв приведёт к страшным экономическим последствиям?И, кстати, не замечаю в Харькове нехватку магазинов, аптек и такси. А вот о некомплекте в армии пишут регулярно. Причём не только государственные мужи, но и простые солдаты.

коли людина накидає через особисті комплекси, то не залежить де ця людина? я пам'ятаю коли почалися накиди, й там було щось особисте. а визнати неправоту - чомусь на форумі вважається, що це слабкість. ЛАД, навіть коли ви не праві, ви ще жодного разу це не визналиголовна брехня вас та ваших соратників - ви приписуєте мені та іншим те, що самі вигадали/додумали - "требуют продолжать войну". жодної цитати, лише недолугі припущення. а дехто ведеться. якщо запитати воїнів, а чого вони на мене накидають, то почую банальні фрази про пропаганду (що вигадка) - ніякої конкретики. бо я намагаюсь описувати факти - а коли факти не на користь Раші, то в декого, й особисто у вас, починає палати нижче поясаа обговорюю умови, на яких країна може припинити війну, й це рішення все одно буде приймати влада, а не особисто я. я ніде не агітував, "воюємо до кінця" - ще раз, це брехня, яку ви теж розносите. але здатися на умовах Раші - в масштабах країни це буде набагато більше жертв - й влада це розуміє. й в окоп ви її не загоните.ще раз збрехати про "продолжение войны". ваших умов перемовин ми так й не почули, лише загальні фрази - а обговорюють ті речі, про які я казав ще рік тому. ось й вся різниця між нами.ви ж все одно цього не визнаєте, й далі будете накидати через свої вигадки. якось за цими особистими наїздами випало, що перемовини затягуються, й схоже не на місяць. й винна в цьому лише Раша - влада якої відірвано від реальності намагається воювати далі - така реальна картина на поточний момент