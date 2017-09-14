RSS
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 21:21

  pesikot написав:
  Faceless написав:
pesikot написав:[
Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці

Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу
Зольдатени всі, який там специфічний

Цікавий підхід ...
Може накинете трішки підробиць ...

Цікаве те, що пітріло Хантер навіть оце повідомлення оскаржує. Може модератори викинуть це непорозуміння звідси, якщо йому тут все не подобається 😅
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В современных конфликтах информационное воздействие нередко становится самостоятельным инструментом войны, иногда не менее значимым, чем сами ракеты. Демонстрация возможности удара, имитация пуска, тестирование реакции противника и его систем оповещения: всё это элементы психологической и технологической борьбы. В условиях, когда время подлёта баллистических ракет исчисляется минутами, сама неопределённость превращается в оружие.

По всей стране была объявлена воздушная тревога из-за вероятного запуска с полигона «Капустин Яр» ракеты средней дальности «Орешник». Позднее украинские официальные лица сообщили, что речь шла не о реальном пуске, а об имитации. Подобный эпизод может рассматриваться как проверка алгоритмов реагирования, демонстрация технических возможностей и создание атмосферы стратегической неопределённости без фактического нанесения удара. Это способ воздействовать на противника, не переходя порог прямой эскалации.

Важно и то, как подаётся событие: формулировка «русские всех перехитрили» усиливает эффект, превращая технический эпизод в нарратив о тактическом превосходстве. При этом сам факт оперативной отмены тревоги говорит о том, что системы мониторинга и оповещения функционируют, а реакция была быстрой. Таким образом, событие одновременно демонстрирует и уязвимость (из-за необходимости реагировать на любую потенциальную угрозу), и устойчивость благодаря способности оперативно корректировать информацию.

В более широком смысле речь идёт о войне ожиданий. Если одна сторона способна заставить целую страну уйти в укрытия без реального удара, она воздействует не только на инфраструктуру, но и на психологическое состояние общества. Но та же логика работает и в обратную сторону: каждое ложное срабатывание со временем снижает эффект устрашения и формирует адаптацию. Главное в подобных эпизодах не сам факт имитации, а способность сторон управлять неопределённостью и выдерживать её.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 21:39

  Hotab написав:
  Schmit написав:Про всяк випадок нагадаю, що пройшло вже майже пів року з того часу, як Politico написало, що "Фламінго" цього місяця було виготовлено 211 екземплярів". і
200 далекобійних ракет “Фламінго” на місяць планують випускати в Україні.
То ж якось доволі рідко тисячі "вже виготовлених" за цей час фламінгів долітають до території ворога. Хоча чому дивуватись, з Ізраіля дорога не близька, 3000 км - мало.

Щміт казав що фламінго не існує в принципі. Зараз крутить тухесом що їх не стільки як йому обіцяли. Прикольний персонаж.
Цікаво, йому дійде чому я наприклад не берусь давати оцінки тому, що мені не відомо. А він впевнено заявляє а потім сидить в калюжі.

По-перше ніколи не заявляв, що "фламінго не існує в принципі". Але точно не 7 на добу і навіть не 1 на добу. Одна на місяць - можливо, але і то не факт.
Не розумію, навіщо на кожному кроці так відверто і топорно дурити мудрий нарід. Хоча ні, все розумію.

По-друге з недавнім ударом по Капустин-яру хто сів в калюжу?
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 21:49

  pesikot написав:Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК

це брехня!
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За заявою Міноборони, 256-та кіберштурмова дивізія, спільнота InformNapalm та Сергій Стерненко провели спецоперацію, внаслідок якої росіянам вдалося навіяти думку про те, що вони нібито знайшли шлях для обходу блокування Starlink.

"Вдалося зібрати дані про 2420 ворожих терміналів та їх точні місця знаходження. Крім того, росіяни, які скористалися ботом, ще й накидали донатів на 5870 доларів, які Сергій спрямує на закупівлю додаткових дронів. Термінали Starlink заблоковані, а координати передані для опрацювання", - сказано у повідомленні Міноборони.
https://www.rbc.ua/rus/news/tilki-pocha ... 24502.html
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 22:37

  Banderlog написав:
  buratinyo написав:

Почему так происходит? Ответ у меня один - это нехватка вооружений для всех и для контрнаступления время еще не пришло.

) вооружений хватает. Нет людей. Бригады заполнены в полштата. С зсу даже счастичной ампутацией стопы не списуют.

Списывать мужиков не правильно. Любой вполне может пригодиться в тылу, даже с ампутацией. Идет война.

Тому усі придатні, деякі можливо обмежено. Усі пройдуть через цю війну.

Якщо тут усі вумні, то нехай вчаться на чужому досвіді, а не на власному. Маю на увазі Чечню, коли чеченці не всі послухались Джохара Дудаєва, який вважав, що воювати треба до останнього, до перемоги. Бо в кремлі знаходяться нелюди і вони знову після тимчасового перемир'я будуть здійснювати напади та вбивати твій народ. А коли одержать перемогу, то спочатку пограбуютть а потім будуть використовувати його як гарматне м'ясо у своїх інших війнах, без яких кремль не може. Бо в голові у них таке гівно. І зробити їх іншими нікому ще не вдавалось.

Нагадую, що Кадиров вирішив миритися з кремлем і це закінчилось відправленням чеченців на війну в неньку-Україну. Все як попереджав Джохар Дудаєв, гордість і честь чеченського народу.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 22:59

❗️Я краще не укладу жодної угоди, ніж змушу свій народ прийняти погану, – Зеленський.

Ще тези:
▪️Завершення війни може стати великою політичною перемогою для президента США;
▪️Україна не програє у війні;
▪️У кращому разі переговори про мир потрібно використати до проміжних виборів у США, адже політичний цикл може вплинути на увагу до кінця війни;
▪️Я не проти ідеї референдуму чи виборів, але лише якщо це не означатиме прийняття невигідної угоди чи втрати територій;
▪️Першим кроком до миру повинні бути гарантії безпеки від США та Європи, які передбачають, що після припинення вогню Україну захищатимуть від майбутньої агресії.

Ідея проведення виборів під час війни походить від росіян, «бо вони хочуть позбутися мене», – The Atlantic з посиланням на Зеленського.
.
❗️кремль не поступається у своїх вимогах щодо українських територій, а американські посередники втрачають терпіння, – The Atlantic про переговори в Абу-Дабі.

https://www.theatlantic.com/national-se ... ia/685972/
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 23:11

  buratinyo написав:
  Banderlog написав:
  buratinyo написав:

Почему так происходит? Ответ у меня один - это нехватка вооружений для всех и для контрнаступления время еще не пришло.

) вооружений хватает. Нет людей. Бригады заполнены в полштата. С зсу даже счастичной ампутацией стопы не списуют.

Списывать мужиков не правильно. Любой вполне может пригодиться в тылу, даже с ампутацией. Идет война.

Тому усі придатні, деякі можливо обмежено. Усі пройдуть через цю війну.

Якщо тут .
понятно, одні будуть дома сидіти а той хто пішов в 22 буде в армії поки останні соки з нього не витиснуть.
Якщоб чеченці не пішли до цього часу на мир їх б вже знищили. В Україні поки воюють лиш добровольці. Вони самі хотять нас вбивати.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 23:16

Banderlog скорее наемники. Не просто добровольцы
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 23:22

  serg1974 написав:Banderlog скорее наемники. Не просто добровольцы

Не бачу суттєвої різниці. Чеченців в нашій стороні мало в основном даги і осетини. Всіх їх там уважають. Ні разу не бачив щоб кавказці йшли здаватись і їх свої дроном вбили а русню бють постоянно, даж тих що пробують назад вернутись.
