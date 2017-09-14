RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:13

  _hunter написав:Ну вот народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко - возможно с чуть большим числом народу общается - он с такими случаями прямо сталкивался (не то, что "чув").
Другой депутат - Горбенко - давеча цифру в 2%-3% озвучил. Фиг его, конечно, знает - что именно он имеет в виду - с финалом или без...

>>> Але я таких випадків ні разу навіть не чув
Вы же не профильный адвокат (или что-то подобное)? :roll:

В нас час не треба бути адвокатом щоб "общатся с народом", інформацію можна отримати(та і розповсюдити) з нету.
Ось хай "Другой депутат - Горбенко" озвучить конкретні випадки, хоч один.
Випадки які знаю я, зазвичай в людей були якісь "нюанси" з броню/відстрочкою. Тобто люди собі думали що у них все ок, а виявилось не ок.
Зараз простіше - зараз все в Резерві чітко пише.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:22

  барабашов написав:
  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки. Об этом говорится в ответе Николаевского областного ТЦК и СП на запрос народного депутата, члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко. Из обнародованного депутатом документа следует, что указанные в депутатском запросе работники были забронированы от мобилизации, но вызваны распоряжением начальника Николаевского районного ТЦК и СП для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра и были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации.

Якась фігня. Якщо є бронювання - воно відображається в Резерві. Якщо не відображається - значить його нема. Все просто як 2+2.
Якщо нема бронювання - то так, бусифікують.
Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою.
Зустрічав людей, які МАЛИ ПРАВО на відстрочку. Але відстрочку не оформили.

А если резерв красным не светится и повесток на флэт не приходило - всё равно "Проедемьте товарищ у военкомат!"???

Страшно? Правильно!
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:36

  Дюрі-бачі написав:що він на якогось біса підписався під документами, які дали в ТЦК, а не посидів в підвалі кілька днів, то його мобілізували.

В который раз не могу понять, что за страшные документы заставляют подписывать в ТЦК?
Я, помнится, расписывался только за получение повестки, но если не отпускают домой, повестка не нужна.
Согласие на мобилизацию не требуется.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:43

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Да и вы, наверное, с каждым вторым буссифицированным в стране встречались?

З кожним другим нє, але спілкувався з доволі великою кількістю. Як і Бандерлог.
Таких кейсів не зустрічав.

  барабашов написав:А если резерв красным не светится и повесток на флэт не приходило - всё равно "Проедемьте товарищ у военкомат!"???

Якщо Резерв червоним не світиться - то ви військовозобовязаний без порушень. Але вас можуть мобілізувати. І таких дійсно вистачає.
А якщо в Резерві пише "Бронювання/дострочка до такої то дати", і та дата ще не настала, то вас мобілізувати не можуть. Принаймні я таких кейсів не бачив.

  alex_dvornichenko написав:- Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки.
- Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою.

Я таких кейсів не бачив. А про факт брехні - зміст статті не дає чіткої інформації яка підтверджує заголовок чи його слова. Зі статті можна зробити висновок про якісь мутки, але разом з тим НЕМАЄ ЖОДНОГО ФАКТУ СКАСУВАННЯ ДІЮЧОГО БРОНЮВАННЯ - що підтверджує мій досвід.

Отвечу с конца - ибо споры "а я встречал/встречал" - особого смысла не имеют.
Но про "СКАСУВАННЯ ДІЮЧОГО БРОНЮВАННЯ" - никто и не говорит. Достаточно просто "не заметить" факт его наличия.
При всем при этом - вы, мне кажется, забыли о чем был изначальный тезис - "отсрочка - от бусика не прям-таки 100%й обэриг"...
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:46

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Ну вот народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко - возможно с чуть большим числом народу общается - он с такими случаями прямо сталкивался (не то, что "чув").
Другой депутат - Горбенко - давеча цифру в 2%-3% озвучил. Фиг его, конечно, знает - что именно он имеет в виду - с финалом или без...

>>> Але я таких випадків ні разу навіть не чув
Вы же не профильный адвокат (или что-то подобное)? :roll:

В нас час не треба бути адвокатом щоб "общатся с народом", інформацію можна отримати(та і розповсюдити) з нету.
Ось хай "Другой депутат - Горбенко" озвучить конкретні випадки, хоч один.
Випадки які знаю я, зазвичай в людей були якісь "нюанси" з броню/відстрочкою. Тобто люди собі думали що у них все ок, а виявилось не ок.
Зараз простіше - зараз все в Резерві чітко пише.

ну вот недавний случай с бывшим ВСУ из-под Одессы - там какие "нюанси" были?
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:50

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Аналогично растут прибыли предпринимателей.


не зовсім так, часто навпаки, бо населення (взагалі біднішає, попри "ріст" зарплат),

мене бентежить інше: чому судді/прокурори отримають інвалідність у 29 років, а солдат навіть знаходячись у шпиталі не має виплат за поранення бо він(або рідня) не здатні назбирати повний комплект довідок

І це ще не вся проблема.

Навіть зібравши всі документи та отримавши інвалідність, ПФУ може раптово припинити виплати.
Причину невиплат можливо дізнатись лише під час визіту в ПФУ и це буде щось - у вас не вистачає довідки про довідку
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Но про "СКАСУВАННЯ ДІЮЧОГО БРОНЮВАННЯ" - никто и не говорит. Достаточно просто "не заметить" факт его наличия.
При всем при этом - вы, мне кажется, забыли о чем был изначальный тезис - "отсрочка - от бусика не прям-таки 100%й обэриг"...

Що за маячня. Як можна "не заметить факт его наличия".
Якщо воно є - то воєнкому не вийде зареєструвати повістку в Оберезі.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:02

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Но про "СКАСУВАННЯ ДІЮЧОГО БРОНЮВАННЯ" - никто и не говорит. Достаточно просто "не заметить" факт его наличия.
При всем при этом - вы, мне кажется, забыли о чем был изначальный тезис - "отсрочка - от бусика не прям-таки 100%й обэриг"...

Що за маячня. Як можна "не заметить факт его наличия".
Якщо воно є - то воєнкому не вийде зареєструвати повістку в Оберезі.

В методичці скабєєвой , по якій хунтер працює , про це ні слова, чекаємо нову редакцію
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:02

  _hunter написав:ну вот недавний случай с бывшим ВСУ из-под Одессы - там какие "нюанси" были?

Не знаю. Але знаю що зазвичай люди не озвучують "нюанси" і інтерпретують факти на свою користь.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:04

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Но про "СКАСУВАННЯ ДІЮЧОГО БРОНЮВАННЯ" - никто и не говорит. Достаточно просто "не заметить" факт его наличия.
При всем при этом - вы, мне кажется, забыли о чем был изначальный тезис - "отсрочка - от бусика не прям-таки 100%й обэриг"...

Що за маячня. Як можна "не заметить факт его наличия".
Якщо воно є - то воєнкому не вийде зареєструвати повістку в Оберезі.

Еще раз: мы же, вроде, про бусики говорили - им повестка нафиг не нужна.
Но если уж мы про мобилизацию говорим - так обычная бумажная (от руки написанная и подписанная) повестка все еще актуальность не потеряла.
