|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 16 лют, 2026 13:39
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Так шо цифри воно забавна штука, шановне пансьтво. які будуть пропозиції?
контрактная армия африканцев/бангладешцев. 3куе для них зарплата за год. 2-3 месяца в ЗСУ и это богатые уважаемые люди. 2й вариант объявить войну США и сдаться. Им ничего не останется кроме как завоевать нас без единого выстрела. Зачем им та ледышка?
Історія показує, що з найманців армію для оборони не зробиш. Мотивація закінчується в той самий момент як вони оцінять що за ті гроші ризикувати не готові, або якщо інша сторона пропонує більше. За 3куо на рік вони радо будуть марширувати в тилу але не воювати
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37351
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8296 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 16 лют, 2026 13:42
«Я думаю, що Путін теж у складній позиції, бо я можу говорити з вами, тиснути руки, я не боюся, я хочу бути вільним…
Я тут, я вільна людина. І я молодший за Путіна. Повірте мені, це важливо. В нього не так багато часу. Дякувати Богу, не дуже багато часу.»
Володимир Зеленський
Черговий доказ того що Зеленський збирається воювати "вічно"(конкретно - до смерті путіна).
На сьогодні мене цікавить тільки одне питання(відносно Зе):
Чи справді він збирається проводити вибори(і очевидно пробувати їх фальсифікувати) чи це все лапша на вуха і ніяких виборів він проводити не збирається?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7389
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 лют, 2026 13:44
alex_dvornichenko написав:
.......
Какая разница сколько их если большинство ухилянтов инертная пугливая масса, они же бегают от ТЦК не потому что боятся воевать против рф, а потому что вообще бояться воевать и насилия.... гражданская ухилянты против ВСУ...ага..
Не против ВСУ, а против полиции и ТЦК.
На чьей стороне будут ВСУ не гарантировано (скорее, думаю, разделятся).
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38675
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 16 лют, 2026 13:51
‼️Україна розгромила рф у боях за Куп’янськ: втрати російських військ перевищили українські у співвідношенні 27 до 1, — The Times
📍У боях за Куп’янськ співвідношення втрат склало 27 до 1 на користь України — такі дані британська сторона отримала під час розвідувального брифінгу.
📍За інформацією джерел, перед Різдвом до 200 російських військових опинилися в оточенні. Загальні втрати рф у цьому районі за минулий рік рахують тисячами.
📍На напрямок перекинули одні з найсильніших українських підрозділів, зокрема бійців 13-ї бригади «Хартія». Сили оборони відтіснили ворога й підняли український прапор над будівлею міськради.
📍Попри масовані штурми та перевагу в живій силі, росія так і не змогла досягти серйозного просування на цій ділянці фронту.
Нагадаємо, путін обіцяв гарантувати безпеку іноземним журналістам і провести їх усіма кварталами Куп’янська. Ну що, догарантувався?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31604
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3520 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Пон 16 лют, 2026 13:57
alex_dvornichenko написав: Banderlog написав:
які будуть пропозиції?
Силовое принуждение переложить на полицию, или дать полномочия ТЦК. Дествия ТЦК соответствуют ситуации в стране, законодательная база нет - депутаты ***** страдают.
Вывод - нужна диктатура?
В демократии это невозможно (я не возражаю, просто надо чётко отдавать себе отчёт, чего вы хотите/требуете).
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38675
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 16 лют, 2026 14:02
andrijk777 написав:
«Я думаю, що Путін теж у складній позиції, бо я можу говорити з вами, тиснути руки, я не боюся, я хочу бути вільним…
Я тут, я вільна людина. І я молодший за Путіна. Повірте мені, це важливо. В нього не так багато часу. Дякувати Богу, не дуже багато часу.»
Володимир Зеленський
Черговий доказ того що Зеленський збирається воювати "вічно"(конкретно - до смерті путіна).
На сьогодні мене цікавить тільки одне питання(відносно Зе):
Чи справді він збирається проводити вибори(і очевидно пробувати їх фальсифікувати) чи це все лапша на вуха і ніяких виборів він проводити не збирається?
А мене цікавить одне питання , коли ви з за кордону писати не будете …..
Ви (і інші ) як були зрадниками так і залишились .
А Зеленський….він ще буде ПРЕЗИДЕНТОМ на відміну від вас .
Ви своє імʼя забруднили на все життя .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5350
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4146 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Пон 16 лют, 2026 14:06
холява написав:
А Зеленський….він ще буде ПРЕЗИДЕНТОМ на відміну від вас .
Ви своє імʼя забруднили на все життя .
При всій повазі - сподіваюся що ні. Він втратив звязок з реальністю, і, хочеться, щоб він здох.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2709
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 лют, 2026 14:07
Бетон написав:
Сегодня увидел как 8 (восемь!!) здоровенных бугаёв военных с остервенением животных тащили в бус одного единственного мужика и понял, что это животный страх не попасть на войну им самим.
Панический животный страх.
Они тащат, душат, бьют в истерике несчастных жертв, чтобы их кинуть вместо себя.
Ти щодня тут істериш подібними постами.
Хіба в тебе не панічний тваринний переляк?
Чим ти зовнішньо відрізняєшся від тих "здоровенных бугаёв"? Потужний, витривалий, на 20й поверх легко забігаєш, важку вагу тягати можеш. Їм до тебе ще дорости треба, так?
Звідки ти знаєш, чи були вони на фронті чи ні? Але звинувачуєш їх. А Бандерлог та інші фронтовики чомусь не звинувачують за бусифікацію. Може тому, що на фронті людей не вистачає, а вони самі на дембель хочуть?
Бетон, я тебе не відправляю воювати, хоча саме такі спортивні хлопці потрібні в ЗСУ (а не ті хворі, які туди потрапляють від нестачі людей). Показувати тут, на військовій гілці, який ти "потужний чемпіон" і хаяти мобілізацію, на якій поки що тримається армія - це як плювати в обличчя військовим, які захищають твою дупу.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 6159
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 лют, 2026 14:18
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
по друге, шо з такою масою ухилянтів робити?
государство это консенсус хотя бы среди большинства его граждан. Если меньшинство будет страться налюбить большинство наступит трындец. Но нам не зрозит. Большинство всем довольны. Я это вижу по ценам на продукты. Недовольные устроили бы бунт, но нет помидоры, огурцы, виноград, соленья, кулинария (где салаты по 400) улетают как горячие пирожки. В списке довольных так же кого выпустили заграницу. Кто сидит на гос.заказах. Кто под бронью. Кому платят переселенские выплаты.
) а ви певні що більшість їсть салати по 400?
ви прям як та французька королева, що дивувалась що народ возмущається коли нема хліба, можно ж їсти пірожино й морожино...
Консенсус забезпечується не тільки добровільністю, но і системою примусу зі сторони пануючої меншості та вірою мас в силу карального апарату.
Коли ця віра в безліч бобиків та поліцаїв на міциклетах з кулеметами щезне... державі на ділі доведеться доказувати, що вони існують.
Диктатура та реальна поліцейська держава це дорого і небезпечно.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4702
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 16 лют, 2026 14:25
sashaqbl написав: Shaman написав:
ті хто влаштувалися на роботу й її роблять, це не ухилянти. ухилянти, які фіктивно влаштувались. гадаю, це теж є.
На мою думку, будь хто, хто сховався за папірчиком, щоб не воювати - ухилянт.
Якщо руки й ноги на місці, можеш ходити - то ти не інвалід. Ти можеш служити.
Якщо ти "заброньований" - то це якась х.... Зеленський грається з електоратом, бо планує вибори. Військові за нього не проголосують, це очевидно. От і кидає кістки ухилянтам у вигляді "бронювання", боротьби з бусифікацією та інші.
Со вторым предложением частично согласен
Поскольку сам ходил на работу и с поломанной ногой(думал промто что то со связками и суставом), и с раздробленными спицованными руками(но без илизарова)
Только уточни - до какого возраста этот твой постулат работает(не забывай что при совке до 40 могли куда то(зашищать Мапуту) призвать только, а при кровавом Йосе - до 45)
И как при наличии ног и рук ты сходу из окна бусика продиагностируешь другие болячки типа гипертонии, протрузий, того же диабета(в ноябре так в запоре умер не дошедший до врачей 44х летний "партизан"-ухылянт, в узком кругу известный музыкант, типа впал в кому диабетическую и не откачали), пороков сердца и залеченых инсультов, тех же костей на шплинтах после аварий(не у меня)?
Ведь всё что хватается на улице как вшивая котособака, проходит 5минутное ВЛК с глухослепыми "врачами", которые сразу пойманное мясо отправляют на обучение ВУС "100".
Списанного по ожирению 52х летнего Залужного кто будет бусифицировать и в бункер к румыну побитым доставлять? На смену румыну.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5669
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|219771
|
|
|1493
|424050
|
|
|6076
|1141798
|
|