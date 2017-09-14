А Ви сумніваєтесь, що Сталін був жахливим керівником? Звісно, якщо б він був нормальним, то він би домовився про другий фронт. А ще краще взагалі не грав союзника Гітлера в 39-41 рр. і сам би відкрив другий фронт ще до поразки Франції
Додано: Пон 16 лют, 2026 14:26
Додано: Пон 16 лют, 2026 14:43
Разные варианты бывают. Причем полное отсутствие мотивации служить я встретил лишь однажды. Мужик был не подлежащим мобилизации по причине серьезной криминальной статьи. Одеть форму для него означал позор в криминальном мире. Полиция, при дежурных остановках его, быстро это понимала, проверяя по своим каким-то реестрам. Но и на старуху бывает проруха. Людоловы как-то целой толпой остановили его без участия полиции и ... он оказался где-то под Покровском. После бурных эмоциональных разбирательств с ним в течении недели ему вернули документы и дав пинка и немного денег подсказали как добираться домой.
Все остальные дальние и близкие знакомые, будучи классически бусифицированными, с той или иной степенью доблести служат в ВСУ. Кто-то из них даже с рядового дошел до занятия офицерской должности. Кто-то погиб. Кто-то вернулся после ранения для лечения. Один списывается по возрасту. Молодым, конечно, воевать легче. Всегда все индивидуально. Мотивацию хорошего военного раскрыл когда-то генерал Лебедев, царствие ему Небесное.
Додано: Пон 16 лют, 2026 14:45
дешева 3,14*** маніпуляція. це 3,14*** почали цю війну і це вони не хочуть її припиняти. а українцям типу дуже подобається коли їх вбивають?
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:06
1 Я не на передовій , тому конкретних співвідношень на кожній ділянці фронту знати не повинен
2 Якщо було 5-10 разів , а стало 1,5-2 рази то це ПОКРАЩЕННЯ чи погіршення?
бо дюра-бачі заявляв про ПОГІРШЕННЯ
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:06
ти забуваєш що весь "цивілізований світ" був проти сталіна, що в недалекому минулому війська антанти здійснювали інтервенцію на територію ссср з метою повалення влади комуністів а після здійснював економічну блокаду, що в 21 році ссср програв війну польщі і віддав значну частину України.
Граючи в союзника гітлера сталін проводив індустріалізацію а з початком 2 ї світової приєднав до України відібравши в польщі львівську, іванофранківську тернопільську рівненську і волинську область а також західну білорусь. Та віджавши в румунії північну буковину.
Ти вважаєш що пакт молотова рібентропа був невдалим і цього робити було не можно?
Потом сталін іще при нападі гітлера на чехословаччину пропонував відкрити 2й фронт. Але "демократичний захід " йому не дозволив. Зокрема польща відмовилась пропускати війська ссср через свої землі в чехословакію.
При жахливих керівниках територія україни та її населення росло, була створена ядерна зброя а при сучасних прекрасних керівниках все чомусь не так. Україна втратила авіаційне ракетне танкове виробництво.
В мене пістолет тт зроблено в 1947 році при розквіті сталінізму
як так?
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:08
Тоді може не варто стверджувати, якщо нема інформації?
Останні два роки БЕЗ ЗМІН. Перевага у росіян і це не міняється.
По дронам теж покращення НЕМА.
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:10
Оу що є то є. Але не всі таке бачать.
Ось в дні сьогоднішні у Вашому гарному місці знаходяться 'туристи'. То кажуть яка красота, світло є, дрони не літають, прильотів нема, як інший світ. Деякі раму не вдупляють що в деяких містах немає світла по 20годин, який нах бізнес. Яке порівняння до 22 року. Хоча у Львові ріст точно є, з вищезгаданих причин і міграції потужностей промислових, але чи він пропорційний - точно ні.
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:24
1 Що таке
НЕМА ІНФОРМАЦІЇ ?
Точної -нема і не може бути , в противному разі мною б вже зайнялась контрозвідка і шукала витоки інформації.
Але тієї що є - мені достатньо для того щоб побачити
Перевага в 5-10 разів по артвогню зменшилась до переваги в 1,5-2 рази по кількості... але по якості Західна зброя точніша.
2 Що таке тиснуть ?
В 2022 році тиснули так що МИ ВТРАТИЛИ за 2 місяці 80 000 км2 території...
За 2025 рік втратили 4000км2 територій...
Коли для нас було ГІРШЕ ? в 2022 чи в 20225
Тому ще раз
Війна це не забавка і ми поки що не перемогли....
Але казати що в 2022 році ми були в кращих умовах ніж в 2025 - може тільки
а - неадекват
б - проплачений троль.
Ви до яких себе відносите?
Бо куди я відношу дюра-бачі - надіюсь зрозуміло.
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:28
Поки румину в бункері не тільки зміни нема, а є тільки половина від тих хто б мав бути в бункері. Як так?
І йде нівроку без зміни 4й рік а влада обіцяє що ще 2, 3 роки бункерної жизні, це якщо справлятимусь, а нє то тут до ржавого кулемета в посадці ближче ніж з бусіка
То як ти гадаєш має ставитись румин до того що вас в бусик піджопниками заганяють? Бункер шоб ти розумів в населеному пункті по якому фпв літає не говорячи про каби.
Привезуть діабетика чи інсультника румуну теж добре)))
бо вибір не між больним і здоровим, а між є і нема.
Щодо залужного так він ж не один списався, зараз кажуть командувач штурмовими військами манько теж приболів...
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:28
Ви не оцінюєте динаміку. А вона постійно міняється. В лютому 22 була одна динаміка, в березні 22 інша.
Останні 2 роки ситуація зі снарядами для нас НЕ ПОКРАЩУЄТЬСЯ. З дронами - ТЕЖ. Якщо у вас цієї інформації нема - то навіщо ви про це пишете?
Тому ви можете надрочувати на те, що ми не в найгіршій дупі, і в березі 22 були в гіршій, але по факту динаміка не надто для нас позитивна.
