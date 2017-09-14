холява
Ти можеш любити Зе - це твоє право, але не заперечуй очевидні факти.
*Я пишу не з-за кордону а з України, ти як завжди видаєш бажане за дійсне.
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:32
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:40
Динаміка штука цікава
Тому я нею цікавлюсь
Отже
2022 рік - втратили 80 000 км2
2023 рік - втратили 540 км2
2024 рік - втратили 3600 км2
2025 рік - втратили 4600 км2__________________січень 2025 -втратили 320км2
______________________________________________січень 2026- втратили 245км2
Це по землі
Тепер давай по ударам вглибину...
скільки нафтових терміналів і заводів були атаковані в 2024? - 0, в 2025 - 11 ( приблизно 10% від загального обєму виробництва
Чи був блекаут в Білгородській області в 2024? - не було , а в 2026?
Скільки танкерів педерації було зупинено в 2022-2024 роках? -0
Коли педерація втратила вплив у Сірії ?
Далі тобі продовжувати?
Бо з окопа (навіть з ротного опорника) ти більше ніж 30 км вглибину не бачиш, а тому для тебе все таке саме... а якщо врахувати психологію - то тільки погіршується.
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:44
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:47
Ситуація по втраті територій покращилась тому що захват територій не ставиться путіном як першочергова задача. Війна іде на знищення особового складу і економіки. Ти елементарних речей не розумієш.
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:49
Я хапаю чи ти звузив викинувши 2022 рік?
Тобто по танкерам, ціні на нафту, вартості захопленого км2 в привязці до втрачені солдати - в тебе претензій немає?
Таким чином ти просто потрапляєш на гачок пуйла, який воює за території...
Це ж його теза
віддайте Донецьку і я зупинюсь ...
ПС
по страшилкам з податками
Єдиний податок який змінив ставку це військовий збір з 1% зарплати до 5% зарплати....
В педерації підняли ПДВ на 2% і різноманітні збори...
В Україні ціна на електрику/газ для населення - стала, в педерації підняли на 30%
Далі продовжувати?
Чи все таки будемо міряти в км?
Додано: Пон 16 лют, 2026 15:51
Додано: Пон 16 лют, 2026 16:00
Не ставится, але чомусь вони хочуть всю Донецьку область ... дивина якась )
І без віддачі всієї Донецької області, навіть не хочуть вести розмови про припинення вогню
Ось такі елементарні речі, які ти вперто не помічаєш )
Додано: Пон 16 лют, 2026 16:09
Динаміка в межах років - це нормальна. Так 22 можна викинути. Бо він не відповідає загальній тенденції. Наразі динаміка така, як в моїй цитаті.
Якщо за 26 зміниться - тоді можна буде викинути 23 і 24 і розглядати нову динаміку по підсумках 25 і 26.
Наразі більшість оглядів економіки РФ, які я бачив, переповнені фразами:
"найнижчий рівень з", "найгірше з", але дати при цьому йдуть: 22 рік, 20 рік.
Тобто оглядачі викидають ковідний 19, кризу 2008, бо тих рівнів падіння РФ ще не досягнула.
Тому так, в РФ все х******, але в нас гірше.
По факту динаміки - в обох сторін вона негативна. В кого негативніша - хз.
Додано: Пон 16 лют, 2026 16:14
Я прямо не знаю, як це коментувати ...
Тобто, що тобі не подобається - ти відкидаєш ?
Додано: Пон 16 лют, 2026 16:45
