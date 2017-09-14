концепція мала бути багатовекторність як була при кучмі. Поки нікого хто б був за демобілізацію на горизонті нема, хіба в порошенківському таборі олексій гончаренко, але чи стане він презедентом прогнозувати не берусь
багатовекторності ВЖЕ не буде. треба визначатися. за останні 20 років багато що змінилося, й через агресію Раші - теж. Фіни в НАТО, яка багатовекторність. наш шлях - Європа. й то, Європа має здобути/зберегти суб'єктність. й якраз Україна одна зі складових суб'єктності.
та частина України, що залишиться під Рашею - це буде суцільна деградація...
Це ти видаєш бажане за дійсне європі не потрібна Україна як повноправний член євросоюзу інакше нас б вже прийняли тому наш шлях це тупік -фортеця. А мали ми бути мостом між сходом і заходом перехрестям торгових шляхів.
ЛАД написав:Сталин плохо убеждал союзников открыть второй фронт? Убеждал бы лучше, они открыли бы раньше?
А Ви сумніваєтесь, що Сталін був жахливим керівником? Звісно, якщо б він був нормальним, то він би домовився про другий фронт. А ще краще взагалі не грав союзника Гітлера в 39-41 рр. і сам би відкрив другий фронт ще до поразки Франції
Об "игре в союзника Гітлера" и о "39-41 рр" Banderlog вам уже ответил. Обсуждать, был ли Сталин хорошим или жахливим керівником, не буду. Добавлю только - для того, чтобы объяснять открытие второго фронта летом 1944, а не раньше жахливим руководством Сталина, надо быть уж очень наивным человеком. На вас не похоже. А я писал именно об этом, а не о качесте руководства.
Banderlog написав:Це ти видаєш бажане за дійсне європі не потрібна Україна як повноправний член євросоюзу інакше нас б вже прийняли тому наш шлях це тупік -фортеця. А мали ми бути мостом між сходом і заходом перехрестям торгових шляхів.
Європі потрібно вижити? ) І так, Ви і Олександр коштуватиме дешевше в Україні.
нас не прийняли в Європу, бо ми не відповідаємо базовим параметрам - й це очевидно, але продовжуємо розповідати що "не хочуть брати". чому наш шлях - фортеця? так, кордон з Рашею - але це більше буфер. в якийсь момент Раші стане не до нас.
загалом поки в світі йде така собі контрреволюція проти глобалізації - тому перехрестя поки не буде. а далі подивимось. глобалізація все одно це напрямок розвитку. але це вже складні речі.
головна хибна думка - для розвитку Україні треба мати зв'язок з Рашею. оскільки Раша обрала напрямок - прірва, то треба триматися подалі - а далі подивимось