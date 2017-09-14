Banderlog написав:Ситуація по втраті територій покращилась тому що захват територій не ставиться путіном як першочергова задача. Війна іде на знищення особового складу і економіки. Ти елементарних речей не розумієш.
Усі війни(99%) на планеті Земля йшли за території. Чим наша війна особлива і чому "захват територій не ставиться путіном як першочергова задача" я не розумію?
Water написав:https://24tv.ua/zatrimannya-galushhenka-vin-rozpoviv-yak-use-bulo_n3010892
Герман Галущенко розповів, що його зняли з потягу о 4 ранку, а детективи НАБУ прибули за ним о 9 годині ранку. Також вони оглянули його речі.
Він заявив, що не згоден із затриманням. Він каже, що їхав за кордон, щоб побачити своїх дітей, які там живуть і вчаться. Ексміністр запевнив, що законно купив квиток на потяг і нікуди не тікав.
А пересічному так можна?
Я не заберечую існуваання корупції, але тут ти не правий. В нього троє дітей.
Я зрозумів, затримання незаконне, ці руки нічого не крали, я вам нічєво нє должєн.
У грудні 2025 року журналісти "Схем" з'ясували, що син ексміністра енергетики вже четвертий рік навчається в одному з найдорожчих коледжів Швейцарії – College Alpin International Beau Soleil. Освіта там коштує щонайменше 200 тисяч доларів США за один рік. Водночас в офіційних деклараціях родини витрати на навчання старшого сина не зазначені https://24tv.ua/sin-germana-galushhenka ... i_n3010693
Shaman написав:нас не прийняли в Європу, бо ми не відповідаємо базовим параметрам - й це очевидно, але продовжуємо розповідати що "не хочуть брати". чому наш
базовим параметрам? а після повномаштабної війни раптово поснем відповідати? Головне просрати економіку і тоді раптово ввійдем з такими пенсіями? ) то ти не сперечаєшся що на захід ми так і ні на крок з 2013 не пройшли ? Нікуди від росії ми не переїдем. Хочеш після війни залізний занавіс і щоб російський газ бензин і добрива нам європа продавала? головне ціни на електрику німецькі зробити? Кажеш допомогло фінляндії вступ в нато? І шо там з ростом економіки? Набагато краще росте ніж в росії падає?
раптово не почнем. але якщо впорядкуємо корупцію - то легко. й до цього йдемо, як тебе це не нервує
з 2013 року - великі зміни. цього ти теж не хочеш бачити. й не забувай, що з 2014 року ми в стані війни...
Раша обрала шлях в нікуди - й вона з нього не зверне, поки не станеться глобальних потрясінь. будемо з Рашею - це вирок для країни. але на щастя, більша частина країни не буде. а окуповані території - затягне в цей вир до звільнення.
по фінам - подивись зростання економіки з 1991, коли вони остаточно позбавилися московського ярма. але так, Швецію ще не наздогнали... а НАТО - це лише захист від скаженого сусіда...
Shaman написав:але друк коштів на Раші - це реальність. казати, що там немає зростання цін - а хто знає? в мене наприклад немає інфо. в когось є.
Конечно, есть там инфляция. И достаточно заметная. И, конечно, есть проблемы в экономике, вообще, и в промышленности, в частности. И я с этим никогда не спорил. Не может не быть проблем в экономике любой страны, ведущей длительную войну.
інфляція є різна. 90ті роки пам'ятаєте. так от Раша прямує саме до цього. й знову через шалені витрати на війну, напевне ще більші, ніж в срср.
але треба постійно нагадувати - проблеми в нас, бо ми захищаємось, в нас немає вибору. а Раша добровільно продовжує війну, вона сама прямує туди
а які питання з енергетикою будуть після війни? хіба втрата ЗАЕС. але ми не знаємо, як домовлятися, варіант 50/50 - він робочий. й треба дивитися на новий баланс енергетики. хоч як тут кепкують можна й нову АЕС побудувати після війни, якщо залучити інвестора та продавати еенергію за ринковими цінами.
С энергетикой проблемы будут и после войны. Вы, как экономист, должны это прекрасно понимать. Да, моэно постоить и АЭС,и ТЭС, и что угодно. Но наша энергосистема сохдавалась десятилетиями и восстановить её за год не удастся. АЭС не растут как гибы после дождя. До войны у нас был избыток ээ и мы могли её экспортировать. И это было одним из наших инвестиционных преимуществ. Сегодня мы её импортируем и, скорее всего, будем вынуждены её импортировать и после войны.
отут показує, що ви володіє лише інфо з інету. експорт до війни - це лише Бурштинський острів, якщо знаєте що це було. Експорту еенергії з загальнонаціональної мережі - не було. єдина критична втрата - це ЗАЕС. ну й зелена енергетика в окупації. ТЕС в нас так працювали до зносу. чим їх збиралися заміщувати - навіть й не знаю. нам не потрібно відновлювати стару систему, треба будувати нову - й з ризиком війни - децентралізовану...
але це плани після війни. зараз мета - зберегти країну. й ніякого обмеженого суверенітету.
