RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1678416785167861678716788>
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:51

цілі

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Ситуація по втраті територій покращилась тому що захват територій не ставиться путіном як першочергова задача. Війна іде на знищення особового складу і економіки. Ти елементарних речей не розумієш.

Усі війни(99%) на планеті Земля йшли за території.
Чим наша війна особлива і чому "захват територій не ставиться путіном як першочергова задача" я не розумію?

нагадати озвучені цілі, чим сам згадаєш?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42325
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 19:56

  Water написав:https://24tv.ua/zatrimannya-galushhenka-vin-rozpoviv-yak-use-bulo_n3010892
Герман Галущенко розповів, що його зняли з потягу о 4 ранку, а детективи НАБУ прибули за ним о 9 годині ранку. Також вони оглянули його речі.

Він заявив, що не згоден із затриманням. Він каже, що їхав за кордон, щоб побачити своїх дітей, які там живуть і вчаться. Ексміністр запевнив, що законно купив квиток на потяг і нікуди не тікав.

А пересічному так можна?

Я не заберечую існуваання корупції, але тут ти не правий. В нього троє дітей.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2710
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 20:10

  sashaqbl написав:
  Water написав:https://24tv.ua/zatrimannya-galushhenka-vin-rozpoviv-yak-use-bulo_n3010892
Герман Галущенко розповів, що його зняли з потягу о 4 ранку, а детективи НАБУ прибули за ним о 9 годині ранку. Також вони оглянули його речі.

Він заявив, що не згоден із затриманням. Він каже, що їхав за кордон, щоб побачити своїх дітей, які там живуть і вчаться. Ексміністр запевнив, що законно купив квиток на потяг і нікуди не тікав.

А пересічному так можна?

Я не заберечую існуваання корупції, але тут ти не правий. В нього троє дітей.

Я зрозумів, затримання незаконне, ці руки нічого не крали, я вам нічєво нє должєн.
У грудні 2025 року журналісти "Схем" з'ясували, що син ексміністра енергетики вже четвертий рік навчається в одному з найдорожчих коледжів Швейцарії – College Alpin International Beau Soleil. Освіта там коштує щонайменше 200 тисяч доларів США за один рік. Водночас в офіційних деклараціях родини витрати на навчання старшого сина не зазначені
https://24tv.ua/sin-germana-galushhenka ... i_n3010693
Water
 
Повідомлень: 3910
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 20:15

  sashaqbl написав:
  Water написав:https://24tv.ua/zatrimannya-galushhenka-vin-rozpoviv-yak-use-bulo_n3010892
Герман Галущенко розповів, що його зняли з потягу о 4 ранку, а детективи НАБУ прибули за ним о 9 годині ранку. Також вони оглянули його речі.

Він заявив, що не згоден із затриманням. Він каже, що їхав за кордон, щоб побачити своїх дітей, які там живуть і вчаться. Ексміністр запевнив, що законно купив квиток на потяг і нікуди не тікав.

А пересічному так можна?

Я не заберечую існуваання корупції, але тут ти не правий. В нього троє дітей.

один - уже не считается ;)
8 Dec 2025 — Журналисты нашли 18-летнего Максима Галущенко на фото с официальной страницы College Alpin Beau Soleil в соцсети.
_hunter
 
Повідомлень: 11538
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 20:24

  Shaman написав:нас не прийняли в Європу, бо ми не відповідаємо базовим параметрам - й це очевидно, але продовжуємо розповідати що "не хочуть брати". чому наш
базовим параметрам? :lol: а після повномаштабної війни раптово поснем відповідати? Головне просрати економіку і тоді раптово ввійдем з такими пенсіями? )
то ти не сперечаєшся що на захід ми так і ні на крок з 2013 не пройшли ? Нікуди від росії ми не переїдем.
Хочеш після війни залізний занавіс і щоб російський газ бензин і добрива нам європа продавала? :lol: головне ціни на електрику німецькі зробити?
Кажеш допомогло фінляндії вступ в нато? І шо там з ростом економіки? Набагато краще росте ніж в росії падає? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4705
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Кажеш допомогло фінляндії вступ в нато? І шо там з ростом економіки? Набагато краще росте ніж в росії падає?
Дуже важко рости коли виріс під стелю..
ВВП на душу
Фінляндія - 56 000
педерація - 16 000
Тому вступ в НАТО це не про ріст... це про ЗАХИСТ від мародера
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27941
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Єдиний податок який змінив ставку це військовий збір з 1% зарплати до 5% зарплати..

wtf?
Я, як ФОП 3 групи, з 2023 побачив 2%->5%->6% - ріст втричі
Мама, якщо б не закрила ФОП 1 групи, побачила б 248 грн->1197 грн. - ріст в п'ять
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5959
З нами з: 29.07.22
Подякував: 939 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Єдиний податок який змінив ставку це військовий збір з 1% зарплати до 5% зарплати..

wtf?
Я, як ФОП 3 групи, з 2023 побачив 2%->5%->6% - ріст втричі
Мама, якщо б не закрила ФОП 1 групи, побачила б 248 грн->1197 грн. - ріст в п'ять
2% то була пільгова ставка з 22 року. І не соромно вам ото було на 2% переходити?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37354
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8296 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 21:34

  Banderlog написав:
  Shaman написав:нас не прийняли в Європу, бо ми не відповідаємо базовим параметрам - й це очевидно, але продовжуємо розповідати що "не хочуть брати". чому наш
базовим параметрам? :lol: а після повномаштабної війни раптово поснем відповідати? Головне просрати економіку і тоді раптово ввійдем з такими пенсіями? )
то ти не сперечаєшся що на захід ми так і ні на крок з 2013 не пройшли ? Нікуди від росії ми не переїдем.
Хочеш після війни залізний занавіс і щоб російський газ бензин і добрива нам європа продавала? :lol: головне ціни на електрику німецькі зробити?
Кажеш допомогло фінляндії вступ в нато? І шо там з ростом економіки? Набагато краще росте ніж в росії падає? :lol:

раптово не почнем. але якщо впорядкуємо корупцію - то легко. й до цього йдемо, як тебе це не нервує ;)

з 2013 року - великі зміни. цього ти теж не хочеш бачити. й не забувай, що з 2014 року ми в стані війни...

Раша обрала шлях в нікуди - й вона з нього не зверне, поки не станеться глобальних потрясінь. будемо з Рашею - це вирок для країни. але на щастя, більша частина країни не буде. а окуповані території - затягне в цей вир до звільнення.

по фінам - подивись зростання економіки з 1991, коли вони остаточно позбавилися московського ярма. але так, Швецію ще не наздогнали... а НАТО - це лише захист від скаженого сусіда...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11697
З нами з: 29.09.19
Подякував: 819 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 21:43

  ЛАД написав:
  Shaman написав:але друк коштів на Раші - це реальність. казати, що там немає зростання цін - а хто знає? в мене наприклад немає інфо. в когось є.
Конечно, есть там инфляция. И достаточно заметная.
И, конечно, есть проблемы в экономике, вообще, и в промышленности, в частности. И я с этим никогда не спорил.
Не может не быть проблем в экономике любой страны, ведущей длительную войну.

інфляція є різна. 90ті роки пам'ятаєте. так от Раша прямує саме до цього. й знову через шалені витрати на війну, напевне ще більші, ніж в срср.

але треба постійно нагадувати - проблеми в нас, бо ми захищаємось, в нас немає вибору. а Раша добровільно продовжує війну, вона сама прямує туди
а які питання з енергетикою будуть після війни? хіба втрата ЗАЕС. але ми не знаємо, як домовлятися, варіант 50/50 - він робочий. й треба дивитися на новий баланс енергетики. хоч як тут кепкують можна й нову АЕС побудувати після війни, якщо залучити інвестора та продавати еенергію за ринковими цінами.
С энергетикой проблемы будут и после войны.
Вы, как экономист, должны это прекрасно понимать.
Да, моэно постоить и АЭС,и ТЭС, и что угодно. Но наша энергосистема сохдавалась десятилетиями и восстановить её за год не удастся. АЭС не растут как гибы после дождя. До войны у нас был избыток ээ и мы могли её экспортировать. И это было одним из наших инвестиционных преимуществ.
Сегодня мы её импортируем и, скорее всего, будем вынуждены её импортировать и после войны.

отут показує, що ви володіє лише інфо з інету. експорт до війни - це лише Бурштинський острів, якщо знаєте що це було. Експорту еенергії з загальнонаціональної мережі - не було. єдина критична втрата - це ЗАЕС. ну й зелена енергетика в окупації. ТЕС в нас так працювали до зносу. чим їх збиралися заміщувати - навіть й не знаю. нам не потрібно відновлювати стару систему, треба будувати нову - й з ризиком війни - децентралізовану...

але це плани після війни. зараз мета - зберегти країну. й ніякого обмеженого суверенітету. 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 16 лют, 2026 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11697
З нами з: 29.09.19
Подякував: 819 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 1678416785167861678716788>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 220635
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 425120
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1142911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.