Додано: Пон 16 лют, 2026 21:34

Banderlog написав: Shaman написав: нас не прийняли в Європу, бо ми не відповідаємо базовим параметрам - й це очевидно, але продовжуємо розповідати що "не хочуть брати". чому наш нас не прийняли в Європу, бо ми не відповідаємо базовим параметрам - й це очевидно, але продовжуємо розповідати що "не хочуть брати". чому наш базовим параметрам? а після повномаштабної війни раптово поснем відповідати? Головне просрати економіку і тоді раптово ввійдем з такими пенсіями? )

то ти не сперечаєшся що на захід ми так і ні на крок з 2013 не пройшли ? Нікуди від росії ми не переїдем.

Хочеш після війни залізний занавіс і щоб російський газ бензин і добрива нам європа продавала? головне ціни на електрику німецькі зробити?

раптово не почнем. але якщо впорядкуємо корупцію - то легко. й до цього йдемо, як тебе це не нервуєз 2013 року - великі зміни. цього ти теж не хочеш бачити. й не забувай, що з 2014 року ми в стані війни...Раша обрала шлях в нікуди - й вона з нього не зверне, поки не станеться глобальних потрясінь. будемо з Рашею - це вирок для країни. але на щастя, більша частина країни не буде. а окуповані території - затягне в цей вир до звільнення.по фінам - подивись зростання економіки з 1991, коли вони остаточно позбавилися московського ярма. але так, Швецію ще не наздогнали... а НАТО - це лише захист від скаженого сусіда...