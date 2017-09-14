RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1679116792167931679416795>
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Damien написав:По выделенному - "цель ТЦК - найти и убить" и " цель ТЦК - мобилизовать туда, где враг убивает" для обычного человека, который никак не был связан всю жизнь с войной - ЭТО ОДНО И ТО Ж

не зовсім. Чимало бусифікованих знайомих кажуть про зовсім іншу проблему: вони служили під командуванням деяких нормальних командирів, але часто буває, що деякі командири прямо кажуть "сиди на позиції Х до смерті", або "іди в село У і помри" і проблема в тому, що змінити такого командира нема можливості.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5964
З нами з: 29.07.22
Подякував: 939 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:39

асиметрична відповідь

трошки офтопу про асиметричну відповідь на прикладі супер-держави і слабшого противника

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42335
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:39

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  sashaqbl написав:Ти з тих, хто вже не готовий боротися. З точки зору еволюції - генетичне сміття.

С точки зрения эволюции, мы все генетический мусор. Мы не в состоянии выживать в природе без мобильного телефона 😁
Не совсем так.
Если бы вдруг цивилизация исчезла вместе с её благами, то человечество всё равно выжило.
Хотя, конечно, численность резко упала бы. Современная численность возможна исключительно благодаря достижениям цивилизации - технологиям (в т.ч. с/х, возможно, в первую очередь), вакцинам и пр. радостям. Благодаря этому же сильный рост населения Африки и Азии.
Парадокс - достижения цивилизации в основном благодаря европейцам, но в результате они становятся явным меньшинством. :)

Генетична різниця між "європейцями" і "африканцями" майже рівна нулю.

Взагалі Рим також був "цивилізованим" але прийшли варвари знищили Рим. Але нічого, пройшло 1000+ років і рівень медицини догнав римський рівень, а згодом і перегнав. :D
1000 років для всесвіту це ніщо. Африканці також колись навчаться процесори робити. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7394
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:47

Свеженькое о микрореакторах.
Краткое содержание
- Военные США перевезли небольшой ядерный реактор из Калифорнии в Юту.
- Микрореакторы рассматриваются как альтернатива дизельным генераторам в отдаленных районах.
- Вопрос захоронения ядерных отходов остается нерешенным, переговоры с несколькими государствами продолжаются.
АВИАБАЗА ХИЛЛ, Юта, 15 февраля — В воскресенье министерства энергетики и обороны США впервые перевезли небольшой ядерный реактор на грузовом самолете из Калифорнии в Юту, чтобы продемонстрировать потенциал быстрого развертывания ядерной энергетики для военных и гражданских целей.
.......В декабре Министерство энергетики выделило два гранта., открывает новую вкладкучтобы способствовать ускорению разработки малых модульных реакторов.
Сторонники микрореакторов также рекламируют их как источники энергии, которые можно доставлять в отдаленные и труднодоступные места, предлагая альтернативу дизельным генераторам, требующим частых поставок топлива. Однако скептики утверждают, что отрасль не доказала способность малых ядерных реакторов вырабатывать электроэнергию по приемлемой цене.
......Микрореактор, представленный на воскресном мероприятии, размером чуть больше минивэна, может генерировать до 5 мегаватт электроэнергии, чего достаточно для обеспечения электроэнергией 5000 домов, по словам генерального директора Valar Исайи Тейлора. Он начнет работу в июле с мощностью 100 киловатт, достигнет пика в 250 киловатт в этом году, после чего выйдет на полную мощность, сказал он.
Компания Valar надеется начать продажу электроэнергии в тестовом режиме в 2027 году и перейти к полноценной коммерческой эксплуатации в 2028 году.
https://www.reuters.com/business/energy/us-conducts-first-air-transport-nuclear-microreactor-bid-show-technologys-2026-02-16/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38695
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Damien написав:По выделенному - "цель ТЦК - найти и убить" и " цель ТЦК - мобилизовать туда, где враг убивает" для обычного человека, который никак не был связан всю жизнь с войной - ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.

  Damien написав:С вероятностью 99,9% бой окончится нокаутом, причем в первом же раунде(прим.- СМЕРТЬ).

Так може в тому то й проблема, що це не так. Не буде нокаута в першому ж раунді ні з ймовірністю 99.9%, ні з ймовірністю навіть 0.1%.
Перші 3 місяці ніхто тебе довбойоба навіть близько до позицій не пустить. Та й потім тільки потрохи.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2714
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:48

andrijk777
Африканці трохи багатшої Африки (ПАР, Кенія, Танзанія, Мозамбік) не дуже то і відрізняються ментально від європейців. В селах є глухомань з обличчями не зіпсованими інтелектом. Так і у нас в селах таких повно.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17850
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2571 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:51

воєнно-культурна традиція

  Дюрі-бачі написав:
  Damien написав:По выделенному - "цель ТЦК - найти и убить" и " цель ТЦК - мобилизовать туда, где враг убивает" для обычного человека, который никак не был связан всю жизнь с войной - ЭТО ОДНО И ТО Ж

не зовсім. Чимало бусифікованих знайомих кажуть про зовсім іншу проблему: вони служили під командуванням деяких нормальних командирів, але часто буває, що деякі командири прямо кажуть "сиди на позиції Х до смерті", або "іди в село У і помри" і проблема в тому, що змінити такого командира нема можливості.

тільки це воєнно-культурна традиція монгольського/московского/совіцкого стилю ведення війни, з вірою що у нас тут мільйони незадіяного мобресурсу, достатньо тільки з ентузіазмом переходячим в фанатизм пошкребти по сусєкам і Мск наш


під кінець відео: чому краще бути вікінгом а не монголом
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42335
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:53

  andrijk777 написав:.......
Генетична різниця між "європейцями" і "африканцями" майже рівна нулю.

Взагалі Рим також був "цивилізованим" але прийшли варвари знищили Рим. Але нічого, пройшло 1000+ років і рівень медицини догнав римський рівень, а згодом і перегнав. :D
1000 років для всесвіту це ніщо. Африканці також колись навчаться процесори робити. :D
Вы меня неверно поняли.
Я совсем не писал о генетической разнице и не имел ввиду, что африканцы ущербны.
И точно так же ничего не писал про "1000+ років"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38695
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:не зовсім. Чимало бусифікованих знайомих кажуть про зовсім іншу проблему: вони служили під командуванням деяких нормальних командирів, але часто буває, що деякі командири прямо кажуть "сиди на позиції Х до смерті", або "іди в село У і помри" і проблема в тому, що змінити такого командира нема можливості.

Так б***, треба шукати нормальний підрозділ вже, а не чекати коли бусифікують.
Ясно, що коли бусифікують - то висока ймовірність отримати посаду стрільця в 425му полку.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2714
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:57

  Damien написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Бетон написав:Люди прыгают из машин не от хорошей жизни и не от “истерик”, а от страха. И если человек больше боится своих, чем врага — это диагноз системе, а не человеку.

Всех опросили ? С чего такие выводы то странные ? Я считаю, что врага боятся куда больше. И не ТЦК боятся которые простыли исполнители, а боятся быть отправленным на войну, где этот самый враг, который безжалостно убивает. Вы (колективные форумные всёпропальщики) так всегда перекручиваете, аж противно. Вас послушать, так у ТЦК цель прямая найти и убить, хотя их цель совсем иная - мобилизировать туда где убивает враг.

По выделенному - "цель ТЦК - найти и убить" и " цель ТЦК - мобилизовать туда, где враг убивает" для обычного человека, который никак не был связан всю жизнь с войной - ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.
Вот представьте, Вы никогда не занимались боксом и вообще кулачные бои презираете. И вот Вас хватают на улице и кидают на ринг, где половина боксеров занимаются боксом всю жизнь(прим. - штатные военные), а вторая половина боксеров занимаются боксом 4 года и вообще имели к этому тягу хоть какую-то(прим.- те, кто в армии с 2022г).
Вы орете "Я не умею!". Вам в ответ "Ничего, мы тебя недельку подучим(прим. - учебный полигон). Ну и как, через недельку будут у Вас шансы против первых двух категорий боксеров???
С вероятностью 99,9% бой окончится нокаутом, причем в первом же раунде(прим.- СМЕРТЬ).

Ну це невірно.
Шанс загинути в першому бою десь на рівні 1%(умовно) а ніяк не 99,9%. Ви явно сильно перебільшуєте.
Просто коли ви сидите вдома - шанс загинути - майже 0%.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7394
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1679116792167931679416795>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 221482
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 426166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1143960
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.