Damien написав:По выделенному - "цель ТЦК - найти и убить" и " цель ТЦК - мобилизовать туда, где враг убивает" для обычного человека, который никак не был связан всю жизнь с войной - ЭТО ОДНО И ТО Ж
не зовсім. Чимало бусифікованих знайомих кажуть про зовсім іншу проблему: вони служили під командуванням деяких нормальних командирів, але часто буває, що деякі командири прямо кажуть "сиди на позиції Х до смерті", або "іди в село У і помри" і проблема в тому, що змінити такого командира нема можливості.
sashaqbl написав:Ти з тих, хто вже не готовий боротися. З точки зору еволюції - генетичне сміття.
С точки зрения эволюции, мы все генетический мусор. Мы не в состоянии выживать в природе без мобильного телефона 😁
Не совсем так. Если бы вдруг цивилизация исчезла вместе с её благами, то человечество всё равно выжило. Хотя, конечно, численность резко упала бы. Современная численность возможна исключительно благодаря достижениям цивилизации - технологиям (в т.ч. с/х, возможно, в первую очередь), вакцинам и пр. радостям. Благодаря этому же сильный рост населения Африки и Азии. Парадокс - достижения цивилизации в основном благодаря европейцам, но в результате они становятся явным меньшинством.
Генетична різниця між "європейцями" і "африканцями" майже рівна нулю.
Взагалі Рим також був "цивилізованим" але прийшли варвари знищили Рим. Але нічого, пройшло 1000+ років і рівень медицини догнав римський рівень, а згодом і перегнав. 1000 років для всесвіту це ніщо. Африканці також колись навчаться процесори робити.
Краткое содержание - Военные США перевезли небольшой ядерный реактор из Калифорнии в Юту. - Микрореакторы рассматриваются как альтернатива дизельным генераторам в отдаленных районах. - Вопрос захоронения ядерных отходов остается нерешенным, переговоры с несколькими государствами продолжаются. АВИАБАЗА ХИЛЛ, Юта, 15 февраля — В воскресенье министерства энергетики и обороны США впервые перевезли небольшой ядерный реактор на грузовом самолете из Калифорнии в Юту, чтобы продемонстрировать потенциал быстрого развертывания ядерной энергетики для военных и гражданских целей. .......В декабре Министерство энергетики выделило два гранта., открывает новую вкладкучтобы способствовать ускорению разработки малых модульных реакторов. Сторонники микрореакторов также рекламируют их как источники энергии, которые можно доставлять в отдаленные и труднодоступные места, предлагая альтернативу дизельным генераторам, требующим частых поставок топлива. Однако скептики утверждают, что отрасль не доказала способность малых ядерных реакторов вырабатывать электроэнергию по приемлемой цене. ......Микрореактор, представленный на воскресном мероприятии, размером чуть больше минивэна, может генерировать до 5 мегаватт электроэнергии, чего достаточно для обеспечения электроэнергией 5000 домов, по словам генерального директора Valar Исайи Тейлора. Он начнет работу в июле с мощностью 100 киловатт, достигнет пика в 250 киловатт в этом году, после чего выйдет на полную мощность, сказал он. Компания Valar надеется начать продажу электроэнергии в тестовом режиме в 2027 году и перейти к полноценной коммерческой эксплуатации в 2028 году.
Так може в тому то й проблема, що це не так. Не буде нокаута в першому ж раунді ні з ймовірністю 99.9%, ні з ймовірністю навіть 0.1%. Перші 3 місяці ніхто тебе довбойоба навіть близько до позицій не пустить. Та й потім тільки потрохи.
andrijk777 Африканці трохи багатшої Африки (ПАР, Кенія, Танзанія, Мозамбік) не дуже то і відрізняються ментально від європейців. В селах є глухомань з обличчями не зіпсованими інтелектом. Так і у нас в селах таких повно.
тільки це воєнно-культурна традиція монгольського/московского/совіцкого стилю ведення війни, з вірою що у нас тут мільйони незадіяного мобресурсу, достатньо тільки з ентузіазмом переходячим в фанатизм пошкребти по сусєкам і Мск наш
під кінець відео: чому краще бути вікінгом а не монголом
andrijk777 написав:....... Генетична різниця між "європейцями" і "африканцями" майже рівна нулю.
Вы меня неверно поняли. Я совсем не писал о генетической разнице и не имел ввиду, что африканцы ущербны. И точно так же ничего не писал про "1000+ років"
Дюрі-бачі написав:не зовсім. Чимало бусифікованих знайомих кажуть про зовсім іншу проблему: вони служили під командуванням деяких нормальних командирів, але часто буває, що деякі командири прямо кажуть "сиди на позиції Х до смерті", або "іди в село У і помри" і проблема в тому, що змінити такого командира нема можливості.
Так б***, треба шукати нормальний підрозділ вже, а не чекати коли бусифікують. Ясно, що коли бусифікують - то висока ймовірність отримати посаду стрільця в 425му полку.
Бетон написав:Люди прыгают из машин не от хорошей жизни и не от “истерик”, а от страха. И если человек больше боится своих, чем врага — это диагноз системе, а не человеку.
Всех опросили ? С чего такие выводы то странные ? Я считаю, что врага боятся куда больше. И не ТЦК боятся которые простыли исполнители, а боятся быть отправленным на войну, где этот самый враг, который безжалостно убивает. Вы (колективные форумные всёпропальщики) так всегда перекручиваете, аж противно. Вас послушать, так у ТЦК цель прямая найти и убить, хотя их цель совсем иная - мобилизировать туда где убивает враг.
По выделенному - "цель ТЦК - найти и убить" и " цель ТЦК - мобилизовать туда, где враг убивает" для обычного человека, который никак не был связан всю жизнь с войной - ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ. Вот представьте, Вы никогда не занимались боксом и вообще кулачные бои презираете. И вот Вас хватают на улице и кидают на ринг, где половина боксеров занимаются боксом всю жизнь(прим. - штатные военные), а вторая половина боксеров занимаются боксом 4 года и вообще имели к этому тягу хоть какую-то(прим.- те, кто в армии с 2022г). Вы орете "Я не умею!". Вам в ответ "Ничего, мы тебя недельку подучим(прим. - учебный полигон). Ну и как, через недельку будут у Вас шансы против первых двух категорий боксеров??? С вероятностью 99,9% бой окончится нокаутом, причем в первом же раунде(прим.- СМЕРТЬ).
Ну це невірно. Шанс загинути в першому бою десь на рівні 1%(умовно) а ніяк не 99,9%. Ви явно сильно перебільшуєте. Просто коли ви сидите вдома - шанс загинути - майже 0%.