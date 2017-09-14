|
Додано: Вів 17 лют, 2026 15:58
sashaqbl написав: Damien написав:
По выделенному - "цель ТЦК - найти и убить" и " цель ТЦК - мобилизовать туда, где враг убивает" для обычного человека, который никак не был связан всю жизнь с войной - ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.
Damien написав:
С вероятностью 99,9% бой окончится нокаутом, причем в первом же раунде(прим.- СМЕРТЬ).
Так може в тому то й проблема, що це не так. Не буде нокаута в першому ж раунді ні з ймовірністю 99.9%, ні з ймовірністю навіть 0.1%.
А может в том то и проблема, что это "уточнение" нифига не меняет? - пусть раунд будет не первый, а второй - результат-то тот же...
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:00
andrijk777 написав: Damien написав: alex_dvornichenko написав:
Всех опросили ? С чего такие выводы то странные ? Я считаю, что врага боятся куда больше. И не ТЦК боятся которые простыли исполнители, а боятся быть отправленным на войну, где этот самый враг, который безжалостно убивает. Вы (колективные форумные всёпропальщики) так всегда перекручиваете, аж противно. Вас послушать, так у ТЦК цель прямая найти и убить, хотя их цель совсем иная - мобилизировать туда где убивает враг.
По выделенному - "цель ТЦК - найти и убить" и " цель ТЦК - мобилизовать туда, где враг убивает" для обычного человека, который никак не был связан всю жизнь с войной - ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.
Вот представьте, Вы никогда не занимались боксом и вообще кулачные бои презираете. И вот Вас хватают на улице и кидают на ринг, где половина боксеров занимаются боксом всю жизнь(прим. - штатные военные), а вторая половина боксеров занимаются боксом 4 года и вообще имели к этому тягу хоть какую-то(прим.- те, кто в армии с 2022г).
Вы орете "Я не умею!". Вам в ответ "Ничего, мы тебя недельку подучим(прим. - учебный полигон). Ну и как, через недельку будут у Вас шансы против первых двух категорий боксеров???
С вероятностью 99,9% бой окончится нокаутом, причем в первом же раунде(прим.- СМЕРТЬ).
Ну це невірно.
Шанс загинути в першому бою десь на рівні 1%(умовно) а ніяк не 99,9%. Ви явно сильно перебільшуєте.
Просто коли ви сидите вдома - шанс загинути - майже 0%.
Так отож - "на ровном месте" рост в тысячу раз...
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:01
sashaqbl написав: Дюрі-бачі написав:
не зовсім. Чимало бусифікованих знайомих кажуть про зовсім іншу проблему: вони служили під командуванням деяких нормальних командирів, але часто буває, що деякі командири прямо кажуть "сиди на позиції Х до смерті", або "іди в село У і помри" і проблема в тому, що змінити такого командира нема можливості.
Так б***, треба шукати нормальний підрозділ вже, а не чекати коли бусифікують.
Ясно, що коли бусифікують - то висока ймовірність отримати посаду стрільця в 425му полку.
вибачаюсь , ви не задумувались звідки у вас у взводі їжа ,туалетний папір, цигарки і інше? , жінки тилу на все не здатні
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 17 лют, 2026 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:02
_hunter написав:
А может в том то и проблема, что это "уточнение" нифига не меняет? - пусть раунд будет не первый, а второй - результат-то тот же...
Ти довбойоб? Який на*** другий раунд? Ти хоч число втрат бачив? Число мобілізованих? Оцінки незалежних джерел? Який на*** другий раунд?
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:03
sashaqbl написав: Дюрі-бачі написав:
не зовсім. Чимало бусифікованих знайомих кажуть про зовсім іншу проблему: вони служили під командуванням деяких нормальних командирів, але часто буває, що деякі командири прямо кажуть "сиди на позиції Х до смерті", або "іди в село У і помри" і проблема в тому, що змінити такого командира нема можливості.
Так б***, треба шукати нормальний підрозділ вже, а не чекати коли бусифікують.
Ясно, що коли бусифікують - то висока ймовірність отримати посаду стрільця в 425му полку.
а тут работает национальный "авось": в год всего 0.4 ляма набирают - "авось и проскочить удастся"
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:03
Damien написав:
..........
По выделенному - "цель ТЦК - найти и убить" и " цель ТЦК - мобилизовать туда, где враг убивает" для обычного человека, который никак не был связан всю жизнь с войной - ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.
Вот представьте, Вы никогда не занимались боксом и вообще кулачные бои презираете. И вот Вас хватают на улице и кидают на ринг, где половина боксеров занимаются боксом всю жизнь(прим. - штатные военные), а вторая половина боксеров занимаются боксом 4 года и вообще имели к этому тягу хоть какую-то(прим.- те, кто в армии с 2022г).
Вы орете "Я не умею!". Вам в ответ "Ничего, мы тебя недельку подучим(прим. - учебный полигон). Ну и как, через недельку будут у Вас шансы против первых двух категорий боксеров???
С вероятностью 99,9% бой окончится нокаутом, причем в первом же раунде(прим.- СМЕРТЬ).
Чистое перекручивание.
1. "половина боксеров занимаются боксом 4 года и вообще имели к этому тягу хоть какую-то" - когда они пошли "заниматься боксом", они вначале были так же не подготовлены.
И откуда вы взяли, что они "вообще имели к этому тягу хоть какую-то"?
2. Вас не выставят "против первых двух категорий боксеров". Выставят в команде вместе с этими двумя категориями против такой же команды с противоположной стороны, включающей в себя таких же неумех.
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:03
ЛАД написав:
Я совсем не писал о генетической разнице и не имел ввиду, что африканцы ущербны.
А в якому сенсі "ущербны"?
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:05
sashaqbl написав: _hunter написав:
А может в том то и проблема, что это "уточнение" нифига не меняет? - пусть раунд будет не первый, а второй - результат-то тот же...
Ти довбойоб? Який на*** другий раунд? Ти хоч число втрат бачив? Число мобілізованих? Оцінки незалежних джерел? Який на*** другий раунд?
Ну вот такой второй раунд: из тех знакомых, которых забрали в первый-второй года - у всех или нокаут или тяжелый нокдаун. Официальные цифры меня - по очевидной причине - не сильно интересуют.
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:06
Vadim_
вибачаюсь , ви не задумувались звідки у вас у взводі їжа ,туалетний папір, цигарки і інше? , жінки тилу на все не здатні
Але ніяких обіцяних пруфів, що чоловік тилу Вадік є наповнювачем бюджету також не було.
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:10
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.......
Генетична різниця між "європейцями" і "африканцями" майже рівна нулю.
Взагалі Рим також був "цивилізованим" але прийшли варвари знищили Рим. Але нічого, пройшло 1000+ років і рівень медицини догнав римський рівень, а згодом і перегнав.
1000 років для всесвіту це ніщо. Африканці також колись навчаться процесори робити.
Вы меня неверно поняли.
Я совсем не писал о генетической разнице и не имел ввиду, что африканцы ущербны.
И точно так же ничего не писал про "1000+ років"
у andrijk777 дуже вульгарне розуміння історії
