prodigy написав:.......... Intelligence Online стверджує, що у підрозділі служать американські пілоти з бойовим досвідом в Афганістані. Ще один пілот нещодавно брав участь в операціях на Близькому Сході, після чого приєднався до захисту України. ......... Жодних підтверджень цієИгнатаї інформації від Командування Повітряних Сил ЗСУ, Генштабу чи Міноборони України не було.
Сегодня читал, что было опровержение Генштаба (по-моему, на УНИАН).
ЛАД написав:Стоит признать, что вероятность гибели/инвалидности достаточно высокая. Для более-менее объективной оценки, понятно, информации нет. Но очень грубо - пусть около 100 тыс. погибших и 2 млн, прощедших армию. В таком случае вероятность - 5%. Не очень мало. У пехоты может быть заметно выше.
Ймовірність так не рахується. ) це якщо б взяли 2 млн в 22 му і зараз було б загиблих 100т, то так і було б за 4 роки. Але і цифра трохи не правдоподібна) і Ми не воюєм елінською фалангою чи піхотними колонами наполеона хоч там теж передні ряди мали вищі шанси ніж задні))) Якщо чесно рахувати ті ймовірності то державна тайна буде явно проступати а воно нам надо? Математику скоро засекретять к хєрям собачим.
Понятно, что это не расчёт. Я сразу написал, что это очень грубо. И прав sashaqbl, что это "5% за 4 роки". Но учитывая, что демобилизоваться почти невозможно, то 5% за 4 роки это для каждого человека. Цифра не очень маленькая. Аесли ещё учесть вероятность тяжёлого ранения, инвалидности...
P.s. А какая "цифра трохи не правдоподібна"? Результат или исходные? Если не хотите здесь, можно в личку.
‼Разногласия внутри переговорной делегации Украины: Буданов выступает за быстрое заключение мирного соглашения с рф при посредничестве США, но часть переговорщиков, ориентированных на Ермака, против этого, - The Economist.
"Одно крыло, возглавляемое Будановым, считает, что интересы Украины лучше всего будут обеспечены быстрым соглашением под руководством США, и опасается, что окно для действий может скоро закрыться. Но другое крыло все еще находящееся под влиянием Ермака гораздо менее склонно к этому и тормозит процесс. Зеленский балансирует между этими группами, имея при этом свои собственные идеи", - говорится в статье.
‼️Припинення війни між рф і Україною у 2026 році не відбудеться, — гендиректор Rheinmetall
➡️ РФ не зацікавлена в цьому, Україні потрібна підтримка, і Rheinmetall готовий поставити їй додаткову техніку; ➡️ Rheinmetall може поставити більше ППО, боєприпасів, дронів і танків, але не по всім напрямкам поки забезпечено фінансування; ➡️ Німецькі виробники збільшили виручку на 36% на тлі війни в Україні.
Faceless написав:......... Впевнений на 100%, що жодна країна в Європі не відбила б атаку десятків балістичних ракет і сотень шахедів. Жодна
до сих пор на этой ветке так россию никто не хвалил. Жалкая никчемная Европа ничего не сможет сделать 70ти летнему деду, если он решит напасть.
Это не похвала РФ, а признание объективной реальности. Всю историю войн идёт борьба/соревнование средств нападения и защиты. В данный момент средства защиты в этом соревновании уступают средствам нападения. Раньше ПВО ориентировалась на борьбы с самолётами и эту задачу достаточно успешно решила. С массированными атаками ракет и шахедов она не справляется. Точнее, справляется не полностью. Соревнование продолжается.
Shaman написав:........... раптово не почнем. але якщо впорядкуємо корупцію - то легко. й до цього йдемо, як тебе це не нервує
До чого "до цього"?
до приборкання корупції. багато що зроблено, процес рухається. й незалежні антикорупційні структури для цього потрібні...
Об органах я не писал. Не знаю, нужны ли отдельные или достаточно существовавших старых. Но больших успехов пока не вижу. Если бы они были, до миндичгейта дело не дошло бы.
з 2013 року - великі зміни. цього ти теж не хочеш бачити. й не забувай, що з 2014 року ми в стані війни...
Які великі зміни? И не надо преувеличивать "стан війни" в 2014-2021.
зміни, необхідні для вступу в ЄС. якщо уважно прочитаєте, було написано, що не зробили жодного кроку...
що не треба перебільшувати? що окупували частину країни? доволі промислово розвинену? девал 2014 року пам'ятаєте? це теж через війну.
Які кроки зробили? Реальные, а не на бумаге? Девал помню. И про "доволі промислово розвинену" тоже помню. Но эта война имела достаточно небольшой масштаб. Более-менее серьёзная шла полгода, потом вялотекушая. Девал вы сами недавно объясняли (и правильно объясняли) не войной, а предыдущими действиями Януковича. Та война к такому девалу не привела бы. Но я хорошо помню и то, что до потери той "частини країни" рассказывали, что Донбасс Украине не нужен, шахты убыточные и живут только на дотациях, да и вообще "клятий совок".
Не надо перекручивать чужие слова. Banderlog не писал "бути з Рашею", а говорил о том, чтобы быть мостом между РФ и Европой. И финны тоже не "були з СРСР", а просто не выдрючивались и поддерживали нормальные отношения. Так же, как с Европой.
"выдрючиваетесь" саме ви (або ти). небажання будувати союз з Рашею (а союз там неможливий, лише підпорядкування) - це право України, й не різним совкам давати цбоиу оцінку. на Раші багато місця, всі бажаючі можуть поїхати. але чомусь сидять - "страждають", але на Рашу ніхто не їде...
Опять хамите. Я ни "вас", ни "тебя" в выдрючивании не обвинял. Не обязательно было вступать в ОДКБ или в ТС, как финны не вступали ни в Варшавский пакт, ни в СЭВ. Но поддерживать более-менее дружеские отношения нужно было. И нужно было как-то решать вопрос с Минскими соглашениями, а не тянуть волынку. Мы не Ю.Корея, безопасность которой обеспечивалась базами США на их территории. А права... Права хороши, когда у вас есть силы их отстоять. Вряд ли вы лично начнёте рассказывать о своих правах бандитам, которые остановят вас в тёмном переулке. Хотя вы их, конечно, имеете.
нам не треба бути мостом, не середні віки. сучасна логістика вже всі ці мости не передбачає. нам треба бути з Європою. крапка. Раші це не подобається - це їх проблеми.
Мост - достаточно выгодное положение И сегодня тоже, не только в ср. века. Китай продвигает современный вариант Великого Шёлкового пути - "Один пояс, один путь". И не считает это "пережитком средневековья".
по фінам - подивись зростання економіки з 1991, коли вони остаточно позбавилися московського ярма. але так, Швецію ще не наздогнали... а НАТО - це лише захист від скаженого сусіда...
Вы любите рассказывать сказки? (Это чтобы не обижать вас обвинениями в откровенной лжи ). Посмотрите, например, здесь - https://statbase.ru/data/fin-gdp-growth/ - данные по росту ВВП с 1961 по 2023. Очень неплохо росли и до "позбавлення московського ярма" в 1991. А после 1991 у них как раз был серьёзный кризис в связи с развалом Союза. На уровень 1990 по ВВП они вышли только в 1994, а по ВВП(ППС) в 1995 (https://surl.lt/fxjtwr. И не видно никакого особого ускорения темпов роста и позже.
й що це доводить?
Це доводить, что вы в очередной, прямо скажем, соврали, а признать не хотите. Говорю прямо - соврали, потому что если бы просто ошиблись, то признали бы ошибку, а не начинали выкручиваться.
давайте спитаємо фінів - коли вони вважають було краще жити - до 1991 чи після? й з 1995 року вже перегнали? бачите, як вільні країни швидко оговтуються.
С 1991 по 1994 они точно не очень радовались. А насчёт "вільних країн"... Чого ж ми не оговтались? За 30 років? Ми ж були вільними. А финны неплохо жили и до 1991. Сегодня, понятно, лучше. Ну так 30 лет - срок большой, развиваются все.
ще раз - після 2СВ фінів нагнули, й США з Великобританією на це погодились. але зараз гітлер сидить на Раші, тому ситуація зовсім різна. для України аналог - це Судети, все.
Вы уверены, что США сегодня не погодяться, чтобы "нагнули" нас? А, может, ещё и помогут "нагнуть".
Faceless написав:В історії нема успішних прикладів забезпечення оборони країни від агресора за допомогою суто контрактної (добровільної) армії.
А примера самого агрессора вам недостаточно? это не мировая война пока что. Вопрос не в мобилизации, а в условиях контракта, которые с нашей стороны мало кому интересны, а с их желающих пока ещё достаточно. Фраза что мобилизация обязательна должна идти с оговоркой что на адекватные контракты денег нет.
"тупые кацапы" полгода позанимались бусификацией(и то это была лайт-бусификация по сравнению с нашей, если не хочешь на войну, то выйти из буса стоило 10-50$ в эквиваленте), поняли что с этого толку нет и бросили это глупое занятие, предпочтя покупать за деньги желающих. Причем грамотно это делают - когда не хватает людей, то платят больше, когда избыток, то ставку опускают. Регулируют поток деньгами. По законам рынка работают, ага. С бойца, пришедшего за деньги можно что-то спросить, можно быть уверенным что он не сбежит при первом удобном случае(причем его бегство может повлечь смерть еще нескольких сослуживцев). А когда боец бусифицирован(то есть изначально был против воевать), то толку от него чуть больше, чем ноль. А то и вред один. Никто же не будет спорить, что труд каторжников имеет эффективность сильно ниже(думаю, что не на один порядок), чем труд наемных за деньги? Просто необучаемые идиоты.
Ще потрібно враховувати зниклих безвісти 70-80 тис., з яких б-ть загинула, але нема офіціозу. А пропорція така:
У російсько-українській війні загинули 734 захисників та захисниць з Івано-Франківської громади. Сумну статистку міський голова Руслан Марцінків озвучив під час відкриття меморіальних дошок п'ятьом загиблим бійцям 15 жовтня 2025 року, пише Фіртка. Зі слів посадовця, ще понад 450 бійців вважають зниклими безвісти. https://firtka.if.ua/blog/view/tsina-du ... i-bezvisti
А також багато хто недовго живе після демобілізації чи СЗЧ. Сам знаю приклади, коли дуже швидко через підірване здоров'я в обох випадках помирали, але це вже якби не бойові втрати. Бачимо і по форуму наскільки зменшилось число дописувачів з числа учасників БД. Ну і як які частини, в тих що реально на передовій % в рази вищий.
Двопартійний законопроєкт про посилення санкцій на енергетичний сектор Росії вже готовий — але голосування у Сенаті США заблоковано особисто американським президентом. Сенатори-демократи Річард Блументаль і Шелдон Вайтгауз б'ють на сполох: президент США Дональд Трамп особисто стримує голосування за двопартійним законопроєктом щодо посилення санкцій проти Росії. Про це вони заявили під час візиту до Києва після участі у Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Semafor.
Сенатор Блументаль, який розробив законопроєкт спільно з республіканцем Ліндсі Гремом, охарактеризував запропоновані санкції як «кувалду економічного тиску» на лідера Росії Владіміра Путіна. Голосування тим більше актуальне, що саме цього тижня в Женеві відновились опосередковані американські переговори між Києвом і Москвою.
Навіть не так. Самі засоби є. Але Європа довгі роки скорочувала всі засоби оборони і чисельність армій, крихітні купки контрактників бавилися в місіях ООН всяких. В нас зараз петріотів з айрісами нашкребли по сусєкам з усього світу, і в нас їх більше ніж у будь-якої країни в Європі. Але це все одно мало