Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:48

1822

1822
flyman
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:56

  pesikot написав:

Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ?
Не выпускают.
Не ты ли ? )

а шо може чоловіки не тікають навіть в білорусію?
Чи в зсу тримають не примусово? :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:03

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
А я пілот комерційної авіації

А теперь загугли - чем это слово от предыдущего отличается :lol:

а ти вже зазуглив чим наслідки трипера від сифілісу відрізняються? :lol: бо в тебе вже третична стадія, у мозку точно :lol:

І хтось йому навіяв, що це «льотчик» виключно до армії, а пілот до цивільного. Це не так.
Одне застаріле (з ссср прийшло), пілот сучасне і міжнародне. От і все.
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:05

  sashaqbl написав:
  Damien написав:То, что не хотят делать за деньги, сделают за большие деньги. То, что не хотят делать за большие деньги, сделают за очень большие деньги. Причем в десятки раз качественнее, чем по принуждению.

Все класно. Але грошей то нема.
Та й рецепт так собі. Навіть в кацапів він лише одна сторона палки. ПОтрібне добре слово і револьвер, а не тільки добре слово.

Так справа не тільки в грошах. Впевнений що "діловодити" (тобто займатись виключно типовою офісною роботою) в статусі "співробітника ЗСУ" десь на ТПД/ППД бригади за 30-50-70к (які там зараз платять), при цьому зберігаючи всі свої невід"ємні права гарантовані Цивільним та Трудовим Кодексами України - бажаючих знайдеться більш ніж достатньо, і навіть якщо знизити оплату до 25-30 - в умовних Сумах знайдеться достатньо бажаючих серед місцевих жителів.
А на невизначений строк, не згідно Законів, а "по Уставу" і без жодних гарантій служби виключно в конкретному підрозділі на конкретній посаді - звісно прийнятна ціна зростає в рази.
candle645
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:05

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ?
Не выпускают.
Не ты ли ? )

а шо може чоловіки не тікають навіть в білорусію?
Чи в зсу тримають не примусово? :lol:

Хто тебе тримає в ЗСУ примусово ? )

Якщо ти на цьому форумі зранку до ночі )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:10

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ?
Не выпускают.
Не ты ли ? )

"Напала", "виновата", "не выпускает" - немного или много разные понятия. Ты строишь из себя мистера очевидность и через сообщение пишешь о том, что именно рф напала на нас, а не наоборот. С этим никто не спорит. Украинских мужчин из страны не выпускает украинская власть. Оба утверждения правдивы.

Ты сам за границей ... то как тебя не выпускает украинская власть ?

Как ты тогда выехал, расскажи ... )

PS. Или ты раньше просто трындел, или оператор учётки сменился )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:11

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ?
Не выпускают.
Не ты ли ? )

а шо може чоловіки не тікають навіть в білорусію?
Чи в зсу тримають не примусово? :lol:

Хто тебе тримає в ЗСУ примусово ? )

Кримінальний кодекс. Я сам часом оформляю документи на сзчшників в всп прокуратуру та дбр
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:11

  Hotab написав:І хтось йому навіяв, що це «льотчик» виключно до армії, а пілот до цивільного. Це не так.
Одне застаріле (з ссср прийшло), пілот сучасне і міжнародне. От і все.

Не буду спорить - бывший военный пилот :lol:
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:14

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: а шо може чоловіки не тікають навіть в білорусію?
Чи в зсу тримають не примусово? :lol:

Хто тебе тримає в ЗСУ примусово ? )

Кримінальний кодекс. Я сам часом оформляю документи на сзчшників в всп прокуратуру та дбр

Дивина з дивин ... )

Маньяка та вбивцю теж тримає Кримінальний кодекс
То що, маньяка примусово теж обмежують ?
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:19

  pesikot написав:

а шо може чоловіки не
Дивина з дивин ... )

Маньяка та вбивцю теж тримає Кримінальний кодекс
То що, маньяка примусово теж обмежують ?

Понятно що примусово, і миж не маньяки то якого чуда ми маєм бути обмежені? Щоб не було як в білорусії ? То представ собі тут обмеження більші. То заради яких таких свобод ми маєм воювати?
Banderlog
