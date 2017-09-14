Французька компанія ALM Meca представила надшвидкісний безпілотник-перехоплювач Fury, який, за оцінкою видання Challenges, не має прямих аналогів у Європі. Розробка призначена для перехоплення ворожих БПЛА та крилатих цілей на високих швидкостях.
Fury здатний розвивати швидкість до 700 км/год, витримувати перевантаження до 20G і використовує гасовий мікрореактор - рідкісне технічне рішення для безпілотних платформ. Такий тип силової установки забезпечує високу автономність і стабільну роботу на екстремальних режимах.
Як зазначає Challenges, проєкт Fury демонструє прагнення Франції зайняти власну нішу в сегменті перехоплювачів БПЛА та зменшити залежність від неєвропейських технологій.
pesikot написав:Зачем воевать ? снаряды можешь таскать, по несколько за один раз
Таскать их может каждый. Ты в том числе. Для этого не обязательно ловить Бетона. Каждый на этом форуме может таскать снаряды, но почему-то предпочитает не делать этого. Возможно, ЛАД в силу преклонного возраста не смог бы, но все остальные могут, но упорно продолжают искать того, кто бы это сделать вместо них.
pesikot написав: что Украина во всём виновата, что Россия - вЯликая и надо ей сдаться ...
Единственный, кто об этом пишет, это - ты.
Тебе денег не заплатят, плохо работаешь )
Без огонька, лажаешь постоянно
Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ? Не выпускают. Не ты ли ? )
PS. Чё ? методичка поменялась или оператор учётки ? ) Или в Европе где-то тебя за ж*** взяли и ты в Россию вернулся ?
Захотел поискать его сообщения, но они не находятся уже на минфине. Поудаляли наверное. Но вот одно попалось от этого ярого "патриота", быстро слинявшего из страны в тяжелое время.
buratinyo написав:Сорри. Я действительно положительно отношусь к высказываниям песикота, который чует кремлевскую пропаганду издалека. В этом я ему доверяю, так как сам иногда ловлюсь на завуалированную хорошо кремлевскую пропаганду. А он нет. Значит молодец, правильный дед.
Он так реагирует на любое отклонение от "генеральной линии". Мне казалось, что вы жили в Союзе (или я ошибаюсь?). Не получили прививку?
ЛАД, парторг, ты прививку от Союза так и не получил )
PS. Хотя мне и непонятно, с какого буратино стал моим "адвокатом" ) Но могу догадываться )
pesikot, не пи**. Ты что загордился? Я тебя сегодня похвалил. Ну, ты не умничай, просто отреагируй соответственно своему нику - гавкни хотя бы.