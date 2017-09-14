RSS
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:25

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

а шо може чоловіки не
Дивина з дивин ... )

Маньяка та вбивцю теж тримає Кримінальний кодекс
То що, маньяка примусово теж обмежують ?

Понятно що примусово, і миж не маньяки то якого чуда ми маєм бути обмежені? Щоб не було як в білорусії ? То представ собі тут обмеження більші. То заради яких таких свобод ми маєм воювати?

Це все балачки ...

  Banderlog написав:Я сам часом оформляю документи на сзчшників в всп прокуратуру та дбр

Ось це ... дуже цікаве твое зізнання

Це ж те, що тобі подобається і ти це робиш
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:33

Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:53

Французька компанія ALM Meca представила надшвидкісний безпілотник-перехоплювач Fury, який, за оцінкою видання Challenges, не має прямих аналогів у Європі. Розробка призначена для перехоплення ворожих БПЛА та крилатих цілей на високих швидкостях.

Fury здатний розвивати швидкість до 700 км/год, витримувати перевантаження до 20G і використовує гасовий мікрореактор - рідкісне технічне рішення для безпілотних платформ. Такий тип силової установки забезпечує високу автономність і стабільну роботу на екстремальних режимах.

Як зазначає Challenges, проєкт Fury демонструє прагнення Франції зайняти власну нішу в сегменті перехоплювачів БПЛА та зменшити залежність від неєвропейських технологій.

Wirująświatła
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:55

По типу в армії хоч коли небудь виконували КЗпП ))


звісно прийнятна ціна зростає в рази.


Он як приходить розуміння на 4-му році служби в ЗСУ 😅
А до цього «я б воєнним по 100 баксів давав на місяць». :lol:
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:26

  Hotab написав:

звісно прийнятна ціна зростає в рази.


Он як приходить розуміння на 4-му році служби в ЗСУ 😅
А до цього «я б воєнним по 100 баксів давав на місяць». :lol:

НІ - моя думка за весь цей час не змінилась, і мова в вирваній хотебом з контексту цитаті йшла в першу чергу про цивільних.
candle645
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:28

Вже вислужений, а ніяк не розбереться))

  candle645 написав:
  Hotab написав:

звісно прийнятна ціна зростає в рази.


Он як приходить розуміння на 4-му році служби в ЗСУ 😅
А до цього «я б воєнним по 100 баксів давав на місяць». :lol:

НІ - моя думка за весь цей час не змінилась, і мова в вирваній хотебом з контексту цитаті йшла в першу чергу про цивільних.

Цивільних в формі не буває))
Якщо ти цивільний, то чому ти скиглиш, що додому не відпускають?))
Всі цивільні дома))) 😅
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:34

  pesikot написав:
  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Зачем воевать ? снаряды можешь таскать, по несколько за один раз

Таскать их может каждый. Ты в том числе. Для этого не обязательно ловить Бетона. Каждый на этом форуме может таскать снаряды, но почему-то предпочитает не делать этого. Возможно, ЛАД в силу преклонного возраста не смог бы, но все остальные могут, но упорно продолжают искать того, кто бы это сделать вместо них.

  pesikot написав:
что Украина во всём виновата, что Россия - вЯликая и надо ей сдаться ...

Единственный, кто об этом пишет, это - ты.

Тебе денег не заплатят, плохо работаешь )

Без огонька, лажаешь постоянно

Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ?
Не выпускают.
Не ты ли ? )

PS. Чё ? методичка поменялась или оператор учётки ? )
Или в Европе где-то тебя за ж*** взяли и ты в Россию вернулся ?


Захотел поискать его сообщения, но они не находятся уже на минфине. Поудаляли наверное. Но вот одно попалось от этого ярого "патриота", быстро слинявшего из страны в тяжелое время.

https://minfin.com.ua/ua/2022/02/24/81643188/#com4266971

А речи какие пылкие толкал тогда, сидя в Дубаях! :)
buratinyo
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:38

  Hotab написав:Damien
Нужно 100 000 бойцов - на это нужно 1млрд денег.

Щомісяця :oops:

Для чого щомісяця? Набрать лимон на тиждень... Banderlog каже зброя є.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:42

  buratinyo написав:Захотел поискать его сообщения, но они не находятся уже на минфине. Поудаляли наверное. Но вот одно попалось от этого ярого "патриота", быстро слинявшего из страны в тяжелое время.

https://minfin.com.ua/ua/2022/02/24/81643188/#com4266971

А речи какие пылкие толкал тогда, сидя в Дубаях! :)

А почему Вы решили, что это - я? Андреев в Украине много. В Дубаях я никогда не был. И тут, наверное, каждый бы удивился, если бы я что-то сказал про «резать москальских свиней».
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:44

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  buratinyo написав:Сорри. Я действительно положительно отношусь к высказываниям песикота, который чует кремлевскую пропаганду издалека. В этом я ему доверяю, так как сам иногда ловлюсь на завуалированную хорошо кремлевскую пропаганду. А он нет. Значит молодец, правильный дед.
Он так реагирует на любое отклонение от "генеральной линии". Мне казалось, что вы жили в Союзе (или я ошибаюсь?). Не получили прививку?

ЛАД, парторг, ты прививку от Союза так и не получил )

PS. Хотя мне и непонятно, с какого буратино стал моим "адвокатом" )
Но могу догадываться )

pesikot, не пи**. Ты что загордился? Я тебя сегодня похвалил. Ну, ты не умничай, просто отреагируй соответственно своему нику - гавкни хотя бы. :mrgreen:

А то, смотрю, поверил в себя, старый хрыч.
buratinyo
