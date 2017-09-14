Додано: Пон 23 лют, 2026 17:18

емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.

При этом - по расчетам ООН вернется максимум треть - если прямо сейчас. Еще года через три - интересно, какой же будет процент? 🤔

Поясніть мені на пальцяхЧому когось цікавить скільки залишиться і скільки повернеться?Мене наприклад НЕ ЦІКАВИТЬі відсутність цікавості повязана з тим , що мене пофігу хто поїде, хто приїде.... від чиїхось дій в мене НІЧОГО не зміниться.Томущо зміниться в тебе якщо в Німеччину чи з Німеччини вїде/виїде ще якась кількість?тобі дадуть більше ніж дають?чи в тебе заберуть більше ніж дають?Що зміниться?ЛадЩо зміниться якщо від нас ВИЇДУТЬ ?я розумію що стане менше платників тобі пенсії... але ж виїдуть не тільки працездатні, виїдуть і пенсіонери і тоді стане менше отримувачів пенсії...Для тебе НІЧОГО не змінитьсяА якщо не змінитьсяТо чого переживаєте?