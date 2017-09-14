|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:55
_hunter написав:
..........
Да, "НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ". НО: в пределах одного поколения. Возможно даже меньше - если необратимые процессы каскадироваться начнут. А если задуматься о будущем детей? Внуков? - особенно если тренд 91го года - продолжится...
Для budivelnik
"а "НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ" - он тогда жить не будет.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 24 лют, 2026 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:02
а урбанізація робить так, що вже через три покоління меншість зникає і правнуки українців стають хоч німцями, хоч мадярами залежно від міста проживання.
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:06
budivelnik написав:
.........
Тобто коли я казав що я щось важу в тому світі як особистість - то ти з дейтротом з піною в роті розповідав мені що люди підуть в інший магазин....
Але ж якщо виїде ТРЕТИНА , то в цій третині будуть не тільки МОЇ покупці, а й працівники ІНШИХ магазинів... тобто закриється ТРЕТИНА магазинів, зникне ТРЕТИНА таксистів...
А мої магазини/таксі залишаться і як обслуговували 400-600 осіб/добу магазин , 150-200 поїздок/добу таксі - так і будуть обслуговувати.
Вы когда-то рассказывали, что дважды банкротились.
Желаю вам не испытать этого в третий раз.
В 60+ это вряд ли удастся. По крайней мере, будет значительно сложнее.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 24 лют, 2026 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:09
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Коли зявились українці? Як етнонім?
Не знаю, якось не вивчав питання, але не так давно, десь років 300 тому. Взагалі в поняттях самоідентичності не все так просто як з громадянством.
Без урбанізації в кожному селі "свої", а в сусідньому селі "майже свої" і чим далі - тим менш "свої". А "українці", "русини" і т.д. то в містах і залежить від влади.
ИМХО русини, українці, білоруси цілком успішно можуть розглядатись і як єдине ціле і як окреме, залежно від політики. Точно так і словаки з чехами і т.д.
Радив би повивчати)
і летусроку і решті русинів.
Та і східнякам не помішає.
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:12
Дюрі-бачі написав:
а урбанізація робить так, що вже через три покоління меншість зникає і правнуки українців стають хоч німцями, хоч мадярами залежно від міста проживання.
В тому то й весь прикол. Питаюсь Летусрока - в яких СЕЛАХ є русини?
А відповіді нема. Вони є тільки у містах. Тому так - це просто сепари які пилять фсбешні гроші.
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Коли зявились українці? Як етнонім?
Не знаю, якось не вивчав питання, але не так давно, десь років 300 тому. Взагалі в поняттях самоідентичності не все так просто як з громадянством.
Без урбанізації в кожному селі "свої", а в сусідньому селі "майже свої" і чим далі - тим менш "свої". А "українці", "русини" і т.д. то в містах і залежить від влади.
ИМХО русини, українці, білоруси цілком успішно можуть розглядатись і як єдине ціле і як окреме, залежно від політики. Точно так і словаки з чехами і т.д.
Десь 300 років тому ідентифікація була або по вірі, або село/місто де родився, саме поняття нації з"явилося з розвалом монархій та появою капіталізму.
В Австро-Угорщині тільки кріпацтво скасували у 1848р., у РІ 1961.
Гарібальді об"єднав Італію десь в 1860+.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 24 лют, 2026 14:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:16
flyman написав: Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Коли зявились українці? Як етнонім?
Не знаю, якось не вивчав питання, але не так давно, десь років 300 тому. Взагалі в поняттях самоідентичності не все так просто як з громадянством.
Без урбанізації в кожному селі "свої", а в сусідньому селі "майже свої" і чим далі - тим менш "свої". А "українці", "русини" і т.д. то в містах і залежить від влади.
ИМХО русини, українці, білоруси цілком успішно можуть розглядатись і як єдине ціле і як окреме, залежно від політики. Точно так і словаки з чехами і т.д.
десь 300 років тому ідентифікація була або по вірі, або село/місто де родився.
Коли каракалпаки прийшли в Україну? Вивчав своє дерево?
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:16
sashaqbl написав: Дюрі-бачі написав:
а урбанізація робить так, що вже через три покоління меншість зникає і правнуки українців стають хоч німцями, хоч мадярами залежно від міста проживання.
В тому то й весь прикол. Питаюсь Летусрока - в яких СЕЛАХ є русини?
А відповіді нема. Вони є тільки у містах. Тому так - це просто сепари які пилять фсбешні гроші.
) потратьте 20 хв і Ви над вивченнням походження етнонімів.
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:29
Banderlog написав:
) потратьте 20 хв і Ви над вивченнням походження етнонімів.
та я трохи вчив у шкільні роки, та й опісля.
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:30
flyman написав:
............
Десь 300 років тому ідентифікація була або по вірі, або село/місто де родився, саме поняття нації з"явилося з розвалом монархій та появою капіталізму.
В Австро-Угорщині тільки кріпацтво скасували у 1848р., у РІ 1961.
Гарібальді об"єднав Італію десь в 1860+.
Кстати, о бангладешцах.
Уже неделя как идёт священный месяц Рамадан, а тут никто и не вспомнил.
Это я к чему. Если их много приедет, то появятся мечети (в большем количестве, не как сегодня пару десяткоа на всю Украину без Крыма). Да и праздники придётся вводить дополнительные.
И к словам flyman
об идентификации. У мусульман, как понимаю, и сегодня идентификация больше по религии и стране происхождения (не слишком существеннно). Ручаться не буду, возможно, ошибаюсь.
|
