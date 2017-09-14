|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 25 лют, 2026 15:52
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 25 лют, 2026 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17950
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2578 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 16:01
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Самолёты, космос... Что за бред!?
я ж кажу, все за радянськими мотивами - сидіти над діркою з газеткою, але розповідати як космічні кораблі ... (це ще в радянських комедіях казали)
а тепер які країни виробляють літаки? великі - взагалі дві компанії, навіть Китаю тут немає. скільки країн місії на Місяць відправляють? всі інші невдахи?
що там в Швейцарії з літаками та космосом? от нерухомість там дорога
Понятно.
Главная мечта и цель жизни - срать на унитазе, а не над дыркой и подтираться туалетной бумагой, а не газетой. "Что ещё надо человеку для счастья?"
А отправляют "місії на Місяць" и строят самостоятельно ускорители, действительно, очень немногие.
Но многие кооперируются для участия в таких проектах.
«Две вещи наполняют душу всё новым и возрастающим восхищением и благоговением — звёздное небо надо мной и моральный закон во мне»
Дурак был Кант.
Какое звёздное небо, кому оно нужно? Главное в жизни - тёплый сортир.
ЛАД
- Повідомлень: 38848
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 16:04
Hotab написав: ЛАД написав:stm
Я розумію, що ви мрієте про молодого ЛАДа, щоб вийти за нього заміж. Але молодого ЛАДа вже не буде, наука поки що омолоджувати не навчилась.
Так що або виходьте вже за мене, або перестаньте мріяти.
Ну нарешті реальні справи на форумі 😅
.....
Не, пуза у меня нет. Не отрастил.
ЛАД
- Повідомлень: 38848
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 16:06
ЛАД написав:
Какое звёздное небо, кому оно нужно? Главное в жизни - тёплый сортир.
«Обираючи між космосом та теплим сортиром, ви обрали сортир, але втратите і космос і теплий сортир» (с) Черчилль
fox767676
- Повідомлень: 5271
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
Shaman написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
..............
Тогда накопительная система вообще невозможна, ибо подавляющее большинство людей живут от зарплаты до зарплаты. В странах, которые считаются богатыми, ещё и в кредиты массово залазят.
Вопрос в том, на что хватает денег от зарплаты до зарплаты. И на что берут кредиты.И под какие %.
Если на Западе на еду уходит 10-15% дохода, а у нас то ли 40, то ли 50%, то это существенная разница.
Отказываться от еды как-то сложновато.
що тут кажуть про пропаганду. от назвіть яку зп маєте на увазі, й скільки витрати на їжу. бо в середньому 40-50% - це ви значно перебільшуєте.
Лично у вас, наверно, меньше.
Но я о вас и не писал. А средними цифрами поинтересуйтесь.
У тех, кто ниже медианных доходов, пожалуй, я не прав - будет заметно больше 50%.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 25 лют, 2026 16:14, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
- Повідомлень: 38848
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 16:10
Shaman написав:
що там в Швейцарії з літаками та космосом?
Швейцарія - країна балансів та компромісів, а не ідей "понадусе", "фронтиру-тарану проти автократій"
fox767676
- Повідомлень: 5271
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
ЛАД написав:Faceless
В дополнению к вчерашнему разговору о пенсионных системах.
Вы там всё правильно написали.
Но с учётом замечания шамана о том, что "зараз населення отримує свої кошти", стоит заметить - для внедрения 2 и 3 ступеней пенс. системы надо, чтобы у людей были деньги для этого.
А когда у многих денег хватает только на еду и повседневные расходы от зарплаты до зарплаты, то введение этих 2 и 3 ступеней достаточно проблематично.
Насправді, більшість людей в світі живе від зарплати до заплати, тож не варто настільки категорично.
Проблем кілька. Солідарну систему варто було б перетворити з основної на додаткову до накопичувальної, але накопичувальну можна або створювати десятки років додатковими відрахуаннями, або скоротити це якимось разовим величезним вкладеням капіталу, але це в розділ чудес.
Щоб створювати накопичувальну поступово, все одно доведеться збільшувати пенсійні відрахування, бо солідарну не можна просто взяти й скасувати.
А солідарна в перманентно-проблемному стані навіть не з часів незалежності, а була ще не один десяток років до того, ще з срср у нас було одне з найгірших по всьому союзу співідношень між працюючими і пенсіонерами: частково це наслідки 2СВ, частково - внутрішньорадянські міграційні процеси, де молодь виїздила на заробітки, а сюди багато приїздило "на пенсію".
Faceless
Модератор
- Повідомлень: 37408
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8302 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 16:31
Faceless написав: ЛАД написав:Faceless
В дополнению к вчерашнему разговору о пенсионных системах.
Вы там всё правильно написали.
Но с учётом замечания шамана о том, что "зараз населення отримує свої кошти", стоит заметить - для внедрения 2 и 3 ступеней пенс. системы надо, чтобы у людей были деньги для этого.
А когда у многих денег хватает только на еду и повседневные расходы от зарплаты до зарплаты, то введение этих 2 и 3 ступеней достаточно проблематично.
Насправді, більшість людей в світі живе від зарплати до заплати, тож не варто настільки категорично.
Проблем кілька. Солідарну систему варто було б перетворити з основної на додаткову до накопичувальної, але накопичувальну можна або створювати десятки років додатковими відрахуаннями, або скоротити це якимось разовим величезним вкладеням капіталу, але це в розділ чудес.
Щоб створювати накопичувальну поступово, все одно доведеться збільшувати пенсійні відрахування, бо солідарну не можна просто взяти й скасувати.
А солідарна в перманентно-проблемному стані навіть не з часів незалежності, а була ще не один десяток років до того, ще з срср у нас було одне з найгірших по всьому союзу співідношень між працюючими і пенсіонерами: частково це наслідки 2СВ, частково - внутрішньорадянські міграційні процеси, де молодь виїздила на заробітки, а сюди багато приїздило "на пенсію".
Во многом вы правы.
Проблемы с солидирной системой большие, да и вообще со всеми пенс. системами в условиях старения населения.
Но в советские времена такого большого разрыва между пенсиями и зарплатами всё же не было. С другими странами тогда не сравнивал, не знаю.
ЛАД
- Повідомлень: 38848
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 16:44
ЛАД
У СРСР пенсійне забезпечення колгоспників довгий час суттєво відрізнялося від пенсій робітників і службовців.
📌 До 1964 року
Колгоспники взагалі не мали державної пенсії.
Після втрати працездатності їх утримував сам колгосп (натурою, мінімальними виплатами) або родина.
⸻
📌 З 1964 року
Прийняли закон про державні пенсії колгоспникам.
Розміри були значно нижчі, ніж у міських працівників.
У 1960–70-х роках:
• мінімальна пенсія колгоспника — 8–12 рублів
• середня — близько 15–20 рублів
Для порівняння:
• мінімальна пенсія робітника/службовця — 30 рублів
• середня — 50–70 рублів
⸻
📌 У 1980-х роках (перед розпадом СРСР)
Після поступового підвищення:
• мінімальна пенсія колгоспника — близько 40–50 рублів
• середня — 60–80 рублів
Тоді як у міських пенсіонерів вона часто була 80–120 рублів.
⸻
📌 Важливий момент
Колгоспники довго:
• не мали паспортів (до 1970-х),
• були фактично “прикріплені” до колгоспу,
• мали нижчий соціальний статус у пенсійній системі.
Hotab
Форумчанин року
- Повідомлень: 17950
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2578 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 16:58
Hotab
Это всё я знаю и не спорю.
Что было, то было.
У колхозников и зарплаты были значительно ниже.
Считалось, что у них есть приусадебный участок, с которого они имеют дополнительный доход или, по крайней мере, дополнительные бесплатные продукты.
ЛАД
- Повідомлень: 38848
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
