Союзники України не готові вводити миротворчі війська без згоди Путіна. Світові медіа про війну 25 лютого



🖌«Коаліція охочих» на зустрічі у вівторок фактично визнала, що розгорнути миротворчі війська в Україні зможуть лише за згоди Володимира Путіна. Кілька держав неофіційно дали зрозуміти, що їхня участь у місії залежатиме від рішення Кремля, повідомили The Telegraph обізнані джерела. Побоювання полягає в тому, що без схвалення Путіна будь-яка європейська сила може вважатись законною військовою ціллю. «Якщо Росія каже, що ми не погоджуємося на це і вважаємо ці війська ціллю, тоді вам потрібно направити інші сили», — сказало джерело. Друге дипломатичне джерело припустило, що європейські уряди фактично надали Путіну право вето на плани «Коаліції охочих», вимагаючи місця за столом переговорів.



🖌Про агресивну дезінформаційну медіакампанію Віктора Орбана проти України напередодні виборів розповідає Associated Press. На білбордах по всій країні — створені штучним інтелектом зображення Володимира Зеленського в оточенні європейських чиновників, який простягає руку, ніби вимагаючи грошей. Орбан блокує нові санкції проти Росії та погрожує ветувати подальші рішення на підтримку України. Така кампанія знайшла відгук у багатьох угорців, відданих партії Орбана «Фідес».



Попри перевагу опозиційної «Тиси» в опитуваннях, її перемога далеко не гарантована, пише видання. Утім, багато угорців не підтримують антиукраїнські заклики Орбана. У неділю на демонстрації на честь четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ліберальний мер Будапешту Гергель Корачонь сказав Associated Press, що меседжі та політика Орбана є «зрадою не лише України, але й національних інтересів Угорщини». «Я сподіваюся, що це увійде в історію як провальна політика, але історія також пам’ятатиме, що були й ті, хто відстоював те, що правильно», — зауважив він.



🖌Фінський суспільний мовник Yle публікує матеріал про Херсон, де цивільні щодня стають мішенню для російських дронів, а протидронові сітки тепер дають радше психологічне заспокоєння, ніж безпеку. Видання поспілкувалося телефоном з директором міського театру Олександром Книгою. За його словами, ситуація в місті погіршується щодня, а російські дрони вже навчилися літати під сітками. Небезпека для кожного починається просто з порога — перед виходом треба прислухатися, чи не дзижчить безпілотник, каже директор театру. «Маршрути мають бути сплановані так, щоб були місця для укриття, а машина зупинялася лише на мить. Усе відбувається дуже швидко», — описує Книга атмосферу в місті.



Міський театр, який очолює Олександр, зараз перебуває в «червоній» зоні, але він є життєвою силою міста. Театр працює у вихідні, незалежно від ситуації. У його бомбосховищах проходять вистави та музичні програми, а також різні заходи для дітей вранці. Батьки все одно приводять своїх дітей, бо це єдина можливість для дітей побачитися, каже Олександр.



