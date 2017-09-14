якийсь раритет може перед пологами
Сибіга має застарий вигляд для свого віку та заслабку англійську для фахового дипломата
Рубіо старший за нього на 4 роки
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:12
Для 51 він звичайний вигляд має.
У Машки обличчя пропите, як і мізки.
Хоча я про зовнішність і не казав нічого, це ти в ній якось красуню розгледів і підняв тему її зовнішності.
Я казав проте , що риторика хабалки з базару в мітіщах
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:17
Hotab
зовнішність об'єктивний маркер
контент теж
Юпітер може собі дозволити зухвалий тон на міжнародній арені, бик з тернополя - ні, тим більше абсурдно мішати його з якоюсь жалюгідною патетикою
Вище 55 річний Рубіо
Але ти звісно будеш впиратися, бо "власне лайно не тхне"
Якщо ти у свої 48 вважаєш, що виглядатия у 50 як Сибіга - нормально, то співчуваю
Дивно, що мене тут пробували тролити алкоголізмом істоти із кратно меншим словниковим запасом і думкою, що виглядати у 50 як Сибіга - норм
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:23
fox767676
Я вважаю це «варіант норми» для 51 річного чоловіка.
Рубіо виглядає молодше своїх років . Хоча є фото , де видно що і він в роках.
Як виглядаю я в 48 - тобі не потрібно. Мені цікавіше жінкам подобатись , а не тобі.
А хто Юпітер? Друга армія світу , яка спіткнулась на Покровську?
Так якщо тупив, може і тролив тебе хтось. То таке..
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:28
Дуже цікаво.. а що з технікою, якщо нема командира??
