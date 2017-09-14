RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 00:59

  Shaman написав:
але ж тепер в руських українців немає - тому тепер українці розкатають до самої Москви :lol:

а як ти бачиш? іноземні війська якщо й будуть, то в невеликій кількості - головне - ЗСУ ;) а взагалі видихай й подумай, навіщо ставлять смайлики :lol:
це як Українців не має? А крим донбас це Україна чи вже бурятія? За росію воюють сотні тисяч українців.
А потом якщо брати походження то в нас все в перемішку і сирський явно не гуцул і той кого недавно підстрелили з гру не рязанєц. Ти пишеш якусь дурну пропаганду і навіть не задумуєшся про це. І навіть про те що для мене різниця між тобою і росіянином не очевидна. Те що ти 4 роки тому вивчив мовув моїх очах не робить тебе Українцем. Не то щоб в чернівцях не говорили російською но російська в чернівцях і харківська російська не однакові) ми братні народи як би тобі цього не хотілось переплетені як кровью через родинні сімейні звязки так і менталітетом. Особливо ви східняки)
Це іще б Будівельник говорив шо він більш схожий на поляка ніж на росіянина то є предмет розмови можно і погодитись, а щодо тебе...
Які ще іноземні війська? Хватить цю чуш нести про те як європа хоче за нас воювати. За 4 роки це вже понятно а після рпв вони тут для чого потрібні?гарантії не нападу? Тіпа заложників? Так вони в случай чого як зайці ломануться. Тиждень війни і тут не буде жодного європейця.
Помниш скільки турок перед війною в Уккраїні робили? Теж здавалось б гарантія бо натівська країна а почалась війна і їх всіх автобусами вивезли з чернівців, централізовано....
Юморить він за вермахт...
Великої вітчизняної хочеться? Нічо що ця вже довша? А тобі щоб б ще років 4 ? А ти і далі в той яас пукав в диван?
А ти не питався в військах люди готові ще 4 роки відстоювати європейські цінності?
Ти взагалі певен що народ прям поділяє твій курс в нато? Через ще 4 роки війни і підняття цін на електрику та алкоголь? :lol: не здається що на останніх виборах 75 процентів трохи за інші ідеї голосували чим армовір?
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 01:03

  tumos написав:......
А вы знаете методику расчета средней себестоимости нефти в Росстате ?
Я могу предложить такой вариант:
Месторождение №1 добывает 1000000 тонн нефти (себестоимость 100 руб на тонны)
Месторождение №2 добывает 500000 тонн нефти (себестоимость 140 руб на тонны)
Месторождение №3 добывает 1000 тонн нефти (себестоимость 1000 руб тонны)
Средняя себестоимость - 413 руб.
Торговля будет в убыток, если при экспорте выручать 250 руб за тонну ?

Методику не знаю.
Вы знаете, я предвидел такой вариант от вас, но думал, что вы угадаете мой ответ и не станете предлагать такой вариант. :)
Но если какой-то "умник" считает себестоимость таким образом, то, во-первых, он уж чересчур умный.
А, во-вторых, такая "средняя" себестоимость не имеет никаког практического значения. И о ней нет никакого смысла не только говорить, но даже упоминать в приличном обществе.
Это уже чистая схоластика. Может, ещё посчитаем, сколько ангелов поместится на острие швейной иглы? :)
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 01:34

  ЛАД написав:Методику не знаю.
Вы знаете, я предвидел такой вариант от вас, но думал, что вы угадаете мой ответ и не станете предлагать такой вариант. :)
Но если какой-то "умник" считает себестоимость таким образом, то, во-первых, он уж чересчур умный.
А, во-вторых, такая "средняя" себестоимость не имеет никаког практического значения. И о ней нет никакого смысла не только говорить, но даже упоминать в приличном обществе.
Это уже чистая схоластика. Может, ещё посчитаем, сколько ангелов поместится на острие швейной иглы? :)


Методик вы не знаете. Приходим к моему первичному заключению - тема сложная. Необходимы знания, информация.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 01:48

Недавно энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сообщил, что международные партнеры и кредиторы могут уже в этом году усилить давление на украинское правительство с требованием повысить тарифы на электроэнергию для населения – даже при условии, что боевые действия будут продолжаться.

По его словам, стоимость света для населения в течение четырех лет может вырасти до 8,5 грн/кВт·ч.

А еще раньше рост стоимости электроэнергии для населения допустили специалисты Национального банка. Как сообщалось, тарифы на электроэнергию могут вырасти из-за необходимости восстановления энергетической инфраструктуры.
https://www.unian.net/economics/energetics/platezhki-za-svet-energetik-obyasnil-otkuda-berutsya-kosmicheskie-summy-13299864.html
Сибарит, это, кстати, к вопросу о переходных процессах. Да, тут сложности перехода. Но как оплачивать такие расходы на ээ пенсионерам? Для них, пусть даже при расходе 100 квт, это составит 14% средней пенсии. Не стал искать медианную, но она ниже средней, соответственно, и доля будет выше (55% получают меньше 5000 - https://minfin.com.ua/2026/01/28/167100638/). В полностью электрических домах расход минимум вдвое выше. Такие расходы уже будут заметны и для работпющих.
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 01:49

  tumos написав:
  ЛАД написав:Методику не знаю.
Вы знаете, я предвидел такой вариант от вас, но думал, что вы угадаете мой ответ и не станете предлагать такой вариант. :)
Но если какой-то "умник" считает себестоимость таким образом, то, во-первых, он уж чересчур умный.
А, во-вторых, такая "средняя" себестоимость не имеет никаког практического значения. И о ней нет никакого смысла не только говорить, но даже упоминать в приличном обществе.
Это уже чистая схоластика. Может, ещё посчитаем, сколько ангелов поместится на острие швейной иглы? :)


Методик вы не знаете. Приходим к моему первичному заключению - тема сложная. Необходимы знания, информация.
Понятно, вам, как обычно, хочется заниматься схоластикой.
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 01:52

Вопрос о возвращении украинских мужчин призывного возраста, находящихся под временной защитой, пока не стоит на повестке дня ЕС, и в этом году не ожидается никаких изменений в соответствующем положении. Об этом спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт заявил на брифинге в Брюсселе сегодня, 27 февраля, сообщает Укринформ.

"Могу сказать, что временная защита – это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года", – цитирует издание Ламмерта.

Он пояснил, что по этой причине до марта 2027 года соответствующие правила останутся в силе.
https://www.unian.net/world/ukrainskie-bezhency-v-evrope-otmenyat-li-vremennuyu-zashchitu-dlya-ukrainskih-muzhchin-13299834.html
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 02:01

  ЛАД написав:
  tumos написав:
  ЛАД написав:Методику не знаю.
Вы знаете, я предвидел такой вариант от вас, но думал, что вы угадаете мой ответ и не станете предлагать такой вариант. :)
Но если какой-то "умник" считает себестоимость таким образом, то, во-первых, он уж чересчур умный.
А, во-вторых, такая "средняя" себестоимость не имеет никаког практического значения. И о ней нет никакого смысла не только говорить, но даже упоминать в приличном обществе.
Это уже чистая схоластика. Может, ещё посчитаем, сколько ангелов поместится на острие швейной иглы? :)


Методик вы не знаете. Приходим к моему первичному заключению - тема сложная. Необходимы знания, информация.
Понятно, вам, как обычно, хочется заниматься схоластикой.

Как обычно, вы готовы высказывать свои суждения по всем вопросам, которые здесь возникают.
