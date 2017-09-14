RSS
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Він вам не підходить? - то може проблеми у вас. Може вам ніхто не підходить?


очевидно що проблеми цілковито з Україною, а не в окремих отщепенцях яким ніхто не подобається :)
Порошенко, мабуть, не гірший. Я за нього був у 2-му турі.
Але одностороннє зобов'язання вступити до НАТО зафіксувати у конституції — то дурня повна.
Ще він не впорався з мінським процесом чи альтернативним розв'язком проблеми — залишив тліючий конфлікт наступникам, а потім вставляв їм палки в колеса своїми акціями "ні капітуляції".
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:52

  Xenon написав:Россия выйдет из мирных переговоров

Це ж чудово, хай злять Трампа
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:52

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:
..........
Повернемось до головного Залужний по Вашому за мир?

Немає змісту продовжувати розмову.
Якщо ви невірно(по-моєму) оцінюєте минуле, то ви не можете вірно оцінювати майбутнє.
У вас "народна" оцінка минулого - "все фігово". Тому я не бачу змісту обговорювати з вами майбутнє. На ваше питання(Хто?) - я відповів.

Оставим в стороне оценку минулого, но цитата Banderlog"а из статьи Залужного говорит о том, что он будет стараться заключить мир, на что вы надеетесь?
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:52

ушол

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Він вам не підходить? - то може проблеми у вас. Може вам ніхто не підходить?


очевидно що проблеми цілковито з Україною, а не в окремих отщепенцях яким ніхто не подобається :)
Порошенко, мабуть, не гірший. Я за нього був у 2-му турі.
Але одностороннє зобов'язання вступити до НАТО зафіксувати у конституції — то дурня повна.
Ще він не впорався з мінським процесом чи альтернативним розв'язком проблеми — залишив тліючий конфлікт наступникам, а потім вставляв їм палки в колеса своїми акціями "ні капітуляції".

Єдина його так сказати "заслуга", що "ушол демократичним шляхом", а не як пише хотаб "тримався до останнього інцестора"
flyman
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Єдина його так сказати "заслуга", що "ушол демократичним шляхом"


та він моцна політична фігура
Хоча його і тролили за пом'ятий піджак (порівняйте зараз з Зе), він виглядав/звучав краще за більшість президентів. Десь на 3-му місці після Кравчука та Кучми. Шкода що його засмоктала трясина армовіра
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:57

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Він вам не підходить? - то може проблеми у вас. Може вам ніхто не підходить?


очевидно що проблеми цілковито з Україною, а не в окремих отщепенцях яким ніхто не подобається :)

Певно що так. По-моєму 90% українцям ніхто не подобається, тому обирать випадкову шваль.
Між іншим в москалів не так. Їм все подобається. В цьому питанні у нас дійсно діаметрально протилежний менталітет.
andrijk777
