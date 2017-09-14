|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 28 лют, 2026 22:15
Damien написав:
Если, еще вчера вещавший "да не согласен я" Али Хаменеи, действительно мертв, то это будет хорошим примером для некоторых других лидеров.
это точно,
в один прекрасный солнечный день вытянут из под завалов кремля тушку х..ла
Xenon
Додано: Суб 28 лют, 2026 22:19
Xenon написав:
Без перемовин Зеленського з путіним війну не завершити, — Буданов
Чем старше человек, тем больше ему лет" (с)
flyman
Додано: Суб 28 лют, 2026 22:26
Damien написав:
Если, еще вчера вещавший "да не согласен я" Али Хаменеи, действительно мертв, то это будет хорошим примером для некоторых других лидеров.
пішла аналітика
flyman
Додано: Суб 28 лют, 2026 22:51
ви коли народилися? митниця напевне завжди так працювала...
а про зарахування для уникнення мобілізації - це тема лише зараз виникла, й це не проблема освіти...
Shaman
Додано: Суб 28 лют, 2026 23:02
flyman написав: Damien написав:
Если, еще вчера вещавший "да не согласен я" Али Хаменеи, действительно мертв, то это будет хорошим примером для некоторых других лидеров.
пішла аналітика
і трохи Славка
коротко і чітко
flyman
Російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США, — Буданов
Інші заяви голови Офіса Президента:
🔻Паралельно з боями ведуться мирні переговори. Незважаючи на скепсис, я вірю в них.
🔻Або ми знаходимо з росією компроміс з територіального питання, або продовжуємо вбивати один одного, що ми робимо достатньо якісно і професійно.
🔻У нас є чим тиснути на росіян на переговорах. Кілька аргументів ще лишилось.
🔻Найближчими днями відбудеться черговий обмін полоненими.
Wirująświatła
