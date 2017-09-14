RSS
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 22:20

Педро Санчес

Соскін передає найкращі вітання педросанчосам від Трапма!
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 22:35

чия

  Schmit написав:Єрмак очолив комітет НААУ із захисту постраждалих від війни
"Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна та порядна людина" (с)

А чия це структура?
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Американський шахед
https://en.wikipedia.org/wiki/Low-cost_ ... ack_System
he cost of the drone to be $35,000 per unit

Вміють США виготовляти зброю, просто скопіювали шахед і добавили старлінк. Навіть не треба проганяти в аеродинамічній трубі - це все зробили іранці.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 22:57

  flyman написав:інший погляд на сильну переговорну позицію
Право силы существовало всегда, а не вчера появилось.
И "ненасильноцький спротив" придумали не Демпартия США. Задолго до неё это пропагандировал Маха́тма Ганди, а ещё раньше о "непротивлении злу насилием" писал Лев Толстой. Если покопаться, наверное, были такие идеи и раньше.
Идет хорошие, но работают, как и многие (все?) идеи не очень.
"Право силы" обычно срабатывает эффективнее.
