Додано: Вів 03 бер, 2026 22:20
Педро Санчес
Соскін передає найкращі вітання педросанчосам від Трапма!
Додано: Вів 03 бер, 2026 22:35
чия
А чия це структура?
Додано: Вів 03 бер, 2026 22:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Американський шахед
Вміють США виготовляти зброю, просто скопіювали шахед і добавили старлінк. Навіть не треба проганяти в аеродинамічній трубі - це все зробили іранці.
Додано: Вів 03 бер, 2026 22:57
Право силы существовало всегда, а не вчера появилось.
И "ненасильноцький спротив" придумали не Демпартия США. Задолго до неё это пропагандировал Маха́тма Ганди, а ещё раньше о "непротивлении злу насилием" писал Лев Толстой. Если покопаться, наверное, были такие идеи и раньше.
Идет хорошие, но работают, как и многие (все?) идеи не очень.
"Право силы" обычно срабатывает эффективнее.
