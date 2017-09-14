RSS
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 23:33

  ЛАД написав:
  stm написав:
  ЛАД написав:fler
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.

Як блондинка скажу. Системи пво - це окремі системи поряд з кораблем. Корабель то окремо уєпалі, пво окремо уєпалі. Сума збитків - це тотал уєпаних цілей. А Калібри пускати тепер складніше з моря. А раніше було простіше )

Как блондинке отвечу вам, что почти все повреждения, перечисленные в посте (цитате?) fler, это повреждения корабельных систем ПВО, которые не влияют на их способность пуска ракет.

Тому питаня в іншому, чому не фламінги, щоб в хлам?
Не хватило дальності чи точності, чи самих фламінгів?
Schmit
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 23:39

Schmit
Укр ППО збиває номенклатуру « КР» десь 90+%.
Скільки в добре захищеному порту буде збито укр крилатих ракет??
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18052
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я не знаю, где и как установлены на корабле "Калибры", но вряд ли они торчат совершенно незащищённые посреди палубы.
А клепки щоб порівняти свої висновки з реальними діями інших - не вистарчає?
Подивись дії американців(ізраїльтян) в Ірані
Спочатку винесли все що має якесь відношення до локаторів/радарів/засобів звязку
І тільки потім почали ганятись за пусковими установками...

Та й наші
Спочатку вибивають радари ПВО... бо виявляється що без них пускова це набір брухту...

І накінець
Корабель-чудова ціль , яку видно здалекук
Якщо ця ціль вийде в море для запуску, то що заважає запустити в неї десяток дронів або парочку Нептунів? Ціль то сліпа
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28070
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 23:49

  Hotab написав:Schmit
Укр ППО збиває номенклатуру « КР» десь 90+%.
Скільки в добре захищеному порту буде збито укр крилатих ракет??

немає ніяких укр ппо які збивають ракети, ти про що?
якщо сво в Ірані затягнеться, що досить ймовірно - не буде ніяких нових патріотичних ракет.
в хрєнових сценаріях в наступну зиму будемо входити з 90+% пропущених.
killer_of_liars
 
Повідомлень: 21
З нами з: 01.11.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 23:51

  Schmit написав:Тому питаня в іншому, чому не фламінги, щоб в хлам?
Не хватило дальності чи точності, чи самих фламінгів?

Неіснуючи фламінги Шміт, нічого не хватило що 6 з 7 нафтових резервуарів і 5 кораблів. Ще вродь С300 теж постраждав.
Нпз, статегічний порт і кораблі, просто не хватило дальності ) мабуть у мавзолей цілились і не попали ми )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6302
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 23:54

killer_of_liars

немає ніяких укр ппо які збивають ракети, ти про що?



Про ППО ЗСУ.
Якщо буквоїдно, то Повітряні сили ЗСУ.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18052
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 00:09

  stm написав:
  ЛАД написав:
Средства ПВО точно должны быть сверху на палубе. Так же, как антенна радиолокатора.
Их невозможно спрятать и зашитить - в этом случае они не смогут выполнять свои функции.
Високоточні все ж обломки, еге ж? )
Ваши умозаключения для меня слишком сложны.
Спокойной ночи.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38931
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5385 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 00:10

  Hotab написав:Якщо буквоїдно, то Повітряні сили ЗСУ.

Так, тут я трошки помилився.
Не патріотом єдиним, літаки теж збивають.
Але ті воздух-воздух ракети часом не з США і не витрачаються зараз в іранській сво?
killer_of_liars
 
Повідомлень: 21
З нами з: 01.11.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 00:12

корейський тренд на снайперку

корейський тренд на снайперку, або чи прикладає блондинка щічку до виголеного прикладу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42489
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 00:17

  Hotab написав:Schmit
Укр ППО збиває номенклатуру « КР» десь 90+%.
Скільки в добре захищеному порту буде збито укр крилатих ракет??

% сбитых дронов нашей ПВО тоже высокий.
И результата враги добиваются большим количесвом дронов и ракет одновременно.
Почему наши не используют такую тактику, не знаю.

  killer_of_liars написав:..........
Не патріотом єдиним, літаки теж збивають.
Але ті воздух-воздух ракети часом не з США і не витрачаються зараз в іранській сво?
Ракет "воздух-воздух" явно побольше и выпускают их не только США.
О доле крылатых ракет, сбиваемых самолётами, не в курсе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38931
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5385 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

