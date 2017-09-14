|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 05 бер, 2026 00:34
ЛАД написав: Hotab написав:Schmit
Укр ППО збиває номенклатуру « КР» десь 90+%.
Скільки в добре захищеному порту буде збито укр крилатих ракет??
% сбитых дронов нашей ПВО тоже высокий.
И результата враги добиваются большим количесвом дронов и ракет одновременно.
Почему наши не используют такую тактику, не знаю.
killer_of_liars написав:
..........
Не патріотом єдиним, літаки теж збивають.
Але ті воздух-воздух ракети часом не з США і не витрачаються зараз в іранській сво?
Ракет "воздух-воздух" явно побольше и выпускают их не только США.
О доле крылатых ракет, сбиваемых самолётами, не в курсе.
ЕШБ: чим більше ракет вистріляють, тим менше залишиться
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42489
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2878 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 05 бер, 2026 00:46
flyman написав:
корейський тренд на снайперку, або чи прикладає блондинка щічку до виголеного прикладу
Больше всего понравился конец, там где комментарии Аси.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38931
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5385 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|231506
|
|
|1493
|436321
|
|
|6076
|1158889
|
|