Додано: Вів 10 бер, 2026 18:25

В Україні через демографічні втрати, війну та трудову міграцію все більше людей будуть змушені працювати до 70–75 років, адже пенсійних виплат може не вистачати для життя. Про це заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в інтерв’ю The Page.



За його словами, Україна вже стикається з високою передчасною смертністю серед чоловіків, а повномасштабна війна лише посилила цю тенденцію.



"На українців чекає робота до 70–75 років. Багато людей будуть змушені працювати до глибокої старості, фактично помираючи на робочому місці, бо пенсії не вистачатиме", – сказав економіст.



Ще одним фактором структурних змін на ринку праці Вишлінський назвав виїзд освічених жінок середнього віку за кордон. Через це компаніям стає складніше знаходити працівників на адміністративні та офісні посади, а частину функцій, які раніше виконували допоміжні співробітники, тепер доводиться брати на себе висококваліфікованим фахівцям.



Він зазначив, що в умовах дефіциту робочої сили економіка буде змушена адаптуватися кількома способами.



"По-перше, зростатиме автоматизація та механізація виробництва. Ми це бачимо вже зараз: коли немає чоловіків, бізнес змушений ставити роботизовані лінії на сортувальних центрах чи виробництвах. Це виглядає навіть дешевше, попри всі ризики. Але тут постає питання інвестицій – без них переоснащення неможливе", - сказав Вишлінський.



Прикладом такої трансформації експерт називає промислове рослинництво, де для виробництва тієї ж кількості продукції потрібно дедалі менше людей.





Також директор ЦЕС зазначив, що Україні доведеться змінювати міграційну політику. За його словами, поширений страх, що мігранти "заберуть робочі місця", тільки ілюзія, адже на багато вакансій просто немає українських працівників. Водночас залучення іноземної робочої сили може супроводжуватися новими соціальними та культурними викликами.



Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М. Птухи Елла Лібанова вважає, що втрати України внаслідок війни становлять 10 мільйонів осіб. За її словами, в цю цифру вкладено не лише незворотні втрати, а й кількість тих, хто емігрував.



Також вона розповіла, що в Україні почався "срібний вік" економіки, бо роботодавці зрозуміли, що їм потрібні люди старші за 50 років.