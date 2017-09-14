RSS
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 06:41

Завод мікроелектроніки «Кремній Ел» в Брянську було успішно уражено ракетами Storm Shadow — Генштаб
Схоже, імпортних ракет у нас більше, ніж фламінг з пузатими нептуніями разом узятих.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:02

  Завод мікроелектроніки «Кремній Ел» в Брянську було успішно уражено ракетами Storm Shadow — Генштаб
Схоже, імпортних ракет у нас більше, ніж фламінг з пузатими нептуніями разом узятих.

Шміт, ви читаєте гілку чи лише пишете? Ось лише пару сторінок назад:
  Сибарит написав:Фламинго достают значительно более далёкие цели. Расточительно их использовать там, где можно достать коротышкой.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:05

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.

дорівнює

Виявляється ГДР(і Франція і США) і Лівія мали приблизно однаковий рівень життя в 1980 році. :D :D :D Дякую, не знав.


Чому не копнув до шумерів з харапською цивілізацією?
будь-якому недовбойобу зрозуміло, що мова шла про сучасний світоустрій та держави з однаковим суспільно-політичним ладом, а не джамахірії з тризоніями
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:09

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Ви зараз з ким хочете посперечатись, з Держсекретарем США?

Про тебе я вже писав, у тебе життева позиція - якщо є губи, то потрібно знайти дупу, яку ти будеш цілувати

Ти це постійнно робиш ...

Янукович, Трамп, Сі, Путін - для тебе неважливо.
Губи є, тому тобі потрібно цілувати якусь дупу диктатора

є дипломатія , є розуміння прописних істин "політика це мистецтво можливого"
а є помийні пси на службі гундосих узурпаторів
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:16

  Schmit написав:
  Завод мікроелектроніки «Кремній Ел» в Брянську було успішно уражено ракетами Storm Shadow — Генштаб
Схоже, імпортних ракет у нас більше, ніж фламінг з пузатими нептуніями разом узятих.

Шміт, ви читаєте гілку чи лише пишете? Ось лише пару сторінок назад:
  Сибарит написав:Фламинго достают значительно более далёкие цели. Расточительно их использовать там, где можно достать коротышкой.

осінню були потужні заяви що ракети вже клепають і скоро будуть виготовляти по 200 в місяць. Пройшло півроку. У нас має бути вже запас від 500 а можливо й 1000+ ракет.
рф в 2022 починаючи вторгнення мала таку кількість по деяким позиціям (готуючись до війни 10+ років)
Тому
а) або нам збрехали по кількості
б) або у нас валяється десь півтисячі ракет які через свої ТТХ мають дуже обмежену можливість використання (легка ціль для ППО і т.д.) і скоріше є елементом пропаганди та відмивання грошей ніж реальним game changer
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:25

  ЛАД написав:
  fler написав:З вашої улюбленої Вікіпедії:
"Проксі-країна (або держава-проксі) — це країна, яка веде війну або реалізує геополітичні інтереси великої держави (супердержави), виступаючи посередником у конфлікті. Вона використовує ресурси, фінансування та зброю спонсора, замість того щоб супердержави стикалися напряму, що дозволяє уникнути відкритої ескалації між ними.
Основні характеристики проксі-країни:
Війна чужими руками: Бойові дії проходять на території третьої держави.
Підтримка спонсора: Велика держава забезпечує зброю, фінансування, розвіддані та інструкторів."

Сперечатися не буду, але дуже схоже на путинське failed state.

Не треба вкотре старанно змішувати з вашим пропагандонським лайном. Тут розуміють, що це різні речі.
Також потрібно розуміти, що ознаки проксі країни у нас з'явилися завдяки тим ̶м̶у̶д̶а̶ мудрим людям, хто віддав ЯЗ та іншу нашу зброю в обмін на "туалетний папір" і не переймався тим, щоб зміцнювати армію після цього чи принаймні вступити в альянс чи як Ізраїль укласти угоду з США про військову співпрацю (чи як там правильно).
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  Завод мікроелектроніки «Кремній Ел» в Брянську було успішно уражено ракетами Storm Shadow — Генштаб
Схоже, імпортних ракет у нас більше, ніж фламінг з пузатими нептуніями разом узятих.

Шміт, ви читаєте гілку чи лише пишете? Ось лише пару сторінок назад:
  Сибарит написав:Фламинго достают значительно более далёкие цели. Расточительно их использовать там, где можно достать коротышкой.
ьак мабуть ''коротишкою'' і не по всім цілям ''партнерами'' дозволено влучати
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Також потрібно розуміти, що ознаки проксі країни у нас з'явилися завдяки тим ̶м̶у̶д̶а̶ мудрим людям, хто віддав ЯЗ та іншу нашу зброю в обмін на "туалетний папір" і не переймався тим, щоб зміцнювати армію після цього чи принаймні вступити в альянс чи як Ізраїль укласти угоду з США про військову співпрацю (чи як там правильно).


цим майже всі всненародно обрані президенти займалися, навіть зеленський встиг передати декілька с-300. Порошенко наче нічого не розпродавав, але розпіарив цей факт нібито він тисячі танків з літаками побудував.
коли віддавали ЯЗ, мова щоб увійти в західний блок не шла, шла про те, щоб не дуже сильно залежати від москви. Там у Вашингтоні не були впевнені щодо польщі з чехіею, що казати про Україну.
З НАТО нас кинув Буш-молодший, з ЄС самі українці винні коли не захотіли піти на пропозицію Берліна з газотранспортного консорціуму
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:42

  Letusrock написав: Пройшло півроку. У нас має бути вже запас від 500 а можливо й 1000+ ракет.

Это много?
Сколько за 4 года к нам прилетело? А мы поменьше. Для такого количества ракет достаточно целей на дистанции более 250 км.
Или Вы думаете, что Вам должны докладывать о всех случаях применения? В самом начале пытались вести войну в прямом эфире, но это создавало слишком много проблем. Немного исправились.
Ну и вопрос восприятия информации. Вы додумывает негатив, не зная о настоящем, но пропускаете хорошие новости.
Например, недавно в прессе проскочила сообщение о атаке на Саратов и Энгельс. В качестве результата был показан пожар на Саратовском НПЗ, а результаты по Энгельсу оглашены не были. Вот только почему-то в ближайшем массированном обстреле не участвовала стратегическая авиация (в новостях не было х101).

1000 фламинго и 5 вестников бури - это лучше, чем просто 1000 фламинго, нет повода не применять добавку.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 10:15

вангую, точнєє авторітєтно заявляю

  Сибарит написав:
  Пройшло півроку. У нас має бути вже запас від 500 а можливо й 1000+ ракет.

Это много?
Сколько за 4 года к нам прилетело? А мы поменьше. Для такого количества ракет достаточно целей на дистанции более 250 км.
Или Вы думаете, что Вам должны докладывать о всех случаях применения? В самом начале пытались вести войну в прямом эфире, но это создавало слишком много проблем. Немного исправились.
Ну и вопрос восприятия информации. Вы додумывает негатив, не зная о настоящем, но пропускаете хорошие новости.
Например, недавно в прессе проскочила сообщение о атаке на Саратов и Энгельс. В качестве результата был показан пожар на Саратовском НПЗ, а результаты по Энгельсу оглашены не были. Вот только почему-то в ближайшем массированном обстреле не участвовала стратегическая авиация (в новостях не было х101).

1000 фламинго и 5 вестников бури - это лучше, чем просто 1000 фламинго, нет повода не применять добавку.

Совромат в сьогоднішньому відео: "вангую, точнєє авторітєтно заявляю"
