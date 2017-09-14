Додано: Сер 11 бер, 2026 12:23

ЛАД написав: Тут писали, що війна вже давно високотехнологічна і люди майже не потрібні.

ЛАД написав: Тут писали, що війна вже давно високотехнологічна і люди майже не потрібні.

Ягодозбиральні комбайни давно існують, але чомусь щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці.

Тому що тобі приводили приклади , що покращення продуктивності праці відбувається не збільшенням обємів праці працівником ( це покращення експлуатації) а збільшенням капіталізації робочого місця (покупки інструментів ) , але коли навколо такі як и совки- то покупка роботів дуже сильно тормозиться ..Простий приклад знову ж з таксіЇздить 7 авто , які разом наїзжають за рік 300 000 км... Тому власнику автопарку потрібно ЩОРОКУ купувати одне нове авто (бо авто яке пройшло 300 000 треба викинути)Так отТаксистнадаює послуг на 65 000 грн/місяць- 10 000 виплачують у вигляді податків- 15 000 виплачує у вигляді заправки і різних там косметичних процедур- 20 000 виплачують у вигляді оренди авто- 20 000 залишають собі..Але при цьому вони бачать що власник таксопарка тільки за оренду авто взяв7 *20 000 = 140 000.....І вони наслухавшись таких як ти починають організовуватись для бунту проти клятих капіталістів...Але якби вони знали щоЗ 140 000 - людина виплачує також податків на 10 000 місяцьЩе 80 000 ( з 130 000) які в неї залишились -вона вкладає в купівлю того нового автоІ тоді коли в неї залишилось 50 000 -вона повинна задати собі запитанняА може ну го нафік працювати на ладів і таксистів?Працюю в 2 рази більше(ефективніше) а залишити в стільки ж більше не можу...Адже 7 машин по 800 000 = 5 600 000 млн грн , і просто 12% річних( бо ще якихось 6-8 це інфляція, тому сьогоднішніх 18 річних по депо дають 12 очищених від інфляції) дає більшу суму при цьому безпроблемно і не працюючиОт і виходитьПрацівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці... і чим сильніше тормозять тим більше ми відстаємо по продуктивності праці від розвинутих країн і ТИМ БІЛЬШЕ ХОЧЕТЬСЯ затормозити бо МАЛО,