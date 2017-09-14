RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:58

  Бетон написав:
  flyman написав:І знову про Аргентину і Мілея з лібертаріанством

Великий человек.
Заставил экономить чиновников даже на туалетной бумаге.
Непостижимый уровень для укро чинуш

Пригадалися заяви слуг у 2019:
В основі ідеології "Слуги народу" лежить лібертаріанство
А потім виліз Гетьманцев з ідеологією щипаного гусака.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:03

  Бетон написав:Banderlog, країни ЄС не забирають бабло просто так, не викрадають людей на вулицях, не заливають очі жінкам балоном. А прокурори не фабрикують справи. Так, вам не почулося. А поліція не підкидують наркотики, як щойно затримали подіцейських в Україні. Ти це їм не поясниш. Вони думають, що скрізь так, як у них вдома

І ніде в світі друзі президента не крадуть гроші з оборони держави)))

як я полюбляю слово "ніде". в усіх нерозвинених країнах саме цим й займаються. й в розвинених автократіях - теж. в Китаї чого так багато генералів познімали?
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:03

Схід - справа тонка

Схід - справа тонка
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:10

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Тому що тобі приводили приклади , що покращення продуктивності праці відбувається не збільшенням обємів праці працівником ( це покращення експлуатації) а збільшенням капіталізації робочого місця (покупки інструментів ) , але коли навколо такі як и совки- то покупка роботів дуже сильно тормозиться ..
...........
Але якби вони знали що
З 140 000 - людина виплачує також податків на 10 000 місяць
Ще 80 000 ( з 130 000) які в неї залишились -вона вкладає в купівлю того нового авто
І тоді коли в неї залишилось 50 000 -вона повинна задати собі запитання
А може ну го нафік працювати на ладів і таксистів?
...............
Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці... і чим сильніше тормозять тим більше ми відстаємо по продуктивності праці від розвинутих країн і ТИМ БІЛЬШЕ ХОЧЕТЬСЯ затормозити бо МАЛО,

Очень много слов, но не вопрос, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці", ответа нет.
И второе.
Я, конечно, понимаю, что лавочнику или владельцу небольшого таксопарка хочется, чтобы работники работали за низкую зарплату (а лучше вообще бесплатно) ради того, чтобы НЕ "ТОРМОЗИТЬ покращення їх місць праці" и чтобы НЕ "відставати по продуктивності праці від розвинутих країн". А он ходил перед ним гоголем и вихвалявся тим, що він входить до верзніх і найбільш важливих 5%.
Но так не бывает.
В Союзе работали за низкую зарплату, но хнал, что остальное идёт на укрепление обороноспособности страны и на обзественные фонды потребления. Из которых получали бесплатно квартиры (пусть и долго порой приходилось ждать), путёвки по низким ценам и многое другое.

ну не може ЛАД відповідати без особистих накидів... :oops:

ЛАД же полюбляє точність - так давай, пиши коректно - квартири отримували, але не всі... путьовки треба було домовлятися, й багато іншого треба було доставати "по блату". сама радянська система НЕ МОГЛА в вприниципі забезпечити ВСІХ. тому отримували - або по черзі - роки-десятки років, або хто як зміг домовитися. а відповідно ті, хто не могли домовитися - не отримували...

"чтобы работники работали за низкую зарплату" - обґрунтування є? чи може визнає ЛАД, як порядна людина, що доказів цьому немає? хоча ЛАД - й визнає... :lol:
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:18

  Бетон написав:Banderlog, країни ЄС не забирають бабло просто так, не викрадають людей на вулицях, не заливають очі жінкам балоном. А прокурори не фабрикують справи. Так, вам не почулося. А поліція не підкидують наркотики, як щойно затримали подіцейських в Україні. Ти це їм не поясниш. Вони думають, що скрізь так, як у них вдома

І ніде в світі друзі президента не крадуть гроші з оборони держави)))

Ти провтикав історію, як сімя Трампа закупляє дрони в Україні і продає їх в США.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:20

  flyman написав:
  Xenon написав:
⚡️Завтра Верховна Рада розгляне законопроект про деанонімізацію телеграм-каналів,депутат Геращенко

Україна не Росія

То все війна винувата. А у війні винуватий путін(РФ).
Так що в усьому винуватий путін.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:30

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Мухи окремо-котлети окремо
1 Порівнювати можна тільки порівнювальне.
2 Так гроші як еквівалент чогось створеного - МОЖНА порівнювати
3 Ні, різні групи товарів -порівнювати через гроші - НЕ МОЖНА

Простий приклад
Є педерація, є Польща
педерація виготовляє з лайна і палок дуже багато зброї
Польща вирощує сільськогосподарську продукцію і з неї випускає товари народного споживання..

На одну людину -вони виготовляють на однакову суму
Але поляки їдять те що створили
а снаряд запущений по Україні педераційник зїсти не в стані.

Тому
якщо одна країна продукує ЛАЙНО на суму в 15000 доларів/особу в рік
А друга каву/мясо/подорожі/автомобілі на таку ж суму
То по ВВП вони однакові
А по життю?

А по життю Полбша сейчас сидит и ртусится, чтобы мы подольше воевали, чтобы РФ на них не напала.
И "те що створили" будут продавать, чтобы купить истребители и Патриоты и прочие "игрушки", которые они не створили.

нема вже чим Раші нападати. сил вистачить лише на країни Балтії чи на Сувалки. а те, що Раша зараз створює Польща просто купує в тій же Кореї.

коли вже ЛАД зрозуміє, що не можуть ВСІ країни створювати танки чи винищувачі... але чомусь вважає, що жити можна лише в тих країнах, які можуть створювати. а жити в Польщі чи Чехії - не комільфо :lol:
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:32

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.........
Можете розказувати казки про Францію США чи Угорщину, я там не був, але в Білорусії я був + багато читав/читаю про Білорусь.
Якщо вони і живуть краще, то максимум на 10%-20%. А можливо і гірше живуть(до війни)
І ніякого кращого життя на 50%-60%(згідно ВВП) від України немає і близько.
.........
Мені не потрібно ніяких "можливо". Я не хочу нічого аналізувати самостійно. Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ! Я це знайшов на сайті numbeo.com. Там все сходиться з реальністю, на відміну від вашого примітивного і невірного "порівняння по ВВП".
Могу согласиться, что ВВП не очень хороший показатель.
Но что вы смотрите на numbeo.com? Индекс качества жизни?
Но он включает в себя кроме стоимости жизни и покупательной способности ещё и доступность жилья, загрязнение, уровень преступности, качество здравоохранения, транспортная ситуация и время в пути.
Это, клнечно, важные параметры, но всё же немного другое.
Но и по этому показателю мы проигрываем Беларуси 16%. Это к вопросу о "несчастной" Беларуси и тиране Лукашенко.

На все дивлюсь. В основному на зарплати/ціни.
Між 16% і 50%-60%(згідно ВВП) не бачите різниці? А я бачу.
Для мене 16% набагато ближче до правди ніж 50%-60%.

Не на то смотрите...
По данным на середину 2025 года,
около 29% населения (примерно 9 миллионов человек) проживает за чертой бедности

для сравнения:
уровень малообеспеченности (доход ниже бюджета прожиточного минимума — БПМ) составил 3,3% населения, что составляет около 300 тысяч человек.

где "кровавый режим бацькы" угадаете?
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:36

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:.........
Могу согласиться, что ВВП не очень хороший показатель.
Но что вы смотрите на numbeo.com? Индекс качества жизни?
Но он включает в себя кроме стоимости жизни и покупательной способности ещё и доступность жилья, загрязнение, уровень преступности, качество здравоохранения, транспортная ситуация и время в пути.
Это, конечно, важные параметры, но всё же немного другое.
Но и по этому показателю мы проигрываем Беларуси 16%. Это к вопросу о "несчастной" Беларуси и тиране Лукашенко.

На все дивлюсь. В основному на зарплати/ціни.
Між 16% і 50%-60%(згідно ВВП) не бачите різниці? А я бачу.
Для мене 16% набагато ближче до правди ніж 50%-60%.

Вы написали:
Я хочу ввести назви країн і отримати рівень життя. ВСЕ!
Т.е. хотите иметь оценку только по одному параметру.
Теперь вы говорите, что смотрите на numbeo.com на много параметров, хотя в основном (если я правильно понял) "на зарплати/ціни".
Но это тоже показатель не очень. Это как в больнице - санитарка получает 100 грн, а главврач 1000, но средняя зарплата 200 (понятно, цифры условные).
Надо бы, например, добавить к рассмотрению коэффициент Джинни, о котором написал fox767676.
Точно так же и ВВП не может однозначно охарактеризовать уровень жизни в стране. Надо учитывать и ешё многое.
К сожалению, пока что никто не придумал, как можно оценить уровень жизни каким-то одним параметром.

А ваши примеры из истории не очень работают. Для победы в войне надо сравнивать не "ВВП(ППС) на душу" а просто ВВП (скорее всего по ППС).
Можно иметь высокий ВВП(ППС) на душу, но легко потерпеть поражение от большей страны со значительно более низким значением этого параметра.
Люксембург с 150772 долл. и населением 680 тыс. чел. легко проиграет условной Украине с 18550 долл. но населением 40 млн.
Ещё лучше пример Монако с ВВП(ППС) на душу 169 694 долл. и населением 37 308 чел. - проглотили бы, даже не заметив.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 14:39

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Banderlog, країни ЄС не забирають бабло просто так, не викрадають людей на вулицях, не заливають очі жінкам балоном. А прокурори не фабрикують справи. Так, вам не почулося. А поліція не підкидують наркотики, як щойно затримали подіцейських в Україні. Ти це їм не поясниш. Вони думають, що скрізь так, як у них вдома

І ніде в світі друзі президента не крадуть гроші з оборони держави)))

Ти провтикав історію, як сімя Трампа закупляє дрони в Україні і продає їх в США.

Во-первых Powerus - еще ничего не покупает, а только планируюи.
Во-вторых: это классическая проблема "импортозамещения" - китайские дроны напрямую покупать - зашквар. А налепить сначала шильдик третей страны - а уже потом покупать - вполне ОК. Вспоминаем "беларусские креветки"...
