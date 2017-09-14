|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 бер, 2026 14:44
Shaman написав: ЛАД написав:
................
Очень много слов, но не вопрос, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці", ответа нет.
И второе.
Я, конечно, понимаю, что лавочнику или владельцу небольшого таксопарка хочется, чтобы работники работали за низкую зарплату (а лучше вообще бесплатно) ради того, чтобы НЕ
"ТОРМОЗИТЬ покращення їх місць праці" и чтобы НЕ
"відставати по продуктивності праці від розвинутих країн". А он ходил перед ним гоголем и вихвалявся тим, що він входить до верзніх і найбільш важливих 5%.
Но так не бывает.
В Союзе работали за низкую зарплату, но знали, что остальное идёт на укрепление обороноспособности страны и на общественные фонды потребления. Из которых получали бесплатно квартиры (пусть и долго порой приходилось ждать), путёвки по низким ценам и многое другое.
ну не може ЛАД відповідати без особистих накидів...
ЛАД же полюбляє точність - так давай, пиши коректно - квартири отримували, але не всі... путьовки треба було домовлятися, й багато іншого треба було доставати "по блату". сама радянська система НЕ МОГЛА в вприниципі забезпечити ВСІХ. тому отримували - або по черзі - роки-десятки років, або хто як зміг домовитися. а відповідно ті, хто не могли домовитися - не отримували...
"чтобы работники работали за низкую зарплату" - обґрунтування є? чи може визнає ЛАД, як порядна людина, що доказів цьому немає? хоча ЛАД - й визнає...
Ваши ложь и словоблудие уже давно надоели.
Так что только: "Идите..."
Но ответ, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці", вы тоже не дали.
И ума понять, что то были не "особисті накиди", а критика идеологии
, тоже не хватает. Зато на собственные "особисті накиди" внимание не обращаем.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 11 бер, 2026 15:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 11 бер, 2026 14:57
ЛАД написав: Shaman написав:
ну не може ЛАД відповідати без особистих накидів...
ЛАД же полюбляє точність - так давай, пиши коректно - квартири отримували, але не всі... путьовки треба було домовлятися, й багато іншого треба було доставати "по блату". сама радянська система НЕ МОГЛА в вприниципі забезпечити ВСІХ. тому отримували - або по черзі - роки-десятки років, або хто як зміг домовитися. а відповідно ті, хто не могли домовитися - не отримували...
"чтобы работники работали за низкую зарплату" - обґрунтування є? чи може визнає ЛАД, як порядна людина, що доказів цьому немає? хоча ЛАД - й визнає...
Ваши ложь и словоблудие уже давно надоели.
Так что только: "Идите..."
Но ответ, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці", вы тоже не дали.
тобто ЛАД хамить, а коли йому на це звернули увагу "ложь и словоблудие"? який нахабний персонаж
перестань оббріхувати інших, не будеш отримувати по пиці
про полуниці - це не до мене. а де ВАША відповідь ЛАД про рівень витрат на їжу 50% - сховався, й не можеш цифри навести? спочатку почни відповідати сам, а потім щось вимагай.
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 11 бер, 2026 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2026 15:00
ЛАД написав:
Теперь вы говорите, что смотрите на numbeo.com на много параметров, хотя в основном (если я правильно понял) "на зарплати/ціни".
Но это тоже показатель не очень. Это как в больнице - санитарка получает 100 грн, а главврач 1000, но средняя зарплата 200 (понятно, цифры условные).
Не вірно.
Наскільки я розумію на numbeo.com не "середня зарплата" а "середня зарплата по відчуттям людей". Тобто 1000 людей пишуть середню зарплату(яку вони вважають є середня в їх країні) а не свою зарплату. І потім вже рахується середня між цими 1000 середніми. Аналогічно з цінами напевно.
Ця цифра по-моєму є дуже об'єктивна.
Ви не вникли в суть і сприймаєте це поверхнево. З класичною "середньою зарплатою"(чи середніми цінами) там нічого спільного немає. По цінах ви навіть можете побачити Range.
Та можете самі подати дані на numbeo.com по своєму місту. Я колись подавав.
Додано: Сер 11 бер, 2026 15:09
hxbbgaf написав:
Що хочуть американці з євреями? Ми їм відправляємо людей, коли самі стікаємо кров'ю, ще й нашу техніку хочуть, коли по нам самим кожен день летять дрони. .
Євреї там почали одгрібати від ірану і надумались що україна може бути фортецею не тільки для європи но і для ізраелю та його мусульманських союзників в регіоні.
Ну як додумались ..? Зеля прєдложив.
Тепер хотілось б почути що він там наміняв і скільки петріотів дали взамін.
Додано: Сер 11 бер, 2026 15:10
andrijk777 написав:
Наскільки я розумію на numbeo.com не "середня зарплата" а "середня зарплата по відчуттям людей". Тобто 1000 людей пишуть середню зарплату(яку вони вважають є середня в їх країні) а не свою зарплату. І потім вже рахується середня між цими 1000 середніми.
.............
Та можете самі подати дані на numbeo.com по своєму місту. Я колись подавав.
Почему-то вспомнился анекдот про методы исследования по заказу производителя презервативов...
Додано: Сер 11 бер, 2026 15:12
Shaman написав: ЛАД написав:
...........
А по життю Польша сейчас сидит и трусится, чтобы мы подольше воевали, чтобы РФ на них не напала.
И "те що створили" будут продавать, чтобы купить истребители и Патриоты и прочие "игрушки", которые они не створили.
нема вже чим Раші нападати. сил вистачить лише на країни Балтії чи на Сувалки. а те, що Раша зараз створює Польща просто купує в тій же Кореї.
коли вже ЛАД зрозуміє, що не можуть ВСІ країни створювати танки чи винищувачі... але чомусь вважає, що жити можна лише в тих країнах, які можуть створювати. а жити в Польщі чи Чехії - не комільфо
Не можуть.
Но можуть купувати, як "Польща просто купує в тій же Кореї". Тільки коштує це дорожче. І якби Польща купувала все це раніше, а не коли півень кудись клюнув, то і не жила б так відносно гарно.
І вся Європа жила б дещо не так, якби не розраховувала на ядерну парасольку США, а витрачала кошти на оборону. Скільки зараз стогіну, щоб витрачати всього 5% на оборону.
Но экономисту этого, конечно, не понять.
Додано: Сер 11 бер, 2026 15:21
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
...........
А по життю Польша сейчас сидит и трусится, чтобы мы подольше воевали, чтобы РФ на них не напала.
И "те що створили" будут продавать, чтобы купить истребители и Патриоты и прочие "игрушки", которые они не створили.
нема вже чим Раші нападати. сил вистачить лише на країни Балтії чи на Сувалки. а те, що Раша зараз створює Польща просто купує в тій же Кореї.
коли вже ЛАД зрозуміє, що не можуть ВСІ країни створювати танки чи винищувачі... але чомусь вважає, що жити можна лише в тих країнах, які можуть створювати. а жити в Польщі чи Чехії - не комільфо
Не можуть.
Но можуть купувати, як "Польща просто купує в тій же Кореї". Тільки коштує це дорожче. І якби Польща купувала все це раніше, а не коли півень кудись клюнув, то і не жила б так відносно гарно.
І вся Європа жила б дещо не так, якби не розраховувала на ядерну парасольку США, а витрачала кошти на оборону. Скільки зараз стогіну, щоб витрачати всього 5% на оборону.
Но экономисту этого, конечно, не понять.
не зрозуміти що? що можна жити в країні, які не роблять міжконтинентальні ракети? так це ЛАД не може зрозуміти - там фетіш - дупу лопухом або рис пайками - але щоб була ракета (або її імітація як на Раші)
бо в Європі вже не воюють один з одним - в Європі лише один агресор - Раша. й так, покладалися на НАТО - а чого й ні, якраз з точки зору економіки це логічно.
й що ніяк не зрозуміє наш недофізик-недоекономіст - що вробляти самостійно - це дорожче, ніж купувати в країні, яка виробляє для багатьох.
Додано: Сер 11 бер, 2026 15:26
Shaman написав:
.........
тобто ЛАД хамить, а коли йому на це звернули увагу "ложь и словоблудие"? який нахабний персонаж
перестань оббріхувати інших, не будеш отримувати по пиці
про полуниці - це не до мене. а де ВАША відповідь ЛАД про рівень витрат на їжу 50% - сховався, й не можеш цифри навести? спочатку почни відповідати сам, а потім щось вимагай.
Вы слишком быстро отвечаете.
Я там дописал: "то были не "особисті накиди", а критика идеологии
". Но понять это у вас ума не хватает. (это уже не "особисті накиди", а просто констатация весьма грустного факта).
Ну и как конкретный вопрос "про полуницю", то "це не до мене". Но "вступиться" за будивельника вы тут как тут. Хотя он в вашей защите явно не нуждается.
А в остальном... Адрес вы знаете.
Додано: Сер 11 бер, 2026 15:29
Сибарит написав: andrijk777 написав:
Наскільки я розумію на numbeo.com не "середня зарплата" а "середня зарплата по відчуттям людей". Тобто 1000 людей пишуть середню зарплату(яку вони вважають є середня в їх країні) а не свою зарплату. І потім вже рахується середня між цими 1000 середніми.
.............
Та можете самі подати дані на numbeo.com по своєму місту. Я колись подавав.
Почему-то вспомнился анекдот про методы исследования по заказу производителя презервативов...
Не зрозумів що ви хочете сказати.
Який зміст людям подавати завищені чи занижені дані? В масі. Звичайно деякі можуть брехати. Але є елементарні математичні методи для відсіювання брехунів.
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Теперь вы говорите, что смотрите на numbeo.com на много параметров, хотя в основном (если я правильно понял) "на зарплати/ціни".
Но это тоже показатель не очень. Это как в больнице - санитарка получает 100 грн, а главврач 1000, но средняя зарплата 200 (понятно, цифры условные).
Не вірно.
Наскільки я розумію на numbeo.com не "середня зарплата" а "середня зарплата по відчуттям людей". Тобто 1000 людей пишуть середню зарплату(яку вони вважають є середня в їх країні) а не свою зарплату. І потім вже рахується середня між цими 1000 середніми. Аналогічно з цінами напевно.
Ця цифра по-моєму є дуже об'єктивна.
Ви не вникли в суть і сприймаєте це поверхнево. З класичною "середньою зарплатою"(чи середніми цінами) там нічого спільного немає. По цінах ви навіть можете побачити Range.
Та можете самі подати дані на numbeo.com по своєму місту. Я колись подавав.
От того, что мы с вами сбросим туда цены в ближайшем магазине, средние цены не изменятся.
лСредние зарплаты они вряд ли вычисляют по нашим "представлениям" об их величине. Скорее всего, надо указать свою
зарплату. Может быть, ещё каких-то нескольких друзей и знакомых. Если среднюю зарплату они вычисляют как среднюю "представлений" людей, то это просто ни о чём.
Но главное не это.
Если вы смотрите там много параметров, то кто мешает нарялу с ВВП тоже рассматривать какие-то ещё параметры для большей объективности и достоверности?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 11 бер, 2026 15:50, всього редагувалось 1 раз.
