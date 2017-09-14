Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:49

Администрация Трампа недооценила влияние войны с Ираном на Ормузский пролив.

И теперь, по словам официальных лиц, может пройти несколько недель, прежде чем усилия администрации по смягчению усиливающихся экономических последствий начнут приносить результаты, включая рискованное военно-морское сопровождение нефтяных танкеров через пролив, которое, по мнению Пентагона, в настоящее время слишком опасно для проведения. Президент, тем временем, продолжает преуменьшать масштабы потрясений на энергетических рынках и опасность. В интервью Fox News, вышедшем в эфир в пятницу, он заявил , что экипажи нефтяных танкеров должны «проявить смелость» и пройти через пролив.



Реальность в проливе повергла наших дипломатов, бывших американских экономических и энергетических чиновников, а также руководителей предприятий, которые беседовали с CNN, в состояние растерянности и недоверия.

Руководители судоходной отрасли регулярно обращались к ВМС США с просьбой о предоставлении военного сопровождения, но все их запросы были отклонены. По словам двух руководителей, знакомых с ситуацией, на регулярных брифингах для участников отрасли в регионе американские военные чиновники неоднократно заявляли, что не получали приказов о начале каких-либо операций по сопровождению, и риски для американских активов остаются крайне высокими.



В четверг Бессент заявил Уилфреду Фросту из Sky News, что сопровождение начнется, «как только это станет возможным с военной точки зрения».



«Мы всегда учитывали это в своих планах, предполагая, что существует вероятность того, что ВМС США или, возможно, международная коалиция будут сопровождать нефтяные танкеры», — сказал он.



Однако, по словам источников, путь к этому моменту, по всей видимости, свидетельствует о сложном совпадении геополитических предположений, прогнозов энергетического рынка и междисциплинарных стратегических приоритетов.

По словам многочисленных источников, знакомых с ходом обсуждений, руководители энергетических компаний дали понять представителям администрации, что хотят скорейшего окончания войны. Пока что они опасаются подвергать риску свои активы и персонал, используя танкеры для прохода через пролив, и не предвидят изменений в своей позиции до тех пор, пока интенсивность боевых действий существенно не снизится, сообщили источники.



По данным источников, знакомых с ситуацией, военные чиновники в течение последних нескольких дней ежедневно проводили телефонные переговоры и брифинги с представителями энергетической отрасли.



Однако почти с самого начала конфликта американские официальные лица заявляли представителям энергетических компаний, что для ВМС США проведение эскорта в первые дни войны было недостаточно безопасным.

Нейт Суонсон, бывший кадровый сотрудник Госдепартамента, специализировавшийся на Иране, отметил, что в 1980-х годах нефтяные танкеры сопровождались военным конвоем через пролив, но использование Ираном беспилотников на этот раз делает ситуацию совершенно иной.



Военные чиновники также сообщили представителям энергетической отрасли, что в любом случае не могут выделить корабли ВМС, поскольку уже участвуют в наступательных операциях в других местах. По состоянию на среду точные сроки предоставления эскорта не были известны.



В четверг Райт заявил, что ВМС не в состоянии сопровождать коммерческие суда через пролив, хотя и предположил, что такая возможность может появиться уже в этом месяце.



«Это произойдет относительно скоро, но сейчас это невозможно. Мы просто не готовы», — заявил он в эфире CNBC. «Вся наша военная мощь сейчас сосредоточена на уничтожении наступательных возможностей Ирана и производственной отрасли, которая поставляет им наступательное оружие», — добавил он.

На вопрос о том, будет ли это возможно к концу месяца, он ответил: «Думаю, это вполне вероятно».



Неясно, насколько Трамп был осведомлен об ограничениях на военно-морское сопровождение, когда впервые поднял эту идею в сообщении на Truth Social 3 марта. Он преуменьшал риск для танкеров, пытающихся пройти через пролив, даже несмотря на то, что Иран начал атаковать суда в этом водном пути.



И хотя многие республиканцы надеются, что он в преддверии промежуточных выборов переключится на внутренние проблемы и признает трудности американцев с оплатой жизни, в четверг он высказался по-другому, предположив, что повышение цен на нефть может принести пользу.



«Соединенные Штаты — крупнейший в мире производитель нефти, и это неоспоримо, поэтому, когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег», — написал он в Truth Social , не уточнив, кого именно он имел в виду под «мы».

В четверг Бессент объявил, что Министерство финансов временно снимает санкции в отношении российской нефти, оказавшейся на мели в море.



А ранее в тот же день Белый дом заявил, что рассматривает возможность ослабления ограничений в соответствии с Законом Джонса, столетним морским законом, который требует, чтобы товары, перевозимые между портами США, доставлялись американскими судами, в рамках усилий, которые могут замедлить рост цен на бензин.



«В интересах национальной обороны Белый дом рассматривает возможность временного приостановления действия Закона Джонса, чтобы обеспечить бесперебойную доставку жизненно важных энергоносителей и сельскохозяйственной продукции в порты США», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливит в заявлении для CNN. «Это решение еще не принято окончательно».



Существует широкий спектр других мер, которые администрация могла бы предпринять — вероятно, в форме исполнительного указа — в попытке смягчить рост цен на бензин.

По данным многочисленных источников, знакомых с ситуацией, Пентагон и Совет национальной безопасности значительно недооценили готовность Ирана закрыть Ормузский пролив в ответ на военные удары США при планировании текущей операции .Источники сообщили, что команда президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности не в полной мере учла потенциальные последствия того, что некоторые чиновники назвали наихудшим сценарием, с которым сейчас сталкивается администрация.По словам источников, хотя ключевые должностные лица из министерств энергетики и финансов присутствовали на некоторых официальных совещаниях по планированию операции до ее начала, анализ и прогнозы ведомств, которые были неотъемлемой частью процесса принятия решений в предыдущих администрациях, рассматривались лишь как второстепенные факторы.Источники подтвердили, что министр финансов Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт играли ключевую роль на всех этапах планирования и осуществления конфликта. Однако предпочтение Трампа опираться на узкий круг ближайших советников при принятии решений в области национальной безопасности привело к тому,«Планирование мер по предотвращению именно такого сценария — каким бы невозможным он ни казался долгое время — на протяжении десятилетий являлось основополагающим принципом политики национальной безопасности США», — заявил бывший американский чиновник, работавший в республиканских и демократических администрациях. «Я ошеломлен».По данным трех источников, знакомых с содержанием закрытого заседания, высокопоставленные чиновники администрации Трампа признали перед законодателями во время недавних закрытых брифингов, что они не планировали возможность закрытия Ираном пролива в ответ на удары.По словам многочисленных источников, причиной стало убеждение чиновников администрации в том, что закрытие пролива нанесет больше вреда Ирану, чем США — это мнение подкреплялось пустыми угрозами Ирана принять меры в проливе после ударов США по иранским ядерным объектам прошлым летом.В заявлении, опубликованном в четверг, Белый дом высоко оценил планы администрации.«Благодаря детальному планированию вся администрация была и остается готовой к любым потенциальным действиям, предпринятым террористическим иранским режимом», — заявила пресс-секретарь Анна Келли, высоко оценивая успехи американских военных.«Президент Трамп ясно дал понять, что любые перебои в энергоснабжении носят временный характер и в долгосрочной перспективе принесут огромную пользу нашей стране и мировой экономике», — добавила она.В ходе пресс-брифинга в пятницу министр обороны Пит Хегсет заявил, что утверждение о том, что официальные лица недооценили влияние войны на Ормузский пролив, является «совершенно нелепым».«Конечно, Иран десятилетиями угрожал судоходству в Ормузском проливе, — заявил Хегсет журналистам. — Они всегда держат пролив в заложниках. CNN считает, что мы об этом не подумали. Это в корне несерьезный репортаж».Перед публикацией CNN обратилось за комментариями в Пентагон.Несколько действующих и бывших американских чиновников сообщили CNN, что планы любых военных действий против Ирана будут учитывать возможность перекрытия Ираном водного пути. Американские военные давно разрабатывают и обновляют планы реагирования на военные действия Ирана в этом критически важном коридоре.Однако в момент, когда мировые запасы нефти и СПГ были в изобилии, добыча нефти в США достигла рекордных показателей, а представители администрации Трампа наслаждались покорностью венесуэльского правительства и потенциалом быстрого расширения добычи со стороны бывшего противника, глобальный масштаб рисков снижения добычи не рассматривался как первостепенный фактор.— хотя и все еще оптимистичном — взгляде на то, как рынки отреагируют на полное устранение угрозы иранских сбоев.Перспектива военно-морского сопровожденияВ четверг, в своих первых публичных заявлениях после вступления в должность, новыйТаким образом, у США остается мало вариантов.Он добавил, что его военные цели против Ирана имеют более серьезные последствия, чем изменения мировых цен на энергоносители.«Для меня, как для президента, гораздо больший интерес и важность представляет собой предотвращение появления у злой империи, Ирана, ядерного оружия и уничтожения Ближнего Востока и, по сути, всего мира», — написал Трамп.По словам американского чиновника и других источников, знакомых с ситуацией, представители администрации, которым поручено помочь в урегулировании энергетического кризиса, стремятся к скорейшему сопровождению танкеров, но пока что они более или менее придерживаются единого мнения о поэтапном управлении кризисом.