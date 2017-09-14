СИДНЕЙ, 15 марта (Reuters) - Три члена женской сборной Ирана по футболу, которые просили убежища в Австралии, решили вернуться в Иран, сообщило правительство в воскресенье. На прошлой неделе Австралия предоставила гуманитарные визы семи иранским футболисткам после того, как они обратились за убежищем, заявив, что опасаются преследований в случае возвращения домой за то, что не исполнили национальный гимн на матче Кубка Азии среди женщин. На данный момент четверо из семи участников решили покинуть Австралию. Еще одна участница передумала на прошлой неделе. «После того, как игрокам сообщили австралийским чиновникам о принятом решении, им неоднократно предоставлялась возможность обсудить свои варианты», — говорится в заявлении министра внутренних дел Австралии Тони Берка. «Хотя правительство Австралии может обеспечить предоставление возможностей и информирование о них, мы не можем игнорировать контекст, в котором игроки принимают эти невероятно сложные решения», — добавил он.
Краткое содержание Наиболее известен благодаря теории публичной сферы. Убежденный пацифист и антифашист Проложил путь для немецкой культуры памяти. Предсказывалось возрождение национализма в Германии. БЕРЛИН, 14 марта (Reuters) - Юрген Хабермас, наиболее известный своей теорией построения политического консенсуса, оказал большее влияние на дискурс послевоенной Германии, чем любой другой популярный интеллектуал. Он скончался в субботу в возрасте 96 лет в Штарнберге, Германия, сообщило издательство Suhrkamp. .....
АШИНГТОН/ДУБАЙ/ТЕЛЬ-АВИВ, 14 марта (Reuters) - Администрация президента Дональда Трампа отклонила попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном , которая началась две недели назад с массированного американо-израильского воздушного удара, сообщили три источника, знакомые с ситуацией. Иран, со своей стороны, отверг возможность прекращения огня до окончания ударов США и Израиля, сообщили агентству Reuters два высокопоставленных иранских источника, добавив, что несколько стран пытались выступить посредниками в урегулировании конфликта. Отсутствие интереса со стороны Вашингтона и Тегерана свидетельствует о том, что обе стороны настроены на затяжной конфликт, ... ....Оман, выступавший посредником в переговорах до войны, неоднократно пытался наладить диалог, но Белый дом ясно дал понять, что не заинтересован в этом, — сообщили два источника, которым, как и другим участникам этой истории, была предоставлена анонимность, чтобы они могли свободно говорить о дипломатических вопросах. .....Иранские источники сообщили, что Тегеран отверг попытки ряда стран договориться о прекращении огня до тех пор, пока США и Израиль не прекратят свои авиаудары и не выполнят требования Ирана, которые включают окончательное прекращение атак США и Израиля и выплату компенсаций в рамках прекращения огня. ......По словам одного источника, главный представитель Ирана по вопросам безопасности Али Лариджани и министр иностранных дел Аббас Арагчи также пытались использовать Оман в качестве канала для переговоров о прекращении огня, в которых мог бы участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Но эти обсуждения так и не состоялись. Вместо этого позиция Ирана ужесточилась, заявил третий высокопоставленный иранский источник. «Всё, что ранее сообщалось по дипломатическим каналам, сейчас не имеет значения», — сказал источник. .......«Поэтому Корпус стражей исламской революции не примет никаких соглашений о прекращении огня, переговоров о прекращении огня или дипломатических усилий, а политические лидеры Ирана не будут участвовать в таких переговорах, несмотря на попытки ряда стран».