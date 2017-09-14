Shaman написав:одне з проміжних рішень - підвищувати рівень оплати військовим. він всі ці роки не змінювався - а ціни й навіть зарплати зростали.
Я, конечно, не против, но в эффективности такого решения сомневаюсь. Те, кто был готов воевать за деньги, мобилизовались ещё тогда, когда уровень оплаты выглядел вполне приличным. Оставшиеся вряд ли поведутся. Ну и по моим наблюдениям, наемники - худшие солдаты.
Это даже не вспоминая о том, что повышение выплат приведет к новому витку роста цен.
За ефективність - премії. Ціни не так будуть рости ) Коли 80% уражень належать 15%, то щось не так )
Востаннє редагувалось stm в Нед 15 бер, 2026 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Shaman, продолжаете дальше вызывать моё восхищение. Ну да, установить полную блокаду Кубы, арестовывать танкеры, кот. туда направляются, в результате нет полётов, нечем заправить машины, нет ээ - естественно, народ будет возмущаться и протестовать. Но Трамп далеко, а своя власть рядом. Если бы не помощь Запада, мы сейчас (уже давно и прочно) сидели бы без ээ. Как вы думаете, наши люди поехали бы протестовать на Красную площадь? Или на Майдан? И вы бы, как Шмитт, обвиняли бы в этом злочинну владу, которая не спрятала трансформаторы и эл-станции под землю? Или в случае нескольких лет подряд жёсткой засухи. У нас бы тоже начались проблемы с водой и с урожаями. Вы бы тоже обвинили во всём этом Зеленского и владу? "Украли у народа воду, гады, себе в карман!" Или даже скромнее - "не позаботились, чтобы население Киева было не 4 млн., а не больше тысяч 500, тогда бы воды хватило!"
Banderlog написав:то пропонуєте владі більше батогів давати а пряник зоставити собі?
Я ничего никому не предлагаю. Решения у меня нет.
) слизький ви тип. не хочете особисту фінансову інформацію розголошувати? розголосіть інформацію ближніх. Скільки заробляють найманці навколо вас? Грубо, +- 15 тисяч. Думаю для нашої компанії така вилка буде не принциповою...
ЛАД написав:Запросы у вас скромные. По сегодняшнему курсу это примерно 12 тыс. долл. в месяц. Сомневаюсь, что даже американским морпехам платят столько.
Ну це сума, за яку точно б пішли. Думаю і за меншу готові, але з меншим бажанням. А от десь 4 тис. $ це той мінімум, без якого будуть думати як втекти з війська, бо це вже рівень звичайних заробітків без загрози для життя.
Ну это кому как. Очень вряд ли у нас миллионы (или даже сотни тысяч) имеют такую зарплату. 4 тыс. даже в Германии неплохая зарплата. Не особо высокая, но близко к средней (причём,"грязными", при их достаточно высоких налогах и страховках).
Мобілізація як покарання - чи може бути бездумнішою і безвідповідальнішою позиція влади в нинішніх умовах затяжної війни?!, - Геращенко
"Більш глобальним ризиком є те, що Верховний Головнокомандувач мобілізацією лякає. Не створює мотивації. Не подає законопроєкт про терміни служби чи збільшення грошового забезпечення. А посилює в суспільстві сприйняття мобілізації як кари. Хто не буде слухатися і тицьнути кнопку - марш у військо", - заявила співголова фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко.
Євросолідарность, похоже, действительно понимают, что нынешним мобилизованным нужно.
Простите, но никаких цифр по ссылке не нашёл. Только о налоговых льготах без всяких цифр. Но я же написал - бог с ними, с амер. морпехами. В США и зарплаты гражданских не сравнимы с нашими. В разы выше.
Интересно, может быть одинаковая "ефективність уражень" у рядового с автоматом и дронщика/артиллериста/...? Сумеет штурмовик с автоматом подбить танк или уничтожить РЛС за 20-30 км от линии фронта? щось не так.
Водночас із боку ХДС/ХСС лунає критика. «Молодим чоловікам призовного віку з України не місце в німецькій системі соціальних виплат», — заявив речник парламентської фракції з внутрішньополітичних питань Александр Тром. За його словами, інші європейські країни, зокрема Польща, уже давно змінили свої підходи до виплат.
Якийсь оксімирон )) "Молодий" та "призовний" це прикметники-антоніми щодо віку українських чоловіків
Треба дивитись з двох сторін На минулий рік було в Німеччині 800 000 +/- чоловіків призовного віку Тобто в кожній віковій групі 800 000/(60-25)=23 000 осіб Отже ЩОРОКУ мало вийти з групи 800 000 - 23 000 осіб по досягненню 60+ Якщо збільшилось на 52 000 , то вийшло 23000, зайшло 75000.... Так як виїзжало в рік 2022 - 2 215 146 2023 - __133 632 2024 - __442 935 2025 - __290 323 То легко в групі з 133000-443000 осіб могло бути 75 000 чоловіків яким на слідуючий рік буде 25+
Here are the 2026 Monthly Basic Pay rates (approximate):
Enlisted Personnel (E-Rank) Private (E-1): $2,407.20/month (regardless of experience). Private First Class (E-3): $2,836.80–$3,198.00/month. Specialist/Corporal (E-4): $3,000+ /month. Sergeant (E-5): $3,342.90–$4,110.00/month. Staff Sergeant (E-6): ~$4,759.50/month (over 10 years service). Sergeant Major of the Army(прапорщик в СА) (E-9): [b]$11,166.90/month.[/b]
Warrant Officers (WO-Rank) Warrant Officer (WO1): Begins at ~$4,000–$5,000/month, increasing with experience. Officers (O-Rank) Second Lieutenant (O-1): $4,150.20/month (new officer). Captain (O-3): ~$6,000–$8,000+ /month based on experience. Major (O-4): $9,420.00/month (over 10 years service). General (O-10): ~$18,492/month.
Key Compensation Factors: Allowances: Basic Allowance for Housing (BAH) and Basic Allowance for Subsistence (BAS) are tax-free, adding significant value, often roughly 45% of total compensation. Special Pay: Extra pay for hazardous duty, combat zones, or specialized skills (e.g., medical). Tax Advantage: Only basic pay is taxable; allowances are not.
Note: These figures are 2026 projections based on available data, specifically from reports like the VA Loan Network and Military.com
тобто
перебуваючи в зоні БД (combat zones) отримує надбавку Special Pay (яка може бути 25-40% від базисної ставки (дивись $3,342.90–$4,110.00), також дадється Basic Allowance for Housing (BAH)-це компенсація за оренду квартири(будинку), десь 1000 дол на місяць (для офіцера більше),
також As of January 1, 2026, the monthly Basic Allowance for Subsistence (BAS) rates for U.S. military members are $476.95 for Enlisted members and $328.48 for Officers. компенсація за харчування(не враховує родину, тільки війського)
якщо сумувати, визодить для Sergeant (E-5)(5 років на посаді): 4110+1200+1000+476,95= 6776,95 дол (це до падатків, які платяться тільки з базіка +спец. надбавки), виходить чистими 6000 дол, для майора 12-13к доларів
ну 4 куо - це не звичайні заробітки. але війна - це й не робота