Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 13:58

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Треба дивитись з двох сторін
На минулий рік було в Німеччині 800 000 +/- чоловіків призовного віку
.........
Це звідки?
Довідник стеля?
Для москаля який не читає українську пресу - так
Єдине я
замість написати 800 000 призовного в ЄС
написав 800 000 призовного в Німеччині
Насправді
Як повідомило Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) виданню Welt am Sonntag, станом на 9 березня 2026 року в Німеччині перебували загалом 1 340 362 особи, які в’їхали до країни у зв’язку з війною в Україні.

Серед них — 349 520 чоловіків і 500 393 жінки віком від 18 до 63 років.

А так як нам відомо що в ЄС більше 3,5 млн біженців, то не складно вирахувати для ЄС
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 14:00

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
Here are the 2026 Monthly Basic Pay rates (approximate):
.......
Note: These figures are 2026 projections based on available data, specifically from reports like the VA Loan Network and Military.com

........
якщо сумувати, визодить для Sergeant (E-5)(5 років на посаді): 4110+1200+1000+476,95=
6776,95 дол (це до падатків, які платяться тільки з базіка +спец. надбавки), виходить чистими 6000 дол, для майора 12-13к доларів

Ссылку можно?
Хотя уже писал, что зарплаты США для нас не показатель.
За наши зарплаты на гражданке ни один американец даже не пошевелится. Их месячная (не очень высокая) зарплата примерно равна нашей годовой.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 14:05

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:И после этого я скользкий? 😁
Вилки зарплат широко известны.
та в тому й справа що не відомі) он даж будівельник каже що все в 5 раз зросло а стм хоче вашу роботу оцінювати ефективністю знищеної ворожої техніки.
Я не бачу нічого поганого в тому , щоб була градація між тими хто ефективний і тими хто не ефективний...
І щоб ця градація напряму залежала від кінцевої дії(фізичне знищення ворога)
І щоб БОЄЦЬ який знищив - отримав 60+% загальної величини премії
Командир бійця взводний за правильну організацію - 15% загальної величини премії
Командир ротний - 10% ЗАГАЛЬНОЇ ВЕЛИЧИНИ
Командир Бригади 5%
Командир корпусу -4%
Командир напрямку -3
Главком - 2%
Президент - 1%
Ясно що градацію відсотків можна міняти
Але тоді кращий буде отримувати більше а не вимагати однакової оплати з штурмовиком. сидячи при цьому в кабінеті під Києвом.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 14:06

  budivelnik написав:........
ріст доходів військових з 2022 по 2026 - десь 5 разів
ріст доходів цивільних з 2022 по 2026 - десь 2 рази
Ще питання є?

Є.
З чим порівнюєте? З довоєнною зарплатою?
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 14:08

Це звідки?
Довідник стеля?

А так як нам відомо що в ЄС більше 3,5 млн біженців, то не складно вирахувати для ЄС

А соотношение викингов и Ж/Д/П по странам точно-точно одинаковое? ;)
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 15 бер, 2026 14:09, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 14:09

  Сибарит написав:.........
Вилки зарплат широко известны.
В какой вилке нахожусь Я, расскажу после дембеля... может быть...

Широко.
Но далеко не всем.
И Banderlog уже написал: "Скільки заробляють найманці навколо вас? Грубо,
+- 15 тисяч.", т.е. не спрашивает о вашей личной зарплате.
Информация была бы полезной.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 14:13

  budivelnik написав:........
Єдине я
замість написати 800 000 призовного в ЄС
написав 800 000 призовного в Німеччині
.......

Ну да, мелкий вопрос - Німеччина, ЄС - одно и то же.
Но спасибо за уточнение.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 14:23

почекай ти бульбашки пускати.
В кабінеті під києвом ти скільки готовий платити ? Люди згодні за такі гроші сидіти в кабінеті в києві)?
Дивись.
В тому шо ти мене підозріваєш :lol: в підвалі в смт під запоріжжям
Майор тилового штабу получає 58 т грн.
Солдат десь 50 + одяг + харчі. Зйом квартири транспортні витрати і всяка господарська мєлочь на ньому.
В львові в сержанта не задіяного в пво 26 т. В рядового 23. Робочий день не обмежений, робочий тиждень 7 днів.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 14:26

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:........
ріст доходів військових з 2022 по 2026 - десь 5 разів
ріст доходів цивільних з 2022 по 2026 - десь 2 рази
Ще питання є?
Є.
З чим порівнюєте? З довоєнною зарплатою?
Тобі ж ВСЕ ОДНО
з чим я порівнюю
З статистикою власного підприємства
Чи данними Пенсійного Фонду по середній зарплаті
за данними ПФ __2021__ ______ __2022__ ______ __2023__ ______ __2024__ ______ __2025__
січень ______ 11522,64 ______ 14055,38 ______ 12644,98 ______ 14974,56 ______ 18660,32
лютий ______ 11762,28 ______ 14133,18 ______ 12794,11 ______ 15267,60 ______ 18589,38
березень _____ 12349,97 _____ 13016,16 _____ 13423,28 _____ 15433,98 _____ 19430,52
квітень ______ 12561,59 ______ 12081,96 ______ 13626,02 ______ 16847,98 ______ 19856,19
травень ______ 12660,61 ______ 12528,42 ______ 14109,64 ______ 17178,87 ______ 20355,40
червень ______ 14185,04 ______ 13957,63 ______ 16012,38 ______ 18806,63 ______ 22336,81
липень ______ 12911,88 ______ 13499,87 ______ 13996,68 ______ 17346,90 ______ 20455,65
серпень ______ 12397,62 ______ 12745,82 ______ 13778,13 ______ 17001,36 ______ 19813,71
вересень _____13095,82 ______ 13387,48 ______ 14518,38 ______ 18020,86 ______ 21190,31
жовтень ______ 13235,32 ______ 12949,01 ______ 14882,88 ______ 18704,98 ______ 21578,46
листопад _____13378,29 ______ 13020,61 ______ 14983,00 ______ 18823,31 ______ 21263,17
грудень ______ 15700,65 ______ 15116,40 ______ 16836,84 ______ 21698,99 ______ 24292,88
за рік ________ 12993,56 ______ 13376,21 ______ 14308,46 ______ 17486,60 ______ 20653,55

Ти ж просто флудераст звичайний, який чіпляючись до несуттєвих деталей-засирає тему.

Тепер по військовим
У 2021 році грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ за контрактом (рядовий, сержантський, старшинський склад) коливалося
від 6 500 грн (в інших районах) до 17 000 грн (на першій лінії ООС)
Сьогодні 100 000 грн/місяцб в СЕРЕДНЬОМУ по ЗСУ
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 15 бер, 2026 14:59, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 14:31

почекай ти бульбашки пускати.
В кабінеті під києвом ти скільки готовий платити ? Люди згодні за такі гроші сидіти в кабінеті в києві)?
Дивись.
В тому шо ти мене підозріваєш :lol: в підвалі в смт під запоріжжям
Майор тилового штабу получає 58 т грн.
Солдат десь 50 + одяг + харчі. Зйом квартири транспортні витрати і всяка господарська мєлочь на ньому.
В львові в сержанта не задіяного в пво 26 т. В рядового 23. Робочий день не обмежений, робочий тиждень 7 днів.
1 Особисто я не можу заплатити більше ніж в мене є - тому
Будь який дурень , задасть стільки питань, що й сто мудреців не дадуть на них відповідей
2 Те що ти поверхапайко і перш ніж зрозуміти -пробуєш відповісти... якраз і доводить твій примітивізм..
Мені цікаво
До тебе може дійти , що взводний отримує всі премії від взводу
ротний від роти
бригадний від бригади
головком від ЗСУ...

Тому якщо хтось сидить в Києві і ДОБРЕ керує - то навіть з урахуванням того що він отримає 1% але від ЗСУ - цей 1% буде точно в сотні разів більше ніж ти заробив за своє життя приспівуючи в храмах гундяєва...
budivelnik
