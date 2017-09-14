Додано: Нед 15 бер, 2026 16:06
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Ссылку можно?
Хотя уже писал, что зарплаты США для нас не показатель.
За наши зарплаты на гражданке ни один американец даже не пошевелится. Их
месячная (не очень высокая) зарплата примерно равна нашей
годовой.
ЛАД ще не відповів на питання, як він вирахував 50% на їжу, назвавши розмір зп та витрати на їжу - оціночно. а не відповідає, бо коли назве, то математика покаже, що ЛАД значно перебільшує.
але вже накидає нову пропорцію - знову скажемо ввічливо, дуже перебільшену. наша різниця по зп з США чи Німеччиною - десь в 6 разів, не більше. чи може назвете рівні зп, які ви врахували?
але зверхньо розповідає, що йому треба детально розписувати - не дай Боже помилився, ЄС чи Німеччина...
1. "50% на їжу" - смотря для кого. Для вас это, вероятно, не так. Для пенсионера со средней пенсией 6 тыс. это, возможно, и мало. Если не питаться одной манной кашей.
Для средних зарплат и нормального питания на семью
прикиньте сами.
2. "зп з США чи Німеччиною - десь в 6 разів" - вы слепой или неграмотный?
Я, вообще-то, сравнивал зарплату в США и у нас в Украине. При чём тут Германия?
Если вы плохо видите, то сейчас специально для слабовидящих выделил.
3. Понятно, что "иканамисту" всё равно - 800 тыс. мужчин призывного возраста в Германии или во всём ЕС. Но вы же, вроде бы, экономист, а не "иканамист". Или для вас это тоже "всё равно"?
1 цифру 50% назвали ви, не я. а прикидати маю я. ок прикинув - для пенсіонера з пенсією 6 000 грн - 50% так й є. для людина яка працює, й не є початківцем - звісно явне перебільшення. та навіть для початківця - перебільшення. для людини, яка працює на мінімалку - теж правильна цифра. багато таких?
2 а ви вмієте розуміти прочитане. Німеччину я додав до порівняння, як країну Європи з великими зп. добре спростимо задачу для ЛАд та приберемо "чи". різниця в зп України та США - максимум 6 разів. ніяких 12. чи для вас це приблизно однаково?
3 800 тис чоловік в Німеччині - зрозуміло, що це помилка. можна просто перепитати. чи ви цифр взагалі не відчуваєте? хоча 50% на їжу для працюючих, річна зп в Україні дорівнює місячній в США - може дійсно плутаєтесь в цифрах.
в мене був період, коли моя зп в Україні була вищою, ніж зп мого одногрупника в США
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 15 бер, 2026 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 бер, 2026 16:06
ЛАД написав:
Много наших людей работали в Чехии за такую зарплату (4k$), тем более, сейчас, при закрытом выезде?
У мене десь 2018 рік працювала бригада, яка іноді працювала у Чехії. Зарплата там була біля 2к ойро, сказали шо вони в Україні стільки-ж отримують.
Додано: Нед 15 бер, 2026 16:12
budivelnik
Уже много раз зарекался с вами общаться.
Но вы уж совсем пургу гоните. А вместо того, чтобы признать ошибку, начинаете хамить.
Ошиблись, "перепутали" Германию с ЕС - исправьтесь и аопрос исчерпан. Хотя исходные данные всё равно слабоваты.
Спросил я, с каким периодом вы сравниваете зарплаты военных - опять оскорбления. Но оказалось, что сравниваете таки с 2021. Так никто и не спорит - тогда были низкие зарплаты, их подняли только после начала "СВО" уже в 2022 и не с начала года. А Banderlog писал о том, что после этого зарплаты военным не повышались, хотя на гражданке заметно выросли.
Я понимаю, прапорщик. Но сегодня же вы позиционируете себя как входящего "в 5% лучших людей Украины".
Додано: Нед 15 бер, 2026 16:13
Banderlog написав: stm написав:
Стм хоче ефективність першої лінії оцінювати таким чином.
)))) стм відчуйте і я до чого... я новинки від фондів на рахунок в празі не переводжу
мені ота ваша оцінка ефективності наданими дронами та моніторами абсолютно паралельна.
Ви хочете платити мені за "миття снарядів" більше чи менше?
Якщо більше то на скільки? А оця ваша пропагандистська мотивація про збільшення ефективності...
Більше хочу, але не за триндьож ) і ви не перша лінія, але вперто не кажете що монітори моніторять успіхи. Чи Ваші нє? )
Додано: Нед 15 бер, 2026 16:15
ЛАД написав:
Но оказалось, что сравниваете таки с 2021
1 Так, але не середню по армії2021 року , а ту що отримували на лінії бойових дій в 2021 році з середньою по армії зараз.
Тому
Хочеш бути правим... але ні на крихту не стаючи розумнішим - можеш й далі вести себе так як ведеш.
2 З цим розібратись пробував? чи тиобі треба щоб інші все розклали а ти надув щоки і сказав що тобі не подобається?
тут є алгоритм порівняння 2022 року з 2025 роком- попрацюй, доведи що ти не парторгі а аналітик
budivelnik написав: Shaman написав:
питання немає, але я трошки по-іншому порівнюю. коли встановили поточний рівень зп для ЗСУ - десь в 2022-2023 рр. й тоді ж склався якийсь рівень зп цивільних - й він звісно був вищия за довоєнний рівень. й от з того часу зп ще раз підвищилася - умовно на 50%, точно не оціню. а от військовим зп не переглядати за цей час.
Це емоції... а є цифри
Середню зарплату я вже показував
за данними ПФ __2021__ ______ __2022__ ______ __2023__ ______ __2024__ ______ __2025__
січень ______ 11522,64 ______ 14055,38 ______ 12644,98 ______ 14974,56 ______ 18660,32
лютий ______ 11762,28 ______ 14133,18 ______ 12794,11 ______ 15267,60 ______ 18589,38
березень _____ 12349,97 _____ 13016,16 _____ 13423,28 _____ 15433,98 _____ 19430,52
квітень ______ 12561,59 ______ 12081,96 ______ 13626,02 ______ 16847,98 ______ 19856,19
травень ______ 12660,61 ______ 12528,42 ______ 14109,64 ______ 17178,87 ______ 20355,40
червень ______ 14185,04 ______ 13957,63 ______ 16012,38 ______ 18806,63 ______ 22336,81
липень ______ 12911,88 ______ 13499,87 ______ 13996,68 ______ 17346,90 ______ 20455,65
серпень ______ 12397,62 ______ 12745,82 ______ 13778,13 ______ 17001,36 ______ 19813,71
вересень ______ 13095,82 ______ 13387,48 ______ 14518,38 ______ 18020,86 ______ 21190,31
жовтень ______ 13235,32 ______ 12949,01 ______ 14882,88 ______ 18704,98 ______ 21578,46
листопад ______ 13378,29 ______ 13020,61 ______ 14983,00 ______ 18823,31 ______ 21263,17
грудень ______ 15700,65 ______ 15116,40 ______ 16836,84 ______ 21698,99 ______ 24292,88
за рік ______ 12993,56 ______ 13376,21 ______ 14308,46 ______ 17486,60 ______ 20653,55
Згадаємо що на руки в 2025 році стали отримувати менше бо з нарахованого(верхня табличка) потрібно мінусовати 5% військового замість 1% (військовослужбовці звільнені від цього податку
Тепер глянемо на витрати на армію
рік_військовий бюджет__з нього на виплату військовим
2022 - 1,14 трл - _________________?
2023 - 1,14 трл - _________________960 млрд
2024 - 1,68 трл - _________________862 млрд
2025 - 2,52 трл -________________1 160 млрд
Тільки я бачу зростання розміру грошей направлених на виплати?
А тепер можемо взяти показники ПЕНСІЙНОГО і через них вирахувати середню по цивільній економіці
Самі зробите чи допомогтиРівняння просте
рік= було 9 млн в цивільній+1 млн в ЗСУ
(Середня за рік*12місяців*10млн-сума в зсу)/9млн працівників цивільної=середня за рік в цивільній
2025+2026 рік зменшуєте отриману суму на руки на 4%
І дивитесь
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 15 бер, 2026 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 бер, 2026 16:17
Banderlog написав:
Якщо більше то на скільки? А оця ваша пропагандистська мотивація про збільшення ефективності...
Это не пропаганда.
Это методы современного менеджмента: назначить от фонаря критерии эффективности и на них все строить.
Коль мы на финансовом форуме, посмотрите, как работают операционисты банков. Они всеми силами пытаются навязать клиентам лишние карты, на что расходуются средства, а карты не используются. Но количество втюханных карт - назначенный каким-то менеджером критерий эффективности.
Додано: Нед 15 бер, 2026 16:19
Додано: Нед 15 бер, 2026 16:20
Сибарит написав:
Это методы современного менеджмента: назначить от фонаря критерии эффективности и на них все строить.
Я щось не зрозумів
В бандерлога море часу і бажання щось змінити на краще
Хай замість торчання на цих сторінках спробує РОЗРОБИТИ не від фонаря, а з урахуванням... і все і вовки ситі і вівці цілі..
Але ж він хоче рибку зїсти і нікуди не сісти.....
Додано: Нед 15 бер, 2026 16:23
Сибарит написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
.........
Вилки зарплат широко известны.
В какой вилке нахожусь Я, расскажу после дембеля... может быть...
Широко.
Но далеко не всем.
И Banderlog
уже написал: "Скільки заробляють найманці навколо вас? Грубо,
+- 15 тисяч.", т.е. не спрашивает о вашей личной зарплате.
Информация была бы полезной.
Простите, но Вы не уловили суть нашего диалога. Бандерлог ненавязчиво попытался выяснить, где я служу, с точностью до зоны.
Возможно, я неверно понял.
Но вопрос зарплат, действительно, интересен.
Служите вы сегодня в тылу или на передовой мне лично не особо важно. Это не от вас зависит и может меняться.
Думаю, Banderlog
"у тоже.
Додано: Нед 15 бер, 2026 16:30
stm написав: Banderlog написав: stm написав:
Стм хоче ефективність першої лінії оцінювати таким чином.
)))) стм відчуйте і я до чого... я новинки від фондів на рахунок в празі не переводжу
мені ота ваша оцінка ефективності наданими дронами та моніторами абсолютно паралельна.
Ви хочете платити мені за "миття снарядів" більше чи менше?
Якщо більше то на скільки? А оця ваша пропагандистська мотивація про збільшення ефективності...
Більше хочу, але не за триндьож ) і ви не перша лінія, але вперто не кажете що монітори моніторять успіхи. Чи Ваші нє? )
для особо обдарованих, оте ваше 1 ша лінія це не розуміння ситуації на фронті. Нема ніяких ліній. Сирський кому писав про взаємопроникність на надцять км?
Бригада з першої лінії не злазить вже скоро 4 роки.
Іще разочок щоб не було непорозумінь.
Монітори успіхів не моніторять. Ніяких. Абсолютно. Жодних просувань в сторону ялти.
не вірите? Беріть карту діпстейт по запоріжській області і крутіть поденно з листопада минулого року.
