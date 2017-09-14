ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: 1. "50% на їжу" - смотря для кого. Для вас это, вероятно, не так. Для пенсионера со средней пенсией 6 тыс. это, возможно, и мало. Если не питаться одной манной кашей.

Для средних зарплат и нормального питания на семью прикиньте сами.

2. "зп з США чи Німеччиною - десь в 6 разів" - вы слепой или неграмотный?

Я, вообще-то, сравнивал зарплату в США и у нас в Украине. При чём тут Германия?

Если вы плохо видите, то сейчас специально для слабовидящих выделил.

3. Понятно, что "иканамисту" всё равно - 800 тыс. мужчин призывного возраста в Германии или во всём ЕС. Но вы же, вроде бы, экономист, а не "иканамист". Или для вас это тоже "всё равно"?

1 цифру 50% назвали ви, не я. а прикидати маю я. ок прикинув - для пенсіонера з пенсією 6 000 грн - 50% так й є. для людина яка працює, й не є початківцем - звісно явне перебільшення. та навіть для початківця - перебільшення. для людини, яка працює на мінімалку - теж правильна цифра. багато таких? Считаете, що за 3000 можна нормально харчуватися? І ні в чому собі не відмовляти?

Пробовали?

А "для людини яка працює" - я вам написал, прикидывайте на семью, а не на "холостяка-оодиночку без мотора".

Но, вообще, загуглите, есть официальные данные.

2 а ви вмієте розуміти прочитане. Німеччину я додав до порівняння, як країну Європи з великими зп. добре спростимо задачу для ЛАд та приберемо "чи". різниця в зп України та США - максимум 6 разів. ніяких 12. чи для вас це приблизно однаково? Врёте и не краснеете.

"Средняя зарплата в Украине в январе 2026 составила 27975 грн." ( https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/ ) - по сегодняшнему курсу примерно 630 долл. Хотите сказать, что в США средняя зарплата 3800 в месяц или 45000 долл. в год?

в мене був період, коли моя зп в Україні була вищою, ніж зп мого одногрупника в США Я рад за вас и сочувствую вашему одногруппнику в США. Кем он тогда работал? Это было вскоре после переезда? Сегодня как?

Это типичная ситуация?

починається. а що таке нормально? якщо кожен день червона риба - то цифри інші. а взагалі, якщо харчуватися м'ясо, крупи, картопля, сезонні фрукти/овочі без фастфуду - то воно не так багато й виходить.так назвіть свою цифру. а критикувати всі вміютьй коли в людини сім'я, то й він отримує вже не мінімалку, й не 20 т грн. й працює дві людини. я ж кажу, напишіть свої цифри - але ви не пишете, бо тоді наочно буде помітна ваша помилкаінет каже, що середня зп в США - 5500 бруто. джерело десь поруч з вашим. про українську статистику я вам вже казав - що в нас найбільше в "тіні" - це зп. тому українські цифри треба множити на два. ви вперто це ігноруєте, бо самі коли в останній раз отримували зп? а я бачу певну статистику. якщо не в два рази то в півтора точно. й отримаєте мій коефіцієнт 6й якщо полюбляєте статистику, багато хто набиває собі зп через ФОПаяк вас зачепило моє порівняннядля емігрантів типова - після переїзду людям доступна лише найпростіша робота в перші часи. а щоб перейти на офіс потрібно подужати мову - а це скільки стягне? гадаю навіть не 50% відсотків.звісно в нас посади були зовсім іншого рівня. але в нас ніхто не забороняє робити кар'єру саме в Україні. хто заважає працювати ІТшником - якщо звісно голова дозволяє, це теж можуть далеко не всі