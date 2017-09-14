Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 19:17

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.......
тому для деяких харків'ян існує назва "ракло" :lol: якщо згадати походження, то це які вчилися, але так й не навчилися :mrgreen:

Вы точно харьковчанин?
Ракло — українське вульгарне слово, запозичене з німецької мови[1][2], поширене на Харківщині та Полтавщині, що означає: шахрай, босяк, злодій, «дрібний злочинець з села».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%20%E2%80%94%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5,%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%20%D0%B2%20XVIII%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96.

ЛАД, наступний абзац там же :lol:
Народна етимологія виводить походження від імені св. Іраклія, вигаданого покровителя харківської бурси в XVIII столітті. За легендою вічно голодні бурсаки після занять збігали з гори, де була розташована бурса, прямо на Благовіщенський базар. Там вони здобули специфічну славу — і заодно отримали таке дивне для невтаємничених збірне ім'я — ракли, яке пізніше стало прозивним.

а узвіз як називається? Бурсацький.

в Харкові вчилися не лише Барабашов чи Семен Кузнець, але й різні ракли та лади :oops: не зміг стриматися :lol:

ЛАДы таки учились.
А раклы - це ви про себе? Вы учились в той самой бурсе?
Не стесняйтесь, признайтесь. Я почему-то так и думал.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 19:25

  Shaman написав:тому чекаємо рішень від влади. в мене немає простих рішень, бо питання складне. але головна кількість людей - це не заброньовані чи силовики, як тут намагаються подати, а власне саме ухилянти. як підвищити ефективність мобілізації, коли всі ховаються - питання з *.

Тебе Песикіт нещодавно груддю захищав, що тебе неможна називати «ухилянтом» без рішення суду. Ти мільйони співгромадян називаєш «уилянтами» на якій підставі? Їх усіх суди визнали «уилянтами» чи ти так особисто вирішив?

Зеленський не хоче вирішувати «проблему» з мобілізацією, оскільки лише дурень візьметься вирішувати те, що вирішити в принципі неможливо. Зеленський знає і бачить, що ніхто в армію йти не хоче. Усі патріоти та патріотки лише на словах люблять Україну і бажають їй якоїсь перемоги, але долучатися до цієї перемоги відмовляються. Навпаки - вони змагаються за те, чия з їхніх дуп більш цінніша, вигадуючи мільйони штучних причин чому вони воювати не повинні, а є якісь солдафони, які народились для війни. Чи була ще в історії війна за незалежність та виживання, коли «патріоти(-ки)» першими ховались і уникали захисту країни? Мабуть, ні. Ти та інші розраховують виключно на примус, але примусом війну не виграєш, як і «патріотичними» словами з диванів. Ти не один боїшся воювати, тому забудь про примус як вирішення проблеми.
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 19:35

КИЕВ, 15 марта (Reuters) - Украина требует деньги и технологии в обмен на помощь странам Ближнего Востока, которые обратились к ней за экспертной помощью в борьбе с иранскими беспилотниками-камикадзе, заявил президент Владимир Зеленский после того, как Киев направил в регион специалистов.
Зеленский сообщил журналистам, что три группы были направлены на Ближний Восток для проведения экспертной оценки и демонстрации принципов работы систем защиты от беспилотников. Ранее на этой неделе он заявил, что группы были направлены в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а также на американскую военную базу в Иордании.
«Речь не идёт об участии в операциях. Мы не воюем с Ираном», — заявил Зеленский.
Он сказал, что с странами Персидского залива можно было бы заключить более фундаментальные, долгосрочные соглашения по беспилотникам, и что Украина получит взамен за эту помощь, еще предстоит обсудить.
«Сегодня для нас важны и технологии, и финансирование», — сказал Зеленский.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/zelenskiy-says-ukraine-wants-money-technology-return-middle-east-drone-help-2026-03-15/

Там же:
Однако президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины в сбитии беспилотников.
Зеленский заявил, что не знает, почему Вашингтон не подписал крупное соглашение по беспилотникам, которое Киев продвигает уже несколько месяцев, и что он не уверен, будет ли оно вообще достигнуто.
«Я хотел заключить сделку на сумму около 35–50 миллиардов долларов», — сказал он.
Это к мечтаниям некоторых о том, что мы сможем стать крупными экспортёрами вооружений и как нас все ждут в этом качестве. Может быть, и сможем, но это будет очень нелегко.
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Усі патріоти та патріотки лише на словах люблять Україну і бажають їй якоїсь перемоги, але долучатися до цієї перемоги відмовляються. Навпаки - вони змагаються за те, чия з їхніх дуп більш цінніша, вигадуючи мільйони штучних причин чому вони воювати не повинні, а є якісь солдафони, які народились для війни.

это ты про себя?
ну в принципе самокритика это хорошо)))
продолжай дупка)
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 19:54

  Прохожий написав:это ты про себя?
ну в принципе самокритика это хорошо)))

Твои тупые «шутки», как обычно, не в тему. Я не сокрушаюсь о том, как власть плохо справляется с принуждением людей идти воевать. Я всегда был против любого принуждения. Обращайся к местным «патриотам» и «патриоткам», которым самим воевать что-то постоянно мешает и они озадачиваются тем, как бы кого-то послать на войну вместо себя. Я таким лицемерием не страдаю.
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 19:59

Основна і головна проблема це витягнути ухилянтів Шаманів і силовиків. Оце задача з зіронькою.
Черга до них звісно дійде. Нам, цивільним громадянам треба витримати і чекати, поки вони один одного викурять з нір
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 20:01

Осталось не так уж и долго. Скоро они начнут ловить друг друга))
Они сейчас в агонии. Жим жим
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 20:12

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Ти ж зайнятий в генделику
Мені персонально позвонив Гетьманцев і попросив збільшити виплату податків з 50000 в місяць до 75000 в місяць з поясненням що тигреня засралось і йому потрібно більше платити.
Я в генделику Гетьманцеву не повірив і попросив показати Бюджет на виплати в ЗСУ
Гетьманцев як не дивно -не збрехав і показав
У 2024 - на оплату тигреняті йшло 860 млрд грн , а в 2026 (після того як я погодився підняти в 1,5 рази свої виплати) гетьманцев затвердив збільшення до 1300 млрд (практично в 1,5 рази)
Тому
я в себе в генделику -все зробив
Якщо ж тобі не доплатили то ти напевно найменш ефективний, або гетьманцев гроші які я платив для тебе - відправив сибариту або саші... ти вже з ними сам розберись чого так сталось , бо я свою справу для вас зробив, а далі ви вже самі якось...

Мені твої виплати до одного місця. Я тобі 100 раз про це писав. :lol: писав я загалом про всіх.
Якщо ти про особисте то я вже все порішав. Лишилось почекати час на бумажну волокіту. Я заробив побільше за сібаріта і мож й більше ніж саша на бойових 100т :wink: Так шо будівельник, готуйся відправляти своїх синочків і платити їм. :lol:
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 20:19

ОСЛО, 15 марта (Reuters) - Канада и пять скандинавских стран заявили в воскресенье, что договорились углубить сотрудничество в области военных закупок и других сферах, что является очередным шагом премьер-министра Канады Марка Карни по созданию новых глобальных альянсов.
Карни стремится к более тесным связям с Китаем и странами Ближнего Востока, а также с Индией и Европой, пытаясь уменьшить зависимость своей страны от Соединенных Штатов и сформировать торговый порядок, возглавляемый, по его словам, странами со средним уровнем влияния.
.....«Старый мировой порядок рухнул и, вероятно, не вернется», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен журналистам после встречи премьер-министров шести стран в Осло.
......В совместном заявлении страны сообщили о своем намерении более тесно сотрудничать в сфере оборонных закупок.
«Мы все согласны с тем, что если мы потратим эти деньги по отдельности или нескоординированно, это не принесет пользы налогоплательщикам. Кроме того, это не обеспечит нашим людям той защиты, которую мы должны», — заявил Карни журналистам.
«Мы по-прежнему будем активно сотрудничать с Соединенными Штатами в сфере закупок... но во всех случаях будем стремиться к значительному увеличению объемов закупок в партнерстве», — сказал Карни.
https://www.reuters.com/world/americas/canada-nordics-seek-closer-middle-power-cooperation-2026-03-15/
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 20:21

  Бетон написав:Осталось не так уж и долго. Скоро они начнут ловить друг друга))
Они сейчас в агонии. Жим жим
та наврят так скоро до них дійде.вверхах збираються ще воювати від 3 до 4 х років. Це не шутка.
Не знаю чого вони там обкурились, но це правда план уряду.
