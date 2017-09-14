Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 20:21

  Бетон написав:Осталось не так уж и долго. Скоро они начнут ловить друг друга))
Они сейчас в агонии. Жим жим
та наврят так скоро до них дійде.вверхах збираються ще воювати від 3 до 4 х років. Це не шутка.
Не знаю чого вони там обкурились, но це правда план уряду.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это к мечтаниям некоторых о том, что мы сможем стать крупными экспортёрами вооружений и как нас все ждут в этом качестве. Может быть, и сможем, но это будет очень нелегко

якими експортерами, чого?
металургія в ауті
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мороз казав що в середині 90х спілкувався з американськими делегаціями з приводу будапештського меморандума, пропонував їм співробітництво у галузі ракетобудування. Вони йому - хлопче, ти чого припух, які ракети, ваша життєва місія як держави торгувати хлібом а краще землею
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 15 бер, 2026 20:38, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 20:33

РИМ, 15 марта (Reuters) - Питер Тиль, американский миллиардер, венчурный капиталист и один из первых сторонников президента Дональда Трампа, в воскресенье начал серию закрытых лекций в Риме, посвященных концепции Антихриста, что вызвало пристальное внимание католических комментаторов.
Конференция, на которую приглашаются только избранные гости и которая продлится до среды, не открыта для прессы, а место ее проведения не разглашается. Организаторы, которых цитируют СМИ, заявляют, что среди участников есть представители академических кругов, технологических и религиозных организаций.
.......В частности, Тиль заявил, что опасается появления Антихриста, который создаст единое мировое правительство, обещая, например, остановить ядерные катастрофы, катастрофы, связанные с искусственным интеллектом или изменением климата.
.......Отец Паоло Бенанти, советник Папы Римского по вопросам искусственного интеллекта, написал в опубликованном в субботу эссе, что Тиль действовал как «политический теолог» в Кремниевой долине.
«Все действия Тиля можно… рассматривать как затянувшийся акт ереси против либерального консенсуса: вызов самим основам гражданского сосуществования, которые он теперь считает устаревшими», — написал Бенанти на сайте Le Grand Continent.
Статья вышла под заголовком: «Американская ересь: следует ли сжечь Питера Тиля на костре?»
Газета L'Avvenire, принадлежащая итальянской епископской конференции, также опубликовала на прошлой неделе серию статей, в которых резко критиковала Тиля.
В одной из статей содержалось предупреждение о том, что лидерам технологической отрасли не следует позволять самостоятельно определять свои этические границы, и утверждалось, что правительства должны защищать демократический контроль над цифровыми платформами и противостоять распространению дезинформации.
Тил поддерживает тесные связи с влиятельными фигурами в Вашингтоне, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, который сам является католиком, принявшим католичество. Визит Тила в Рим последовал за чередой визитов в Италию видных деятелей, связанных с американским консервативным движением, включая Стива Бэннона, Илона Маска и самого Вэнса.
https://www.reuters.com/technology/thiels-secretive-rome-conference-draws-church-attention-2026-03-15/
А у нас рассказывают о Ермаке, который верит в гадания. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 20:39

15 марта (Reuters) - Пакистан нанес удары по объектам талибов и «убежищам террористов» в афганской провинции Кандагар в ходе ночных атак, заявил министр информации Пакистана в сообщении на X в воскресенье.
Забихулла Муджахид, пресс-секретарь афганского правительства, подтвердил нападения, но заявил, что жертв нет.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pakistan-targets-taliban-installations-terrorist-hideouts-kandahar-during-2026-03-15/
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 20:42

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Дуже сильно залежить від посади. Якщо ти викладач, медик чи військовий, то зарплати справді взлітають суттєво на аналогічній посаді. Якщо ІТ чи моряк, то нічого хорошого переїзд не дає...

а скільки часу потрібно, щоб працювати лікарем в Німеччині чи США на відповідній посаді? а скільки грошей витратити? щось мені підказує, що як мінімум треба отримати відповідну місцеву освіту.

в фінансистів теж зп в'юх - але спробуй стати тим фінансистом 8)
Не знаю, кто это, но "щось" вам подсказывает неверно.
Поменяйте источник знаний.
Для того, чтобы преподавать в вузе тоже надо "як мінімум отримати відповідну місцеву освіту"?

якщо у вас інша інфо, то так й напишіть - щоб працювати лікарем місцева освіта не потрібна. ви оцю манеру псевдонімецького брехунця не переймайте :lol: я не знаю, які вимоги, щоб викладати в університеті. якщо знаєте - напишіть. моя знайома, яка поїхала в Німеччину давно - ще раз вчилися в Німеччині на вчителя в школі, хоча мала відповідну освіту.

ще раз - оця манера - випишіть, а я покритикую - ви її залиште, якщо хочете, щоб з вами нормально спілкувалися. маєте відповідну інфо - пишіть 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А у нас рассказывают о Ермаке, который верит в гадания.

концепція Антихриста канонічна в основних аврамічних релігіях, які мали і мають величезний вплив на становлення, культуру та етику більшості держав світу
а Ваш Єрмак дотрахався до віруваннь часів кам'яного віку
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 20:44

  Бетон написав:Основна і головна проблема це витягнути ухилянтів Шаманів і силовиків. Оце задача з зіронькою.
Черга до них звісно дійде. Нам, цивільним громадянам треба витримати і чекати, поки вони один одного викурять з нір

ні Бетон, спочатку витягнемо тих, чиє головне досягнення - вижати штангу потяжеліше - в армії саме такі потрібні :lol:
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 20:49

  ЛАД написав:
  Shaman написав:а узвіз як називається? Бурсацький.

в Харкові вчилися не лише Барабашов чи Семен Кузнець, але й різні ракли та лади :oops: не зміг стриматися :lol:

ЛАДы таки учились.
А раклы - це ви про себе? Вы учились в той самой бурсе?
Не стесняйтесь, признайтесь. Я почему-то так и думал.

ви вже дочитали наступний абзац у Вікіпедії? добре 8)

ЛАДи вчились на фізика, але так й не стали. я вчився на економіста, й таки став економістом. але чомусь ЛАД самовпевнено мені розповідає, що я нічого не знаю, а ось він мені розповість як воно є. якесь протиріччя, а? :lol:
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 21:13

  budivelnik написав:У 2024 - на оплату тигреняті йшло 860 млрд грн , а в 2026 (після того як я погодився підняти в 1,5 рази свої виплати) гетьманцев затвердив збільшення до 1300 млрд (практично в 1,5 рази)

Без інформації щодо фактичних виплат - це все "довідник стеля" видавництва ЕШБ.
Заплановано не значить виплачено.
Виплачено не значить саме діючим військовим та мобілізованим і саме в якості ГЗ.
2026 тільки почався, жодних підвищень звісно немає, лише обіцянки/чутки/обговорення законопроектів щодо "коефіцієнта 1.8 для військових IT-шників", покращення умов рекрутингу, "контракти 18-24 таки запрацюють" і т.п.

а реальні факти відображені навіть в твоєму дописі:
budivelnik написав:2022 - 1,14 трл - _________________?
2023 - 1,14 трл - _________________960 млрд
2024 - 1,68 трл - _________________862 млрд
2025 - 2,52 трл -________________1 160 млрд

2023 - це якраз суттєве кількісне зростання ЗСУ при незмінному бюджеті - контрнаступ, 2-га хвиля добровольців і все таке. Звісно середнє Г/З за таких умов могло лише падати.
2024 - ще вже цілком очевидне зменшення фактичного Г/З на понад 10%
2025 - якраз контракти 18-24, виплати тим хто будучи 18-24 підписав контракт вже після початку війни та рекрутинг зі своїми фінансовими плюшками. Там цілком могли закласти і 100 мільярдів розраховуючи що знайдеться 100 тисяч 18-24 бажаючих отримати мільйон... та ще 100 мільярдів на рекрутинг.

І по самій структурі:
- здається навіть ви тут мені доводили що ЗСУ платить внески в ПФ, а майже річні затримки з їх відображенні в кабінеті платника це якась чисто-технічна особливість, тому зразу відійміть 20%
- виплати ГДО ("оздоровчих") - ще -1 середня ГЗ яка не є "оплатою праці"
- компенсації за поранення - суми там бувають в десятки тисяч, а якщо не пощастить то навіть сотні, і виплачує їх саме в/ч - тобто з того самого бюджету
- компенсації при звільненні - ще -1 середня ГЗ за кожен місяць відпустки якої тебе позбавило командування за весь строк служби, плюс компенсація вартості недоданого речового забезпечення, сумарно це ще 3-4 ГЗ. Враховуючи офіційну статистику (за рік мобілізовано 350 тисяч, 100 тисяч СЗЧ, 20-40 безповоротні втрати та зниклі безвісти) - 200+ тисяч звільнених отримують дану компенсацію з того самого бюджету.

А Фактичні цифри "@Banderlog" вже наводив, можу лише підтвердити/доповнити.
- в 22-му "база ~14000" +30 "за незручності" ще з березня, десь з травня +100 які +/- відповідали адекватному рівню оплати за 24/7 для тих (переважно контрактників), кого влаштовувала і база за службу 50-60годин/тиждень згідно уставів.
- в кінці 22 базу проіндексували на реальний рівень інфляції піднявши її до ~20000
- на початку 23 почались мутки з доплатами, в квітні +100 раптово виявились лише +60
- станом на зараз, мій колишній далекобійний артилерійський дивізіон - 40-50 для взводів забезпечення та побратимів з батарей яких відправили в ТПД дивізіону на ротацію (навіть 3 роки тому це вважалось покаранням), 70-90 в батареях. Умови та об"єми роботи значно гірші та вищі, ніж за 120 в 22-му.
- справжній тил з розквартируванням, де я служу зараз - ~21000, багато побратимів мріють перевестись/повернутись назад в умовну 3тю штурмову, де їх чекають на 50-70, але Юрьїв день в уставах ЗСУ відсутній, а більш екстремальні способи переведення вважають занадто ризикованими
candle645
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 239082
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 444021
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1170448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

