Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 21:09

  fler написав:
  Бетон написав:Модератор, я прошу вас оставить эту реальную историю лично со мной.
Кароч это было кринжово. Я так и не понял, за что меня арестовали. Они сказали, я не в розшуку. Но нужно влк.
В тцк кабинет 15 сказали влк не нужно вообще.
Я на воле, но с разбитым телефоном и носом.


Співчуваю. Так і не зрозуміла, за що вас відпустили. у вас немає інвалідності

Інвалідність вона різна буває.
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 21:11

  Прохожий написав:
  Бетон написав:
  serg1974 написав:Бетон а какой у вас ущерб, если без фиксации травм? Не дали дойти до укрытия, бережно доставили до тцк и там отпустили ? Ведь так выходит

Телефон штукарь $.
Мать жалко. А если инфаркт был бы?

ты чё, реально маме звонил плакал чтоли?

а как презентовал себя на форуме просто терминатор не меньше, а по факту от дрыша промеж глаз отхватил и давай сопли на кулак наматывать...
вот она, реальность)

вывод: некуй во время тревоги шариться по городу, герой )))

и
темы влк и почему отпустили так и не раскрыты...

Естественно сказал не я. Что за тупые вопросы
Я все правильно сделал. Так как заранее договорились с адвокатом. Ничего не делать и не вестись на провокации.
А теперь буду медленно и методично шаг за шагом. Я заплачу сколько нужно, чтобы его посадить
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 21:18

Ты лучше расскажи на основании каких бумаг ты плюя на МБП и комендантский по столице и ночью раскатываешь? Или уже списан для МО(66г.р.)?
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 21:18

  fler написав:
  Бетон написав:Модератор, я прошу вас оставить эту реальную историю лично со мной.
Кароч это было кринжово. Я так и не понял, за что меня арестовали. Они сказали, я не в розшуку. Но нужно влк.
В тцк кабинет 15 сказали влк не нужно вообще.
Я на воле, но с разбитым телефоном и носом.


Співчуваю. Так і не зрозуміла, за що вас відпустили. у вас немає інвалідності

Дякую
Я - скромна, але потрібна людина.
Вільна людина, вільного народу.
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 21:19

36.1.1 и 36.1.2 разве ещё проходят?
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 21:22

Hotab
Как-то всё сильно и быстро почистили, не знаю, успели вы прочитать мой ответ.
Повторю, в слегка изменённом виде.

Щодо мови, то я (і не тільки я) теж пишу російською. І можна сказати принципово. Так що цей аргумент у вас слабкий. Сподіваюсь, що ви проросійським мене не вважаєте.

Звинувачувати когось у зраді не можливо, поки це не трапилось. Буває по-різному - людина, який не довіряли, може виявитися героєм, а яку поважали і возвеличували, може, пробачте, обісратись.
Тому я никого не звинувачую, а тільки не виключаю можливість.
Не факт, що людина зрадить і я зовсім цього не хочу. Але він ані разу не сказав, чому його досі не призвали чи що у нього є бронь, а якщо є, то чому. Щодо цього повна тиша. Пояснення (колись було): "Піду, коли треба буде", - звучить якось сумнівно.
А слова очень громкие постоянно. Я бы с ним в разведку не пошёл. И в окоп на первой линии тоже. Сначала внимательно присмотрелся бы. Хотя допускаю, что человек может оказаться молодцом.
Вы рискнёте?

И ещё.
В Советской армии вы не служили. И с советскими замполитами пообщаться не успели. Не знаю, как с этим в ЗСУ. Насколько понимаю, скорее всего никак или близко к этому. Возможно, поэтому мы в этом вопросе (отношение к словам) расходимся. Были офицеры, которых я уважал, но замполитов среди них не было ни одного. Долбодятлы ещё те. Поэтому с такой непрязнью отношусь к тем, кто их напоминает.
И ещё.
Как-то бандерлог спрашивал чем отличается парторг от инструктора райкома.
Я забыл написать, наверное, самое существенное, из которого вытекают все остальные отличия.
Парторг - должность выборная и на нижних уровнях (на которых, собственно, парторги и существовали) его вполне могли не выбрать и достаточно несложно сместить при случае. На самых нижних уровнях парторги были не освобождёнными и трудились наравне со всеми.
Инструктор райкома назначается. Снять его может только его начальник.
Поэтому ему плевать было на мнение всех окружающих, ему важно только, чтобы ценило начальство.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 бер, 2026 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 21:38

  serg1974 написав:Бетон а какой у вас ущерб, если без фиксации травм? Не дали дойти до укрытия, бережно доставили до тцк и там отпустили ? Ведь так выходит

якщо ще й без відеофіксацій зовсім - то взагалі виглядає як наклеп та вигадка :roll:

але якщо є докази - ето другоє, строки давності по викраденню людини 10 років,

напевно тому Бетона і відпустили бо сильно засвітились,
а як відпустили - то і складу злочина немає, типу просто перевірили військово-облікові документи :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 22:07

  Banderlog написав:адаптувались вони до відключення старлінку. Це стало проблемою для ударів в глибину. на моніторах я бачу, що на позиціях люди безвилазно сидять до 8 місяців. Що кіл зона вже доходить км до 40 в глиб.
Причин нема не тільки до оптимізму типу кави в криму, но навіть, що вдасться тримати лінію фронта не змінною як в 25.

Думаю скоро фронт трошки трансформується до наступного:
колишню кілл зону 20 км. перейменують на щось інше - типу пустка чи вакуум, де перебування до знищення буде рахуватись хвилинами, в зеленці та тумані - годинами.
Просочення та безглузді СП в цій зоні поступово втрачатимуть сенс, але можливо сотні тисяч людей з обох боків ще відправлять на безглузду смерть.
З ОБОХ боків вакуума будуть кілл зони по 10 км. такі як зараз.
ЩЕ смуга 30 км з обох боків стане умовно другою лінією.
В цілому це - НІХРЄНА СЄБЄ яке розширення фронту - сукупна ширина 100 км.
Нажаль Харків та Запоріжжя попадає в смугу, про Херсон вже навіть мови немає, з тої сторони - це Бєлгород та Донецьк.
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 22:16

Помітив що тут генштаб та начальство ніхто не читає :mrgreen:

До 1 квітня 2026 року російська федерація планує збільшити загальну чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. Водночас російська промисловість вже досягла спроможності виробляти понад 19 тисяч FPV-дронів щодоби.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.


По офіційним даним генштабу кацапи вже вийшли на 2000+ оперативно-тактичних дронів ЩОДНЯ.

Згідно з офіційною класифікацією ЗС України (наказ МО України № 661 від 08.12.2016, що враховує стандарти НАТО — AJP-3.3, STANAG 4670):
Оперативно-тактичні БПЛА відносяться до ІІ класу (середні) і мають такі характеристики:
Операційний радіус — більше 50 км
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 22:17

Сегодня писали о нефтепроводе.
Вот как это изложено на Западе:
БРЮССЕЛЬ, 17 марта (Reuters) - Украина во вторник приняла предложение Европейского союза о технической поддержке и финансировании для восстановления поставок нефти по поврежденному нефтепроводу «Дружба», но также дала понять, что возобновление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию произойдет не раньше, чем через несколько недель.
В письме в ЕС, опубликованном во вторник, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонтные работы на трубопроводе близки к завершению и что насосная станция, как ожидается, будет восстановлена ​​через полтора месяца, «при отсутствии дальнейших атак со стороны России».
.....
Принятие Украиной поддержки возобновления работы «Дружбы» вызвало во вторник сдержанную реакцию, а министр иностранных дел Венгрии назвал это «политической игрой».
«Нет нефти — нет денег»
Разногласия по поводу отключения электроэнергии привели к тому, что Венгрия продолжает блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро (103 миллиарда долларов) для Украины и вводить новые санкции против России до тех пор, пока потоки воды через Дружбу остаются приостановленными.
https://www.reuters.com/business/energy/ukraine-accepts-eu-offer-help-restore-druzhba-pipeline-2026-03-17/
